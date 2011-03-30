Анну Чапман и Катю Затуливетер на Западе называют русскими Мата Хари. Якобы с помощью своего тела они добывали важные секреты у соблазненных мужчин. Но не преувеличивает ли молва роль секса в разведке?

С таким вопросом обозреватель «АН» обратился к своему давнему знакомому полковнику Службы внешней разведки (СВР) Сергею Александровичу Н. Одно время он был куратором нескольких женщин-разведчиц.

– Хочу развеять несколько мифов, – начал нашу беседу за чашкой кофе Сергей Александрович. – Ни Чапман, ни Затуливетер никогда не были офицерами разведки. Поэтому их личная жизнь ни Лубянки, ни Ясенево не касается. За границей живут сотни тысяч красивых русских девушек и женщин. И что, все они русские Чиччолины или Мата Хари?

– А как же знаменитые «медовые ловушки»? О них ведь написано чуть ли не в каждом шпионском романе.

(«Медовой ловушкой» на жаргоне спецслужб называется оперативная комбинация, когда жертву соблазняет подосланная красотка. Постельные утехи тайно снимались на фото и видео, а потом демонстрировались агенту со словами: «Либо вы сотрудничаете с нами, либо эти порнографические снимки получат ваша жена и начальство». – Прим. «АН».)

– Не буду отрицать: они были, есть и будут, – полковник поставил чашку на стол. – Но роль секса в разведке вашим пишущим братом сильно преувеличена. Сейчас главное при вербовке – деньги. За них, к сожалению, покупается и секс, а порой и любовь…

Мы поспорили. В доказательство своей правоты пришлось приводить примеры.

Самая дорогая плата за секс

Так, недавно индийская газета The Times of India опубликовала материал, в котором сообщается о том, что командование и спецслужбы ВМС Индии расследуют скандальное дело об интимных отношениях между капитаном первого ранга Сукхджиндером Сингхом и гражданкой России (фамилия в интересах следствия не разглашается). Как предполагает индийская контрразведка, с помощью любовных чар ослепительной блондинки российские спецслужбы могли добиваться подписания возросшего контракта на модернизацию проданного Индии авианосца «Адмирал Горшков».

Казалось бы, обычная житейская история. Женатый индийский моряк, красивый мужчина в самом соку, на долгое время прибыл в холодную Россию. И тут встретил одинокую женщину. Как это бывает, особенно по весне, взаимная симпатия бурно переросла в страстную любовь. При чем тут авианосец?

Правда, любовные отношения Сингха с гражданкой России начались тогда, когда он занимал пост уполномоченного по ведению переговоров о модернизации российской стороной авианосца «Адмирал Горшков». И поводом для раскручивания «дела Сингха» индийской контрразведкой стал факт умопомрачительного роста цены за модернизацию корабля с 974 млн. долларов до 2,33 млрд. долларов. Но согласитесь, что заплатить за пусть даже феерический секс 1356 млн. «баксов» – это дело неслыханное! Думается, такой «медовой ловушки» в мире еще не было.

Женское тело – в оперативное дело

Разведка – это не кружок кройки и шитья. Ветераны-разведчики не раз рассказывали, что делали свое дело отнюдь не в лайковых перчатках. В своих воспоминаниях «Повседневная жизнь советского разведчика, или Скандинавия с черного хода» известный советский разведчик Борис Григорьев пишет: «Не будем лицемерами и ханжами. Советские спецслужбы довольно часто и успешно использовали женщин на оперативной работе, причем это не всегда согласовывалось с принципами коммунистической морали, да и вообще морали. В этом они нисколько не отличались от своих западных коллег. Разведка – не то поле деятельности, на котором оттачиваются и совершенствуются принципы общественной морали. Скорее наоборот: шпиону эти принципы мешают».

Например, нелегал Д. Быстролетов шел на головокружительные комбинации по подставе своей собственной жены нужным источникам информации – правда, с ее собственного согласия. Она вступила в фиктивный брак с итальянским разведчиком, но отношения в постели с фиктивным мужем были вполне настоящие. Быстролетовы сознательно пошли на эту страшную жертву «во имя светлых идеалов за торжество идей коммунизма». В 30-е годы такие жертвы руководством советской разведки принимались и даже поощрялись. Правда, они не проходили бесследно. Для того же Быстролетова дело кончилось весьма и весьма печально: итальянец «застукал» нелегала с женой в своей спальне, когда тот «освобождал» его сейф от секретов.

Итальянца пришлось убить, и разведчикам удалось замести следы своей деятельности. Но результаты операции оказались разрушительными для самих Быстролетовых: жена ушла и из семьи, и из разведки.

Борис Григорьев утверждает: «Мне известен совершенно достоверный пример того, как наш оперативный работник (кстати, представитель одной из трех кавказских республик) на «морально-психологической» основе привлек к сотрудничеству незамужнюю сотрудницу посольства одной из стран НАТО; как эта агентесса категорически отказывалась работать с другими оперработниками и как наш вербовщик постоянно «мотался» по командировкам в те страны, которые по случайному совпадению являлись страной пребывания дипломата в юбке.

Излишне упоминать о том, что информационная отдача агентессы достигала своего наивысшего пика, когда завербовавший ее сотрудник оказывался с ней рядом».

…Сергей Александрович слушал эти примеры с ироничной улыбкой:

– История с так называемым агентом Ромео известна. Этот прием особенно часто использовала восточногерманская разведка Штази. Трагедия нелегалов Быстролетовых тоже стала достоянием не только наших архивов. Но кто поверит, что за секс индийцем заплачено больше миллиарда долларов? Такое даже Березовскому не по карману. А он, знаю, малолеток щедро вознаграждает…

– Так что, вербовка через постель ушла в прошлое?

– Нет. Но такой компромат, как «медовая ловушка», зачастую не действует. Помните, как в фильме «Семнадцать мгновений весны» шеф гестапо Мюллер еще тогда сетовал на свободу нравов. Это когда бразильскому дипломату предъявили его фотографии с голыми девицами, тот попросил еще один комплект, заявив: «Моя жена тоже обожает порнографию».