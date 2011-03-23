Иуды из девятого круга ада

Российскую разведку накрыла вторая волна предательств. Первая была сразу после распада Советского Союза. Тогда, в 91-м, в страну не вернулись сразу шесть разведчиков (цифра рекордная). В 92-м сбежали еще пятеро. Потом наступило относительное затишье. На Запад уходили по одному-два человека в год. И вдруг – разведку словно прорвало. Пик скандальных побегов пришелся на 2010 год.

Официально Служба внешней разведки (СВР) не сообщает, сколько ее сотрудников ушло за последние годы к вероятному противнику. По зарубежным данным, около тридцати. Это вместе с коллегами из Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба.

Впрочем, о некоторых перебежчиках до сих пор ничего неизвестно. Возможно – это двойные агенты, а не предатели. Такими до сих пор некоторые считают не только генерала Власова, но и полковника Пеньковского. Мол, они вели тонкую, стратегическую игру с врагом.

Но не все можно оправдать шпионскими играми. Позорное клеймо предателя носят сотрудник резидентуры ГРУ Станислав Лунев, полковник резидентуры СВР Виктор Ощенко, полковник ГРУ Физрет Джабезов, сотрудник военной разведки полковник Сергей Бохан, сотрудник резидентуры внешней разведки по научно-технической линии Сергей Илларионов. Но главными иудами среди разведчиков последние годы считались Третьяков и Торопов. Впрочем, недавно их переплюнули по тяжести измены бывшие полковники СВР Запорожский и Потеев.

По поводу последних провалов директор СВР Михаил Фрадков заявил:

«Неудачи случаются у всех спецслужб мира. Особенно тяжело, когда они связаны с изменой Родине. Этому не может быть никаких оправданий – недаром Данте поместил изменников в самом последнем, девятом, круге ада».

Орден сменил на ордер

В начале марта этого года Мосгорсуд вынес приговор бывшему сотруднику Минобороны и МЧС России Андрею Хлычеву, признав его виновным в шпионаже. Подполковника разжаловали в рядовые, лишили ордена и на 18 лет отправили в колонию строгого режима.

Этот процесс проходил в закрытом для прессы режиме. Корреспондентов в зал судебного заседания пустили лишь на оглашение приговора. Судья мотивировал это тем, что в ходе судебного следствия рассматривались материалы под грифом «Совершенно секретно».

…На улице перед зданием суда толпились не только пишущая братия, но и плотные мужчины с военной выправкой. В сигаретном дыму раздавались реплики:

– На кого он шпионил?

– На дядю Сэма. Атомными секретами торговал.

– Продажная тварь. И орден у него какой-то «левый». Есть орден Мужества, а тут «За личное мужество». Самопал, наверное.

В разговор внезапно вмешался пожилой мужчина:

– Орден – настоящий. Так он назывался в начале девяностых годов. Его Андрюха получил за то, что в Анголе спас меня и еще пятерых наших ребят. А теперь видишь, как получилось: сменил орден на ордер на арест.

– От сумы и от тюрьмы не зарекайся, – примирительно ответил его собеседник.

Мужчины загасили сигареты и торопливо пошли в зал.

…На скамье подсудимых сидел седой мужчина, одетый в клетчатую рубашку и спортивные штаны. У него, наверное, были тренированные железные нервы. Внешне он выглядел очень спокойно. После оглашения приговора ни один мускул не дрогнул на его красивом, волевом лице. Да, не таким художники рисовали Иуду!

На что он надеется? Ведь 18 лет в колонии строгого режима в его возрасте – это, считай, пожизненное заключение. Конечно, теперь он вряд ли вернется в подмосковный Красногорск. Там Хлычев жил долгое время до отъезда в 2007 г. в США. А вот снова попасть в свой дом в американском штате Иллинойс он имеет все шансы. Уже вовсю ходят слухи, что его обменяют на Бута, который ждет суда в американской тюрьме.

Пока такой обмен невозможен. Приговор Хлычеву еще не вступил в законную силу. Поэтому президент не имеет юридического права его помиловать. А суд над Бутом и вовсе состоится только осенью.

Как рассказали обозревателю «АН» давно знакомые сотрудники ФСБ РФ, дело Хлычева как две капли воды похоже на дело Запорожского. Того тоже сумели выманить из Америки в Россию. Полковник Запорожский, как и подполковник Хлычев, «клюнул» на обещание одного знакомого предоставить некую интересную информацию. Новоявленные «американцы» были арестованы в Москве, и по странному совпадению оба получили одинаковые сроки – 18 лет. Но в прошлом году предатель Запорожский был обменен в Вене на арестованную в Америке Анну Чапман и ее коллег. Не на такой ли вариант рассчитывает и Андрей Хлычев?

Свинья или душа компании?

Иудой №1 в российской разведке сейчас считается полковник Александр Потеев. Он выдал десятку наших разведчиков-нелегалов и сбежал прошлым летом в США. Его проклинают не только снятый с должности начальник управления кадров СВР, коллеги по американскому отделу, после его предательства ставшие невыездными, но и сам Владимир Путин. Он так высказался об изменнике:

«Это же офицеры, понимаете? Человек предал своих друзей, товарищей по оружию... Люди, которые положили всю свою жизнь на алтарь Отечества… и нашлась какая-то скотина, которая таких людей предает... Как он будет смотреть в глаза своим детям? Свинья», – заклеймил Потеева премьер-министр.

Но люди, хорошо знавшие сбежавшего полковника, утверждают, что это был блестяще эрудированный, обаятельный, с прекрасным чувством юмора человек. Рассказывают, что он был бессменным тамадой на всех застольях. Любил выпить и хорошо закусить. По поводу зверского аппетита его все время подкалывали друзья.

С точки зрения самого придирчивого кадровика, у Александра Николаевича Потеева была образцовая биография. Он родился 7 марта 1952 года в городе Лунинце Брестской области, в Белоруссии, в семье фронтовика.

Его отец танкист Потеев воевал отважно и за бой в районе Митавы был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1972 г. подполковник Николай Павлович Потеев умер. Так что на карьеру сына он повлиять никак не мог.

Правда, Потеев-младший по его совету после службы в армии (рядовым солдатом!) поступил в Минскую школу КГБ. Потом женился на своей землячке Марине. Скоро у них появилась дочь, через три года родился сын.

В 1978 г. Александра Потеева перевели в Москву. Но отнюдь не на блатную должность. О том времени вспоминает экс-сотрудник КГБ СССР Федор Яковлев:

«Я его знаю с января 1979 года. Мы вместе и даже в одной группе учились на КУОС (курсы усовершенствования офицерского состава), более известных как «школа диверсантов», поскольку на них готовились кадры для спецназа КГБ СССР. В том же 1979 г. мы были направлены в Афганистан в составе группы спецназа КГБ «Зенит». В 1981 г. мы снова пересеклись с ним в Афганистане в кабульской группе спецназа КГБ «Каскад-2». За участие в боевых действиях он был награжден орденом Боевого Красного Знамени».

Знающие люди такую награду уважают наравне с медалью «За отвагу» и орденом Мужества. На штабном паркете их не дают.

После возвращения из очередной загранкомандировки Потеевы получили трехкомнатную квартиру в Москве в хорошем районе, в доме на Крылатских Холмах. Говорили, что его соседями якобы были Коржаков и Барсуков. Это полная ерунда! Так называемый ельцинский дом в Крылатском построен гораздо позже и в другом месте.