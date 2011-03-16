Ливийский мираж и реформаторский кураж

Рыцарей плаща и кинжала хоронили уже сто раз. Мол, зачем нам тайные агенты, когда сейчас секреты воруются не из сейфов, а добываются с помощью техники? В XXI веке все прослушивается и просматривается. А скандально-знаменитый Ассанж недавно убедительно доказал, что компьютер в умелых руках – самая универсальная отмычка. Словом, разведку и шпионаж надо выбросить на свалку истории.

Ошибаются не только резиденты

После войны с Грузией в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба не бросал камень только ленивый. Мол, прохлопали поставки с Украины зенитно-ракетных комплексов ПВО. И те валили даже наши стратегические бомбардировщики.

И тут же нашли «стрелочников». Якобы во всем виноваты резиденты ГРУ. На пятом этаже «белого дома» на Арбатской площади, где находятся кабинеты министра обороны и начальника Генштаба, вытащили кадровые дубины и давай громить военную разведку. Ветераны ГРУ утверждают, что под предлогом военной реформы уволили почти треть наших резидентов за рубежом и около половины добывающих информацию офицеров. Мол, надо экономить деньги, а «всякие гондурасы» высшее командование не интересует.

Но ведь и Грузия еще каких-то десять лет назад не рассматривалась в качестве вероятного противника. Тогда мы видели опасность еще южнее. Помню, брал интервью у тогдашнего начальника Генерального штаба генерала армии Анатолия Квашнина. Беседа часто прерывалась телефонными звонками. Один из них Квашнин почему-то переключил на громкую связь. Докладывал начальник ГРУ Валентин Корабельников. Речь шла о готовящемся очередном испытании ядерного оружия Пакистаном.

– Тряхнет сильно? – спросил начальник Генштаба.

– Нет, заряд малой мощности, – ответил начальник военной разведки. – Землетрясения он, конечно, не вызовет. Но наши сейсмические станции должны засечь колебания земной коры.

– Подключите и космическую разведку, – распорядился Квашнин. – Агентуре – спасибо. Резидента представьте к награде.

Начальник Генштаба потом еще минут десять объяснял корреспонденту, почему он делает ставку на космические аппараты. По его словам, будущее за военно-космической обороной. Со временем спутники и в разведке станут первенствовать. С них ведь видны даже номера машин. И тогда станут не нужны дорогостоящие базы радиоэлектронной разведки на Кубе, во Вьетнаме, Монголии…

И нынешний начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров попал под влияние этого мифа. Недавно он заявил, что в Ливии нет нужды держать российских военных разведчиков. А всю информацию он получает со спутников. Правда, они пока особых военных действий там не заметили.

Получается, все, что показывают нам по телевизору, – это подтасовка или мираж в ливийской пустыне. Словом, как в той старинной поговорке: война в Крыму, Крым в дыму, и ничего не видно. А между тем за плотной завесой дезинформации скрывается переход от войны психологической к настоящему вторжению в Ливию стран западной коалиции. Но в российском Генштабе, похоже, считают, что Северная Африка – это так далеко, что ее только со спутника можно разглядеть.

Из космоса видно не все…

Блажен, кто верует. Как рассказали «АН» специалисты, военные спутники-шпионы, которые производят съемку секретных объектов с большим разрешением, находятся на высоте 130–150 км и не способны «зависать» над объектом надолго.

В центре слежения за спутниками-разведчиками обозревателю «АН» офицеры из Управления космической разведки ГРУ доказывали, что наши космические аппараты гораздо дешевле и эффективнее «закордонных». Мол, если американские космические шпионы «Кихоул-11», три из которых постоянно «висят» над территорией России, делают снимки с разрешением до 80 сантиметров, то российские спутники-разведчики почти вдвое лучше. Не зря же израильская разведка «Моссад» старалась любыми, даже незаконными, способами достать фотографии территории ближневосточных государств, сделанных из космоса россиянами, а не американцами.

Честно говоря, в это верится с трудом. Думается, начальники из Управления космической разведки просто пытались защитить честь мундира. Ведь независимые эксперты утверждают, что возможности космической разведки США превосходят российские более чем в 20 раз.

Справка «АН» Еще с советских времен сложилось, что основные усилия наша космическая группировка сосредоточила против давнишнего «главного противника». Поэтому наши военные спутники-разведчики «Око» и «Прогноз» в первую очередь предназначены для раннего предупреждения о ракетном нападении и для контроля космического и воздушного пространства над США. Они могут легко засечь по факелу двигателя взлетевшую из шахты баллистическую ракету. А вот что делается в Ливии и особенно вокруг нее, мы можем из космоса видеть только 28 минут 49 секунд. У американцев тоже наблюдение за этим районом из космоса далеко не круглосуточное. А денег на это они тратят в двадцать раз больше. В какой американский цент им все это выливается, можно судить по опыту Афганистана. Так, чтобы получить снимки лагерей афганских талибов, американцам пришлось запустить несколько спутников разведки типа «Лакросс», стоимость которых достигает 1,25 млрд. долларов. Причем продолжительность жизни спутников-шпионов, летающих на низких высотах, колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет.

Зорге и Штирлицы больше не нужны?

Самый знаменитый нелегальный разведчик ГРУ, конечно, Рихард Зорге. Не зря же его именем названа улица в Москве, и памятник ему стоит недалеко от штаб-квартиры ГРУ. Благодаря его донесениям Сталин понял, что Япония не будет воевать на два фронта. И сначала самураи нападут на Америку. Поэтому советское командование перебросило из Сибири и Дальнего Востока свежие отборные дивизии, которые отстояли Москву.

Но мало кто знает, что во многом благодаря офицерам ГРУ, работавшим в США, карибский кризис не перерос в третью мировую войну. Детали этой истории до сих пор находятся под грифом «Совершенно секретно».

Как рассказал обозревателю «АН» бывший руководитель нелегальной разведки генерал Юрий Дроздов, агентурная сеть исправно информировала советское руководство о самых тайных планах противостоящей стороны. Например, когда Дроздов был резидентом в Пекине, он получил от своего давнего агента донесение, что китайцы недалеко от советской границы согнали крестьян с их участков. А на бывшей пасеке построили большой макет острова Даманский, и там усердно тренируются командиры и штабные офицеры НОАК. Благодаря предупреждению разведки наше командование подтянуло резервы. Китайцев встретили залпами «Градов». Тогда остров отстояли. А теперь он и вовсе исчез под водой.

Глупость или предательство? События последних лет все чаще заставляют задавать «неудобные» вопросы. Кому нужны эти псевдореформаторские шарахания? То, уповая на спутники, закрывают базу радиоэлектронной разведки «Лурдес» на Кубе. То, бездумно и беспощадно сокращают агентуру, увольняя офицеров, на подготовку которых потрачены порой миллионы. Причем не рублей.

Хороший разведчик в военное время может решить исход сражения, а в мирное предупредить о грозящей опасности. Ветераны ГРУ в беседах с обозревателем «АН» утверждали, что только стратегическая и агентурная разведки могут проникнуть в секретные лаборатории и узнать о создании новых видов оружия. Например, тектонического. В связи с землетрясением в Японии о нем сейчас много говорят.

Кадровый разгром ГРУ обостряет и самую болезненную проблему любой разведки – предательство. Сегодня многие разведчики, выполняющие служебные обязанности за пределами России, уже знают, что им фактически некуда возвращаться. Это не только лишает их какой-либо мотивации к дальнейшей работе, но и превращает в потенциальные объекты для вербовки иностранными спецслужбами. Дома ведь Зорге и Штирлицы по воле реформаторов армии стали никому не нужны. А потом мы кипим справедливым гневом: отчего разведчики десятками бегут за границу, а сотнями тихо спиваются на Родине?