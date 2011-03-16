//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Ливийский мираж и реформаторский кураж

Заменят ли спутники стратегическую и агентурную разведки?

№ 10(251) от 17.03.2011 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Ливийский мираж и реформаторский кураж

Рыцарей плаща и кинжала хоронили уже сто раз. Мол, зачем нам тайные агенты, когда сейчас секреты воруются не из сейфов, а добываются с помощью техники? В XXI веке все прослушивается и просматривается. А скандально-знаменитый Ассанж недавно убедительно доказал, что компьютер в умелых руках – самая универсальная отмычка. Словом, разведку и шпионаж надо выбросить на свалку истории.

Ошибаются не только резиденты

После войны с Грузией в Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба не бросал камень только ленивый. Мол, прохлопали поставки с Украины зенитно-ракетных комплексов ПВО. И те валили даже наши стратегические бомбардировщики.

И тут же нашли «стрелочников». Якобы во всем виноваты резиденты ГРУ. На пятом этаже «белого дома» на Арбатской площади, где находятся кабинеты министра обороны и начальника Генштаба, вытащили кадровые дубины и давай громить военную разведку. Ветераны ГРУ утверждают, что под предлогом военной реформы уволили почти треть наших резидентов за рубежом и около половины добывающих информацию офицеров. Мол, надо экономить деньги, а «всякие гондурасы» высшее командование не интересует.

Но ведь и Грузия еще каких-то десять лет назад не рассматривалась в качестве вероятного противника. Тогда мы видели опасность еще южнее. Помню, брал интервью у тогдашнего начальника Генерального штаба генерала армии Анатолия Квашнина. Беседа часто прерывалась телефонными звонками. Один из них Квашнин почему-то переключил на громкую связь. Докладывал начальник ГРУ Валентин Корабельников. Речь шла о готовящемся очередном испытании ядерного оружия Пакистаном.

– Тряхнет сильно? – спросил начальник Генштаба.

– Нет, заряд малой мощности, – ответил начальник военной разведки. – Землетрясения он, конечно, не вызовет. Но наши сейсмические станции должны засечь колебания земной коры.

– Подключите и космическую разведку, – распорядился Квашнин. – Агентуре – спасибо. Резидента представьте к награде.

Начальник Генштаба потом еще минут десять объяснял корреспонденту, почему он делает ставку на космические аппараты. По его словам, будущее за военно-космической обороной. Со временем спутники и в разведке станут первенствовать. С них ведь видны даже номера машин. И тогда станут не нужны дорогостоящие базы радиоэлектронной разведки на Кубе, во Вьетнаме, Монголии…

И нынешний начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров попал под влияние этого мифа. Недавно он заявил, что в Ливии нет нужды держать российских военных разведчиков. А всю информацию он получает со спутников. Правда, они пока особых военных действий там не заметили.

Получается, все, что показывают нам по телевизору, – это подтасовка или мираж в ливийской пустыне. Словом, как в той старинной поговорке: война в Крыму, Крым в дыму, и ничего не видно. А между тем за плотной завесой дезинформации скрывается переход от войны психологической к настоящему вторжению в Ливию стран западной коалиции. Но в российском Генштабе, похоже, считают, что Северная Африка – это так далеко, что ее только со спутника можно разглядеть.

Из космоса видно не все…

Блажен, кто верует. Как рассказали «АН» специалисты, военные спутники-шпионы, которые производят съемку секретных объектов с большим разрешением, находятся на высоте 130–150 км и не способны «зависать» над объектом надолго.

В центре слежения за спутниками-разведчиками обозревателю «АН» офицеры из Управления космической разведки ГРУ доказывали, что наши космические аппараты гораздо дешевле и эффективнее «закордонных». Мол, если американские космические шпионы «Кихоул-11», три из которых постоянно «висят» над территорией России, делают снимки с разрешением до 80 сантиметров, то российские спутники-разведчики почти вдвое лучше. Не зря же израильская разведка «Моссад» старалась любыми, даже незаконными, способами достать фотографии территории ближневосточных государств, сделанных из космоса россиянами, а не американцами.

Честно говоря, в это верится с трудом. Думается, начальники из Управления космической разведки просто пытались защитить честь мундира. Ведь независимые эксперты утверждают, что возможности космической разведки США превосходят российские более чем в 20 раз.

Справка «АН»

Еще с советских времен сложилось, что основные усилия наша космическая группировка сосредоточила против давнишнего «главного противника». Поэтому наши военные спутники-разведчики «Око» и «Прогноз» в первую очередь предназначены для раннего предупреждения о ракетном нападении и для контроля космического и воздушного пространства над США. Они могут легко засечь по факелу двигателя взлетевшую из шахты баллистическую ракету. А вот что делается в Ливии и особенно вокруг нее, мы можем из космоса видеть только 28 минут 49 секунд.

У американцев тоже наблюдение за этим районом из космоса далеко не круглосуточное. А денег на это они тратят в двадцать раз больше. В какой американский цент им все это выливается, можно судить по опыту Афганистана. Так, чтобы получить снимки лагерей афганских талибов, американцам пришлось запустить несколько спутников разведки типа «Лакросс», стоимость которых достигает 1,25 млрд. долларов. Причем продолжительность жизни спутников-шпионов, летающих на низких высотах, колеблется от нескольких месяцев до нескольких лет.

Зорге и Штирлицы больше не нужны?

Самый знаменитый нелегальный разведчик ГРУ, конечно, Рихард Зорге. Не зря же его именем названа улица в Москве, и памятник ему стоит недалеко от штаб-квартиры ГРУ. Благодаря его донесениям Сталин понял, что Япония не будет воевать на два фронта. И сначала самураи нападут на Америку. Поэтому советское командование перебросило из Сибири и Дальнего Востока свежие отборные дивизии, которые отстояли Москву.

Но мало кто знает, что во многом благодаря офицерам ГРУ, работавшим в США, карибский кризис не перерос в третью мировую войну. Детали этой истории до сих пор находятся под грифом «Совершенно секретно».

Как рассказал обозревателю «АН» бывший руководитель нелегальной разведки генерал Юрий Дроздов, агентурная сеть исправно информировала советское руководство о самых тайных планах противостоящей стороны. Например, когда Дроздов был резидентом в Пекине, он получил от своего давнего агента донесение, что китайцы недалеко от советской границы согнали крестьян с их участков. А на бывшей пасеке построили большой макет острова Даманский, и там усердно тренируются командиры и штабные офицеры НОАК. Благодаря предупреждению разведки наше командование подтянуло резервы. Китайцев встретили залпами «Градов». Тогда остров отстояли. А теперь он и вовсе исчез под водой.

Глупость или предательство? События последних лет все чаще заставляют задавать «неудобные» вопросы. Кому нужны эти псевдореформаторские шарахания? То, уповая на спутники, закрывают базу радиоэлектронной разведки «Лурдес» на Кубе. То, бездумно и беспощадно сокращают агентуру, увольняя офицеров, на подготовку которых потрачены порой миллионы. Причем не рублей.

Хороший разведчик в военное время может решить исход сражения, а в мирное предупредить о грозящей опасности. Ветераны ГРУ в беседах с обозревателем «АН» утверждали, что только стратегическая и агентурная разведки могут проникнуть в секретные лаборатории и узнать о создании новых видов оружия. Например, тектонического. В связи с землетрясением в Японии о нем сейчас много говорят.

Кадровый разгром ГРУ обостряет и самую болезненную проблему любой разведки – предательство. Сегодня многие разведчики, выполняющие служебные обязанности за пределами России, уже знают, что им фактически некуда возвращаться. Это не только лишает их какой-либо мотивации к дальнейшей работе, но и превращает в потенциальные объекты для вербовки иностранными спецслужбами. Дома ведь Зорге и Штирлицы по воле реформаторов армии стали никому не нужны. А потом мы кипим справедливым гневом: отчего разведчики десятками бегут за границу, а сотнями тихо спиваются на Родине?

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//live

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

«Никто не привлечет Парубия к ответственности за Одесскую Хатынь»

Государственное бюро расследований Украины завело дело против бывшего председателя Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

//Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым заявил, что обязательно посетит Чечню. По словам российского лидера, он давно там не был и хочет приехать.

//В мире

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский отменил депутатскую неприкосновенность, уравняв парламентариев с рядовыми гражданами страны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент проект Закона об отмене 27 статьи о неприкосновенности народных депутатов, уравняв народных избранников в правах с рядовыми гражданами страны

//новости партнеров

//Интервью

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

Латвийский политик: о пакте Молотова-Риббентропа и о границе с Россией

80 лет назад, 23 августа 1939-го, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. Кому был выгоден данный пакт? Почему до сих пор не утихают споры вокруг него? Своими мыслями поделился латвийский политик Гунарс Кутрис.

//Политика

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Польши призвал сохранить санкции против РФ

Президент Украины может рассчитывать на поддержку Польши в части сохранения антироссийских санкций. Об этом на минувшей встрече с украинским коллегой заявил президент Польши Анджей Дуда.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель собирается вернуться в науку

Меркель собирается вернуться в науку

Канцлер ФРГ Ангела Меркель задумывается, чем займется после руководства немецким правительством. Срок ее полномочий истекает после 2021 года. Меркель -выпускница физического факультета Лейпцигского университета.

//Общество

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликовало пуск ракеты ОТРК «Искандер»

Минобороны России опубликоваловидео учебно-боевого пуска ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Пуск прошел на полигоне Капустин Яр. Видеозапись опубликована на YouTube-канале Минобороны.

//В мире

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

Какой резонанс вызвала в Латвии смерть соотечественницы на Кипре

На Кипре после употребления психотропных препаратов во время «духовного очищения» умерла 34-летняя гражданка Латвии. Об этом сообщили должностные лица Латвии. В связи со смертью женщины задержана гражданка РФ.

//Общество

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

СКР возбудил дело по факту падения вертолета в подмосковном Долгопрудном

Следствие возбудило уголовное дело по факту жесткой посадки небольшого вертолета в реку Клязьму в подмосковном городе Долгопрудный. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

//Новости партнеров

//Общество

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных людей напали на людей у метро. Один человек убит

Во Франции двое вооруженных холодным оружием людей людей напали на людей в районе станции метро "Лоран Боннве" в Вильюрбане, входящем в мегополис Большой Лион. В результате нападения один человек убит.

//Спорт

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

22-летний гонщик Юбер погиб в результате аварии на гонке "Формулы-2" в Бельгии

Французский гонщик, пилот команды BWT Arden Антуан Юбер погиб в результате аварии во время гонки 9-го этапа серии в Бельгии. О гибели пилота сообщили представители Международной автомобильной федерации.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Почему Ирина Шейк иногда не носит юбку

Одна из самых красивых моделей Ирина Шейк возбудила подписчиков соцсети Instagram, опубликовав фото без юбки. 33-летняя модель показала свою идеальную фигуру.

//Шоу-бизнес

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя Елена Захаровала порадовала поклонников пляжным видео

43-летняя актриса Елена Захарова порадовала поклонников, опубликовав видео, как она в бикини плещется в море. По признанию актрисы, она так любит море, что называет себя "морезависимой".

//Общество

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В районе подмосковного города Долгопрудный вертолет упал в реку

В реку Клязьма в районе подмосковного города Долгопрудный упал двухместный вертолет. По предварительным данным, вертолет задел линии электропередач и упал в реку. На место выехали спасатели.

//Общество

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур поднялся на 19 см и составляет 727 см в районе Комсомольска-на-Амуре

Уровень воды в реке Амур, по данным на утро 31 августа, поднялся на 19 сантиметров и составляет 727 сантиметров (7,27 метра) в районе города Комсомольска-на-Амуре. Город продолжает бороться с наводнением.

//Общество

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП произошло в Грузии

Крупное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в Грузии неподалеку от Тбилиси. Три микроавтобуса и легковой автомобиль столкнулись в Гардабанском районе недалеко от села Телет.

//Спорт

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

«Локомотив» уступил «Ростову» 1:2

Сегодня, 31-го августа, на стадионе «РЖД Арена» в Москве состоялся матч восьмого тура чемпионата России «Локомотив» – «Ростов». Арбитр поединка Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

//Новости партнеров

//Общество

В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области собака искусала маленького ребенка. Малыш умер

В Волгоградской области годовалый малыш умер после нападения собаки. Трагедия произошла в одном из населенных пунктов Нехаевского района. Пес находился на привязи. В какой-то момент животное накинулась на малыша.

//В мире

Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

Вот и осень наступила: Раймонд Паулс рассказал, как провел лето

«Я провел это лето у себя дома, в Балтэзерсе. Занимался хозяйственными делами. Это нормально. Почему надо ничего не делать? Если у тебя есть дом, сад, территория, то надо с этим что-то делать», - сказал Паулс.

//Общество

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу самой красивой мечети в мире

Владимир Путин спросил чеченского лидера о недавно открывшейся в республике новой мечети. Кадыров ответил, что мечеть в Шали самая большая, но и и самая красивая в мире.

//Шоу-бизнес

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем, но лицо мужчины на показала

Мария Кожевникова опубликовала редкое фото с мужем, но лицо мужчины на показала

Актриса, многодетная мама Мария Кожевникова опубликовала редкое семейное фото. Кожевникова и Евгений Васильев воспитывают троих сыновей. Они живу вместе шесть лет, но официально брак не заключили.

//Спорт

Валерий Баринов: Любое очко для «Локомотива» в этой группе Лиги чемпионов – большая удача

Валерий Баринов: Любое очко для «Локомотива» в этой группе Лиги чемпионов – большая удача

Народный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в интервью еженедельнику «Аргументы недели» оценил, насколько удачной оказалась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов для этого клуба.

//Здоровье

Ученые рассказали, что оптимизм является ключом к долголетию

Ученые рассказали, что оптимизм является ключом к долголетию

Учёные из США оценили шансы позитивных людей прожить дольше 85 лет. В итоге, специалисты пришли к выводу, что оптимизм способствует долголетию.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Пугачева показала стройные ноги на свидании с супругом
2

МИД России высказался о странах Балтии
3

Внешний вид актрисы Татьяны Васильевой без волос и макияжа удивил ее поклонников
4

Пригожин подозревает, что у Кикабидзе, критикующего российскую политику, начался старческий маразм
5

Государство окончательно угробило российскую медицину?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры