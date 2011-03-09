Самовар королевы – тайный агент?

Английские спецслужбы в очередной раз раздувают кампанию шпиономании. На этот раз под подозрение попал… русский самовар. Сверхбдительные британские контрразведчики почему-то решили, что в него были вмонтированы подслушивающие устройства.

Этот электрический самовар, богато украшенный уральскими самоцветами, был подарен в 1988 г. королеве Елизавете II командой советских летчиков высшего пилотажа и стал любимчиком в королевской семье. Все это время он находился в поместье Альбердиншайр. Но чай из него не пили, хотя он и стоял в столовой.

Королева часто демонстрировала подарок из России гостям. Слугам не разрешалось включать самовар, чтобы не повредить произведение русского народного творчества. Это и показалось подозрительным.

Недавно, как сообщает газета Daily Telegraph, английские спецслужбы проводили в королевском дворце очередную проверку. И почему-то на этот раз заподозрили самовар в... шпионаже. Им не понравились провода электропитания, которые могут, по мнению английских контрразведчиков, являться подслушивающим и передающим устройствами. Как пишет английская газета, «жучок», возможно, находящийся в самоваре, мог собирать как детали переговоров королевы «с премьер-министрами и другими мировыми лидерами, так и частные беседы с членами королевской семьи». В общем, самовар выдворили из дворца и чуть было не объявили персоной нон-грата.

– Английская шпиономания общеизвестна, – прокомментировал курьезную новость полковник ФСБ Андрей Иванов. – Конечно, бывали случаи, когда в подарки иностранным особам спецслужбы вмонтировали подслушивающие устройства. Например, в 60-е годы прошлого столетия послу США в СССР подарили богато оформленный герб США. Только через 20 лет выяснилось, что в нем сидел «жучок». Но в данном случае, если бы действительно в самоваре что-то нашли, то это «что-то» надо бы предъявить, а не порочить голословно российский национальный бренд. Руки прочь от русского самовара!