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Перейдут ли самураи границу у реки?

Япония возрождает свою разведку, а Россия уничтожает Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба

№ 9(250) от 10.03.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Перейдут ли самураи границу у реки?

Недавно австралийская газета The Sydney Morning Herald опубликовала сенсационный материал, основанный на данных, полученных ей с сайта WikiLeaks. Речь идет о секретной депеше американского посольства в Токио, в которой говорится, что Япония разработала проект управления, похожего на американское ЦРУ. Впервые после Второй мировой войны Страна восходящего солнца создает службу внешней разведки.

Паника в Интернете

Недавно известный шоумен и радиоведущий Сергей Стиллавин сообщил в своем блоге в Интернете. Мол, получил такую достоверную информацию:

«Работаю в японской компании. На неделе посол Японии вызвал всех глав представительств японских компаний в Москве. Вызвал и заявил им, чтоб все были «на чемоданах», готовые в любую минуту к выезду на родину!

Правительство нашей страны в настоящий момент рассматривает возможность объявления войны России с целью возврата северных территорий. Так как население Японии составляет 125 млн. человек, а население России 140 млн. – это вполне сопоставимые условия для ведения победоносных боевых действий с учетом того, что ВС РФ в ущербном состоянии, а правительство в слабом состоянии перед мировой общественностью для того, чтобы применить ядерное оружие».

– Необходимо отметить, что автора этих строк я знаю лично и ни о какой фальшивке речи быть не может, – заверил своих интернет-читателей Стиллавин. Однако профессиональные разведчики придерживаются другого мнения.

Полковник ГРУ Александр С. почти два десятка лет специализируется на изучении Сил самообороны Японии. Он лишь посмеялся над паникой в Интернете:

– Русский Перл-Харбор пока разразился только в виртуальном пространстве. В реальности о начале войны коммерсантов никто предупреждать не будет.

Разведчик напомнил, как самураи вероломно напали во время Второй мировой войны на американский флот на Гавайях. После этого множество этнических японцев в США были интернированы. Их никто и не думал заранее эвакуировать. И сейчас бесполезно «сидеть на чемоданах». Россия – не Ливия. Быстро удрать из Москвы в Токио не получится.

Справка «АН»

Систему разведывательной службы японцы позаимствовали у немцев. В 1875 г. японские эмиссары обратились к руководителю прусских спецслужб В. Штиберу с просьбой помочь создать разведку. Некоторое время спустя германская миссия, руководимая генералом Меккелем, отправилась в Японию, чтобы приступить к реорганизации и модернизации армии Микадо. И в 1878 г. была создана разведслужба императорского штаба Кансейкеку. Но сейчас ее структура формируется по образцу американского ЦРУ и британской MИ-6.

Их разведка доложила точно…

Японцы умеют хранить свои секреты. Если бы не болтливые американские дипломаты, то мир и дальше не знал о создании японской службы внешней разведки. Между тем она появилась еще несколько лет назад.

По словам полковника ГРУ, для профессионалов – это секрет Полишинеля. Ведь решение о создании своей службы внешней разведки было принято еще правительством Ясуо Фукуды, который возглавлял кабинет министров Японии в 2007–2008 гг., а затем было поддержано правительством под руководством Таро Асо.

Японская разведслужба была создана не на пустом месте, а в рамках Исследовательского бюро при канцелярии премьер-министра («Найте»). Но эксперты утверждают, что японская разведка берет свое начало приблизительно с 1860 г., с того момента как Япония стала открытой для иностранцев.

Японские разведчики всегда были сильны национальными традициями, знаменитым самурайским духом. Мало кто знал даже в самой Японии, что «Найте» до сих пор как раз и выполняло функции главного разведывательного органа, занимаясь концентрацией и анализом информации, готовя материалы для правительства. Основными источниками данных являлись сведения, получаемые с помощью технических средств. Радиоэлектронная разведка Японии уступает только США и России.

В рамках Сил самообороны есть свои разведывательные структуры. Но они занимаются сбором сугубо специфической информации военного характера. В «Найте» также поступала информация, предоставляемая национальными корпорациями, – практически во всех крупных японских компаниях, имеющих представительства за рубежом, есть свои исследовательские центры, которые занимаются сбором и анализом различных сведений о странах пребывания.

Слабым местом «Найте» специалисты всегда считали то, что японская разведка плохо опиралась на главный инструмент шпионажа – агентуру. В опубликованной WikiLeaks депеше Хидэси Митани глава японской службы секретных исследований признается представителю Госдепартамента США в том, что долгое время сведения о лидере КНДР в Японии получали далеко не из секретных источников. Про Ким Чен Ира официальный Токио узнавал из мемуаров его японского повара, писавшего под псевдонимом Кенди Фуджимото.

А ведь раньше самураи славились как непревзойденные мастера нелегальной разведки. Взяв за основу доктрину всеобъемлющего шпионажа, японская разведка насаждала в соседних странах массовую агентуру. Кадры она черпала из созданных еще в конце XIX в. патриотических обществ, которые вели разведывательную и подрывную деятельность против главных на тот момент противников Японии – России и Китая. Теперь Япония хочет использовать на всю катушку этот исторический опыт. И ситуация должна кардинально измениться, поскольку Токио начал подготовку сотрудников для ведения нелегальной агентурной разведки. 

Официально правительство Японии заявляет, что внешняя разведка нужна прежде всего для противодействия террористическим угрозам. Потом основными противниками назывались Китай и Северная Корея. Однако с учетом последних событий вокруг Курил вполне очевидно, что объектом первостепенных устремлений самураев становится Россия. В борьбе Японии за «северные территории» сейчас активно используются разведчики Страны восходящего солнца.

Слепые и глухие

А чем может ответить Россия? Пока наши руководители бряцают только пустыми словами. По словам полковника ГРУ, возможности российской разведки на Дальнем Востоке сейчас значительно уступают не только американской, но и молодой японской спецслужбе.

Во вновь созданных бригадах нового облика (в войсках их зло называют «нового обморока») только один человек отвечает за разведку. Состав разведывательных управлений сокращен почти в четыре раза. Как пишет в своей статье в журнале The New Times Анатолий Ермолин, из 7 тыс. офицеров, служивших в ГРУ в советское время, сейчас в структуре осталось менее 2 тыс. сотрудников.

К сожалению, из-за постоянного недофинансирования возможности ГРУ добывать секреты уменьшились больше чем наполовину. Ведь на покупку военных тайн российский бюджет дает мизер. А раньше один доллар, затраченный агентами ГРУ на покупку военно-технической информации, нередко приносил до 20 долларов условной прибыли.

Без разведки армия и флот во время войны слепы и глухи. Тогда ведь не будет работать ни Интернет, ни мобильная связь, собьют и спутники системы ГЛОНАСС. А без войск специального назначения Вооруженные силы будут как великан без рук.

По этому поводу генерал-лейтенант Дмитрий Герасимов, бывший начальник управления ГРУ, руководивший всеми бригадами специального назначения, недавно заявил: «Глубоко убежден, что спецназ ГРУ развален абсолютно сознательно. Из 14 бригад и двух учебных полков ГРУ в лучшем случае осталось не более четырех бригад. При этом надо понимать, что это уже не спецназ ГРУ, а обычная войсковая разведка, входящая в состав Сухопутных войск. Ликвидирована одна из лучших бригад — Бердская. С огромным трудом удалось отстоять 22-ю бригаду, в мирное время получившую высокое звание «Гвардейской». Это наше самое боеспособное соединение, постоянно воевавшее на самых острых участках в Афганистане, Чечне и других «горячих точках». Могу утверждать, что также ликвидирован так называемый осназ — части радиоэлектронной разведки. По сути, мы строим вооруженные силы, которые ничего не видят и не слышат».

…Не только над Амуром и Курилами тучи ходят хмуро. Над всей Россией далеко не безоблачное небо.

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