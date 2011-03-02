Ирония и стеб

В столичной галерее «Проун» проходит необычная выставка. Она называется «Коричневая пуговка, или Шпиономания».

Все здесь сделано нарочито со стебом, с насмешкой над старыми советскими страхами перед шпионами и призывами к бдительности. Поэтому на выставке вас встречает гипсовый пионер с горном. Тут же в зале лежит книжка Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика», висит портрет пограничника Карацупы с овчаркой. Здесь же и прижизненный портрет руководителя ВЧК Феликса Дзержинского...

Для посетителей показывают довольно смешной клип, в котором главные роли шпионов и сыщиков сыграли Михаил Швыдкой, Павел Хорошилов, Иосиф Бакштейн. Особенно органично вошел в роль бывший министр культуры. Прямо вылитый вражеский шпион или хрестоматийный агент влияния.

Но ребятне, которой здесь немало, особенно нравится смотреть на крохотные фотокамеры, с которыми, наверное, не расставались Штирлицы и учителя Джеймса Бонда. Любопытство вызывает и «сумка шпиона». В советские времена, по мнению устроителей выставки, чтобы опознать шпиона, достаточно было коричневой пуговки, которая «не наша» «и буквы не по-русски написаны на ней». Неудивительно, что выставка в галерее «Проун» «Коричневая пуговка, или Шпиономания» полна иронии и стеба. И это очень хорошо!

Плохо, что порой здесь перегибают палку и скатываются к банальному и уже так надоевшему либеральному издевательству над нашим прошлым. А ведь советским людям, жившим в тридцатые – пятидесятые годы прошлого столетия, и в дурном сне не могло привидеться, что тема шпионов, плавно перейдя в тему террористов, вновь окажется актуальной. Или эхо теракта в «Домодедово» еще не докатилось до выставочного зала в модной галерее «Проун»?