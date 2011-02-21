Загранпаспорт секретоносителям

Европейский суд по правам человека в Страсбурге оштрафовал российские власти. Они не выдали загранпаспорт военному пенсионеру, который во время службы на Байконуре обладал секретами государственной важности.

Сергей Солтысяк служил в Вооруженных силах с 1983 по 2004 год. Свою служебную карьеру он завершил на космодроме Байконур в Казахстане. После отставки, по условиям контракта, оставался невыездным до 2008 года, поскольку имел доступ к секретным документам.

Отставник с ограничениями не согласился и попросил немедленно выдать ему загранпаспорт. Получив отказ, начал оспаривать решение в судах, утверждая, что ему нужно съездить к брату и больному отцу в Киев, на могилу матери на Украине и к дяде и тете в Ригу. Однако российские суды всех инстанций ему отказали. Тогда Солтысяк обратился в Страсбургский суд.

Дело тянулось в европейских инстанциях тоже очень медленно. И вот недавно суд в Страсбурге принял решение в пользу гражданина России. В своем решении он отметил, что «российское правительство не указало, почему полный запрет на выезд истца за границу отвечает интересам национальной безопасности». По мнению судей, секретные материалы можно передать, не выезжая из страны и даже не вступая в физический контакт с другими лицами. Например, по Интернету.

«Аргумент правительства, согласно которому истец мог быть похищен иностранными секретными службами или террористическими организациями, – всего лишь предположение», – отмечается в коммюнике Страсбургского суда. При этом тамошние судьи напомнили, что Россия при вступлении в Совет Европы «обязалась снять ограничения на свободу частных выездов за границу лиц, имеющих доступ к секретам государственной важности... Изучение ситуации с подобными запретами в 47 странах – членах СЕ показало, что Россия – единственная страна, которая сохранила эти ограничения».

В итоге суд заключил, что ограничения на выезд Солтысяка за границу с мая 2004 по декабрь 2008 г. были «непропорциональны» защите национальной безопасности и не являются «обязательными в демократическом обществе». Поэтому Европейский суд по правам человека решил оштрафовать Российскую Федерацию на 3 тыс. евро в пользу истца за нарушение статьи 2 Протокола 4 к европейской Конвенции о защите свободы передвижения.