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Тайные операции в «торговле смертью»

№ 7(248) от 22.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Тайные операции в «торговле смертью»

Поставки оружия за рубеж никогда не обходятся без участия спецслужб. Конкретные детали таких сделок, как правило, держатся в тайне. В прессу чаще всего попадают лишь итоговые цифры. В прошлом году экспорт продукции военного назначения достиг объема 10 млрд. долларов. Об этом заявил вице-премьер РФ Сергей Иванов на церемонии награждения лауреатов национальной премии «Золотая идея».

- При этом портфель заказов превышает 45 млрд. долларов и свидетельствует, что в ближайшие годы показатели экспорта будут не ниже достигнутых в прошлом году, – сказал он.

Россиян это радует. И не только потому, что лишних денег не бывает. Но и оттого, что это яркое свидетельство, что слухи о смерти нашего военно-промышленного комплекса несколько преувеличены. Жив еще оборонный, курилка! Да и наши спецслужбы сработали неплохо. В жесткой борьбе на мировом рынке не дали в обиду российских оборонщиков.

А вот западные конкуренты, прежде всего американцы, уже давно осуждают Россию за тайные операции в «торговле смертью». Об этом свидетельствуют секретные документы, опубликованные Джулианом Ассанжем на своем скандально знаменитом сайте.

В России плохие автомобили, но хорошее оружие

Бывший посол США в Москве Вильям Дж. Бернс и ныне отвечает в Госдепартаменте США за «российское направление». Он очень любит читать мораль нашим политикам и учить их демократии. Вот что он писал три года назад из столицы России.

Секретно. Посольство США в Москве. 13 октября 2007 г.

«Российские чиновники цинично смотрят на наши попытки ограничить российский экспорт оружия в страны, представляющие опасность. Угроза введения санкций со стороны США практически не влияет на поведение России. Мы должны помнить, что российская власть и общество едва ли испытывают моральные терзания по поводу торговли оружием, напротив, усматривая в этом желанный символ восстановления державной российской мощи по всему миру.

Торговля вооружением – немаловажная статья российских доходов: согласно официальной статистике, в 2006 г. ее оборот достиг порядка 6,7 млрд. долларов. В сравнении с 2005 г. наблюдается рост в 12%, а с 2003 г. поставки выросли на 56%. В 2007-м продажи, как ожидается, достигнут 8 млрд. долларов. Россия улучшает условия послепродажного обслуживания и гарантии, что добавляет привлекательности ее продукции. Как результат российское оружие продается по более высокой цене, чем ранее. По сути, РФ занимает второе после США место по продаже вооружения странам развивающегося мира. И весомая доля этого оружия поступает в страны, представляющие для нас угрозу.

Так, в 2007-м, судя по всему, Иран заплатил России 700 млн. долларов за комплекс ПВО ТОР‑М1. Российское правительство приостановило продажу Сирии тактических ракет «Искандер‑Э» только после интенсивного международного давления. Растущим рынком остается Венесуэла, купившая в 2006 г. оружия на сумму более 1,2 млрд. долларов, включая 24 штурмовика Су-30МК2 и 34 вертолета. Россия встречает Венесуэлу с распростертыми объятиями: будь то передача 72 тыс. автоматов АК-103 или переговоры о будущей поставке трех подлодок типа Амур (стоимостью около миллиарда долларов) – Россия в любом случае готова воплотить грандиозные региональные мечты Чавеса.

Бывший вице-пре­мьер и член комитета Госдумы по обороне Анатолий Куликов сказал нам: «Россия делает очень плохие автомобили, но очень хорошее оружие».

На поводу  у Израиля

И нового американского посла волнуют проблемы экспорта российского оружия. При этом даже в Москве главным источником секретной информации о поставках нашего вооружения в страны Ближнего Востока остается верный союзник США – Израиль. Из депеши Баерли.

Секретно.

Посольство США в Москве. Сообщение по электронной почте от А. Баерли, 18 февраля 2010 г.

«Заместитель министра иностранных дел Израиля Фукс сообщил нам 17 февраля, что министр Лавров посетил Израиль в прошедшие выходные и заверил правительство Израиля в том, что Россия не собирается поставлять ракеты С-300 ни в одну из стран Ближнего Востока.

Похоже, что российские должностные лица отложили, как минимум, на время, подтверждение поставки С-300, но силовики будут продолжать оказывать давление, чтобы сделка состоялась как по финансовым причинам, так и по внешнеполитическим соображениям».

Чья бы корова мычала, а американская молчала

За комментариями мы обратились к президенту Академии геополитических проблем генерал-полковнику Леониду Ивашову:

- В прошлом году Россия продала оружия в более чем 60 стран мира на сумму свыше 10 миллиардов долларов. Сейчас американцы упрекают нас за «торговлю смертью». Они утверждают, что мы поступаем аморально. Ваше мнение.

– Я могу это объяснить только обидой конкурента. Но, как говорится, чья бы корова мычала, а американская молчала. США зарабатывает на поставках оружия за рубеж 37,8 миллиарда долларов в год. Причем  обставляют это всяческими условиями: политическими, военными, экономическими. Многие страны не хотят плясать под эту дудку и покупают оружие у нас. И это нормальная мировая практика.

Так какого же лешего они давят на Россию, лишая нашу небогатую казну честно заработанной валюты?!

– Не зря говорят, что большего фарисея и лицемера, чем США, мир еще не видел.

Почему президент Медведев запретил поставлять С-300 Ирану?

Я считаю, что этим самым допущена крупная стратегическая ошибка. С-300 – оружие оборонительное и ни под какие санкции со стороны международного сообщества этот комплекс ПВО не подпадал. А наши власти пошли на поводу у Израиля и США. Тем самым мы оттолкнули Иран, который мог бы в будущем стать нашим стратегическим партнером в этом регионе.

Не нанесет ли суд над торговцем оружием Виктором Бутом, которого сейчас американцы усиленно склоняют к сотрудничеству, урон российскому экспорту вооружений?

Думаю, что нет. Фактор Бута уже исторический. Он скупал и продавал оружие в те времена, когда после развала СССР в странах СНГ и России, его можно было приобрести по бросовой цене. Тогда он и разбогател. Сейчас он давно уже не у дел. И вряд ли сможет рассказать американцам действительно что-то важное.

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