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Расстрел у стены солдатской уборной

Почему Михаил Горбачев дал согласие на казнь Николае Чаушеску?

№ 6(247) от 17.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Расстрел у стены солдатской уборной

Впервые о совместной операции ЦРУ, КГБ, ГРУ и венгерской разведки по свержению румынского диктатора рассказывает непосредственный участник того заговора спецслужб.

В Будапеште, в разведуправлении Южной группы войск, Роман был самым молодым офицером. Шутка ли, старший лейтенант на майорской должности! «Карьерист», – ворчали старые капитаны. Но даже они признавали, что никто лучше молодого разведчика не знал иностранные языки.

Роман хорошо говорил на немецком и французском. А венгерский и румынский, как и русский, были для него родными. Ведь родился и вырос он в советском Закарпатье, в Мукачево. Поэтому и сам толком не знал, сколько венгерской и румынской крови течет в его жилах. На дружеских пирушках его спрашивали: кто он по национальности? «Старлей» с иронией цитировал великого Бисмарка, который говорил: «Румын – не национальность, а профессия».

В Румынии в отличие от Венгрии в то время не было советских войск. И офицер армейской разведки свои профессиональные интересы по румынской ядерной программе удовлетворял с огромным трудом. Помогали короткие поездки в Трансильванию и встречи с румынскими венграми. В Тимишоаре у советской разведки была разветвленная агентурная сеть.

Политические фарисеи

Как настоящий профессионал, Роман, конечно, и более чем через двадцать лет не называет имен, явок и паролей своих румынских помощников. Но рассказал неизвестные детали операции по устранению Николае и Елены Чаушеску. И подтолкнул его к этому… Михаил Горбачев.

Сейчас по случаю 80-летия Михаила Сергеевича в западной прессе началась целая кампания «аллилуйщины». Все славят Горби… И сам Горбачев старательно поддерживает имидж этакого доброго дедушки. По признанию разведчика, тошно было слушать, как прошлой весной первый и последний президент Советского Союза выступал в Бухаресте с осуждением расстрела четы Чаушеску в декабре 1989 года. На встрече с журналистами бывший советский лидер заявил, что они были расстреляны, «как какие-то животные» и что этого не следовало делать, «какой бы тяжелой ни была ситуация в стране».

В ходе частного визита экс-президент Советского Союза встретился с бывшим президентом Румынии Ионом Илиеску. Что ж, им было что вспомнить.

– Казнь Чаушеску и его жены у стены солдатского сортира – на их совести, – утверждает Роман.

В ноябре и декабре 1989 г. молодому разведчику пришлось быть переводчиком у высокого начальства, прибывшего с тайной миссией из Москвы. Генералы ГРУ часами тогда совещались с руководителями венгерской разведки. И Роман хорошо запомнил, что столичные гости не раз подчеркивали, что действуют не только по поручению министра обороны СССР, но и самого Горбачева. В то время санкцию на свержение главы другого государства мог дать только сам Генсек.

Но наши военные разведчики осторожничали. Поэтому решили действовать через венгерские спецслужбы.

Справка «АН»

Секуритате в переводе с румынского — «безопасность», официальное название – Департамент государственной безопасности. Спецслужба была создана еще в августе 1948 года, однако только при Чаушеску стала поистине всесильной, тотальной и не подчиняющейся никому, кроме диктатора, организацией. Последний шеф Секуритате – элегантный, всегда одетый в костюм «с иголочки», генерал Юлиан Влад входил в «ближний круг» Чаушеску, но потом его предал.

По официальным данным, аппарат Секуритате насчитывал всего 8400 офицеров-оперативников. Однако, по данным перебежчика Иона Пачепы, в 1978 г. их количество достигало 70 тыс. человек. Но, видимо, это преувеличение. Самым выдающимся образцом дезин-
формации был слух, распускаемый Секуритате, что каждый четвертый румын является ее осведомителем.Операция «Дестабилизация»

Это теперь тогдашний премьер-министр Венгрии Миклош Немет признает в интервью будапештской газете «Мадьяр хирлап», что венгерские спецслужбы накануне событий поставляли оружие румынской оппозиции, а ее боевые группы проходили подготовку в венгерских лагерях. Но почти два десятка лет это было тайной за семью печатями. Кстати, наряду с венграми обучали будущих повстанцев и советские инструкторы из бригады спецназа ЮГВ.

Этим дело не ограничилось. Советской разведке и венгерским спецслужбам удалось завербовать немало чиновников румынского партийного и государственного аппарата. С будущим президентом Румынии и другом Горбачева тогдашним партийным функционером Илиеску работал резидент Первого главного управления КГБ СССР.

ГРУ занималось румынской армией. Среди завербованных агентов оказался и будущий министр обороны в первом правительстве Илиеску – генерал Виктор Станкулеску. Тогда он был фаворитом Елены Чаушеску. Полностью доверял любовнику жены и сам Николае Чаушеску.

И все же ключевую роль в организации диверсионных акций в Румынии сыграли не КГБ, не ГРУ и уж, конечно, не венгерские спецслужбы. Основная партия в заговоре спецслужб принадлежала Центральному разведывательному управлению США.

Сейчас тогдашний руководитель отдела Восточной Европы в ЦРУ Милтон Борден признает, что «в целом» все эти акции направлялись из Вашингтона. Какова же была технология смены румынского режима? На первой стадии – дискредитация Чаушеску. С этой целью десятки агентов спецслужб работали над тем, чтобы в международную прессу попало как можно больше «разоблачительных» материалов о самом диктаторе и его окружении. Например, газеты писали, что верховный главнокомандующий войсками Румынии Николае Чаушеску присвоил звание полковника своей любимой плюшевой собачке.

На втором этапе операции требовалось «пиарить» возможных преемников диктатора. Так, в прессе замелькали сообщения о том, что наиболее вероятным сменщиком Чаушеску станет Ион Илиеску. В ходе третьего этапа информационной войны основной упор делался на манипулирование сведениями о событиях в городе Тимишоаре, где в ходе столкновений с агентами Секуритате якобы погибло много мирных жителей.

Роман вспоминает, что трупы «погибших», показанные в те дни всеми мировыми телеканалами, специально доставлялись к месту съемок из местных моргов. Это были тела умерших своей смертью людей… Американцы санитарам за них платили тогда по сто долларов за штуку. Для Румынии в то время это были огромные деньги.

Антихрист убит в Рождество

На католическое Рождество жизнь в Венгрии замирает. А вот в румынской Трансильвании, где тогда находился Роман, кипели нешуточные страсти. В ночь с 26 на 27 декабря румынское телевидение показало видеозапись суда над четой Чаушеску.

Он был недолгим. Чаушеску инкриминировали гибель 60 тыс. человек. Сегодня мы располагаем примерными данными, что на улицах Бухареста и Тимишоара погибли около тысячи или чуть больше людей. Но есть одна существенная деталь, которую нельзя не принимать во внимание, – потери со стороны армии и других силовых структур. Они составили 325 человек убитыми и 618 – ранеными. Это была явная работа боевых групп, подготовленных на тайных базах Венгрии. Кстати, в Румынии впервые засветились иностранные спортсмены-стрелки. (Помните, в октябре 1993 г. какие-то снайперы стреляли в Москве и по Белому дому и по спецназу «Вымпел».) Между тем никаких международных соревнований в это время не было. А после 25 декабря 257 молодых мужчин улетели из Бухареста в одну из стран Ближнего Востока.

…После вынесения приговора осужденных вывели во двор и подвели к стене солдатской уборной. Николае Чаушеску, поняв, что это конец, неожиданно запел «Интернационал», а потом крикнул: «Долой предателей!» Раздались очереди из трех автоматов. Десантники разрядили в Чаушеску и его жену по целому магазину АКМ. Итого аж 90 пуль. Произошло это в 14 часов 50 минут 25 декабря. Когда кадры видеозаписи позднее показывали по телевидению, диктор произнес: «Антихрист был убит в Рождество!»

Организатором суда над Чаушеску стал когда-то верный генерал Виктор Станкулеску. Вскоре после того как генерал получил командование над вооруженными силами Румынии, агент нескольких разведок официально перешел на сторону заговорщиков.

Но не только он один. Чаушеску предала и верхушка румынских спецслужб. Иначе каким образом в ходе следствия против всемогущего шефа Секуритате генерала Юлиана Влада ни один свидетель не дал показаний, а «верные псы» Чаушеску генералы Вирджил Мэгуряну и Виктор Станкулеску сразу же заняли в новом правительстве соответственно посты руководителя информационной службы, ставшей преемницей Секуритате, и министрами.

Страх перед атомной бомбой

В конце 1988 г. «румынская проблема» стала занимать важное место в переговорах Горбачева, Шеварднадзе и Яковлева со странами Запада. И дело тут не в том, что Чаушеску в советской прессе называли «сталинистом» и врагом перестройки. Хотя действительно на съезде румынской компартии тот заявил: «Скорее Дунай потечет вспять, чем состоится перестройка в Румынии».

И все же дело не в личной ненависти Горбачева к Чаушеску. В большой политике нет места чувствам. Есть только интересы. У Буша-старшего и Горбачева они совпадали в то время в одном вопросе: не дать Румынии стать ядерной державой. Ведь перед глазами был непокорный атомный Китай.

По данным Романа, собственный проект по созданию атомного оружия Бухарест начал еще в конце 1976 года. Для его реализации была сформирована группа физиков-ядерщиков, которые работали в секретном центре в городе Мэгуреле.

Как и сейчас в Иране, все делалось в рамках программы по ядерной энергетике. Успешные результаты работ дали основание Чаушеску официально заявить в мае 1989 г. о том, что с технической точки зрения Румыния способна производить ядерное оружие. В декабре 1989‑го Чаушеску был свергнут и расстрелян. Зря он хвастался. До создания атомной бомбы румынам надо было работать еще лет десять.

Роман вспоминает, что два генерала ГРУ после убийства Чаушеску не улетели в Москву. Они вместе с группой военных разведчиков из Южной группы советских войск перебрались из Будапешта в Бухарест. Начались поиски контактов среди румынских физиков-ядерщиков.

Конечно, целью наших разведчиков не были секреты румынской атомной бомбы. Надо было не допустить утечек ядерных технологий из бурлящей Румынии. И с помощью ЦРУ эту задачу решили.

Так, меньше чем через два года, в 1991 г. новое правительство Румынии согласилось поставить под полный контроль МАГАТЭ ядерные объекты и центры ядерных исследований. Но еще долгое время в Румынии оставались 13,5 кг высокообогащенного урана (80%). Поэтому в 2003 г. совместно ЦРУ и СВР была проведена секретная операция по вывозу этого топлива в Россию для переработки в непригодный для оружейного использования материал. Оно было привезено в Бухарест армейским автотранспортом, погружено на Ил-76 и отправлено на Новосибирский завод химических концентратов (НЗХК).

 Перевозка осуществлялась по заказу Международного агентства по атомной энергии, финансировалась за счет Минэнерго США. Грузоотправитель – Национальная комиссия по контролю за ядерной деятельностью Румынии. Минатом России осуществлял общую координацию проведения операции. Но за ней наблюдали и американские эксперты.

Проведенные МАГАТЭ инспекции румынских ядерных объектов показали, что начиная с 1985 года Румыния проводила тайные эксперименты по химическому выделению оружейного плутония. По расчетам ученых, атомная бомба у Чаушеску должна была появиться к 2000 году. Помешал заговор спецслужб.

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