Проходной двор

Ирландский МИД недавно вызвал «на ковер» и потребовал объяснений от посла Израиля в Дублине Зиона Эврони. Почему агенты «Моссад» при убийстве руководителя военного крыла «Хамаса» использовали для прикрытия паспорта граждан Ирландии?

Это политическое убийство произошло в Объединенных Арабских Эмиратах. Глава полиции Дубая Халфан Тамим заявил, что он на 99% уверен, что устранение Махмуда аль-Мабхуха является делом рук агентов израильской спецслужбы «Моссад». По его данным, семеро из 11 подозреваемых в настоящее время находятся в Израиле.

Сомнительная слава

Тель-Авив официально объявил, что этому нет никаких доказательств. Власти Дубая передали всю информацию в Интерпол, который должен выдать официальные ордеры на арест подозреваемых. По мнению полиции ОАЭ, агенты «Моссада» использовали паспорта европейских стран, чтобы без проблем въехать в Дубай, куда запрещен въезд для граждан Израиля. В то же время граждане европейских государств могут въезжать в эмираты безо всяких проверок и виз.

Израильские агенты использовали не только ирландские паспорта, но и английские. Как заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибэнд, использование фальшивых британских паспортов для проведения операций спецслужбами «является совершенно возмутительным». Он вызвал для объяснений посла Израиля в Лондоне Рона Прозора. Больше всего официальный Лондон раздосадовал тот факт, что под удар (и возможный арест) оказались поставлены реальные британские граждане.

Впрочем, ирландцы не собираются уступать сомнительную славу проходного двора для шпионов старушке-Англии. Дипломатический скандал с фальшивыми паспортами одним Израилем не ограничился. В том же обвиняют и российские спецслужбы.

Недавно персоной нон грата, то есть лицом нежелательным, объявлен Александр Смирнов, который проработал в Дублине много лет. В списке сотрудников зарубежных дипломатических миссий, составленном ирландским МИД, он значится как секретарь консульского отдела посольства РФ в Дублине. Смирнову дано две недели на то, чтобы покинуть страну.

Фальшивки для Анны Чапман?

Российский дипломат, высланный из Ирландии в феврале 2011 года, был якобы связан с Анной Чапман и другими российскими разведчиками – нелегалами, задержанными в США летом 2010 г., сообщает британская газета Guardian. Поддельные документы, которые российские спецслужбы получили через дипломата, использовались для изготовления паспортов для работающих в Америке разведчиков.

Расследование в отношении сотрудников посольства в Ирландии началось вскоре после того, как американские власти задержали группу из 10 предполагаемых агентов российских спецслужб. Вскоре было установлено, что некоторые из них путешествовали по ирландским паспортам.

Полиция пришла к выводу, что паспорта были подделаны с использованием личных данных шестерых граждан Ирландии. Следствие предполагает, что информация об ирландцах была украдена российскими спецслужбами.

В связи с инцидентом посол России в Ирландии Михаил Тимошкин был вызван в МИД страны, где ему была вручена нота протеста. В ответ на это с официальным заявлением выступил Владимир Титов, заместитель министра иностранных дел России. Он сказал: «Высылка российского дипломата из Ирландии является безо­сновательным недружественным актом. Действия Дублина не останутся без соответствующей реакции».