Суровая «НИТКА» приговора смягчена

На Украине пересмотрен приговор гражданину РФ Александру Ермакову, который был осужден за шпионаж против Украины в пользу Китая. В июле 2010 года крымский суд приговорил его к восьми годам тюрьмы. Теперь это решение пересмотрел Верховный суд. Срок заключения китайскому шпиону снижен до шести лет.

Сыр-бор разгорелся из-за совершенно уникального военного объекта. Его нет даже в России. По данным Службы безопасности Украины, россиянин намеревался передать Китаю секретную документацию по наземному испытательно-тренировочному комплексу авиации (больше известному профессионалам как «НИТКА»).

Заказ от Поднебесной

Помните ироничное выражение: «подводная лодка в степях Украины»? Но «авианосец в крымских песках» у незалежной есть. А вот настоящих авианесущих кораблей тут нет и в помине. Хотя украинский флот и мог бы один иметь. Так, на Николаевском судостроительном заводе был почти достроен тяжелый авианесущий крейсер «Варяг». После раздела ЧФ Россия отказалась от прав на него. А Украина, не имея средств для достройки и содержания, продала корабль в 1998 году за смешные деньги, всего за 20 млн. долл. в Макао (автономная территория Китая). Покупатели обещали устроить из него развлекательный комплекс. Но в итоге наш некогда гордый «Варяг» (точная копия российского «Адмирала Кузнецова») скоро войдет в состав ВМФ КНР. Теперь своя «НИТКА» нужна и китайцам. Подобный комплекс они уже начали строить, пригласив Ермаковых, объяснив, что ход работ ускорится, если те добудут документацию из Крыма.

Китайцы не раз бывали в крымских Саках. Украинские военные показывали им свой уникальный комплекс, рассчитывая, что китайские заказчики будут платить твердую валюту за подготовку своих палубных летчиков на «НИТКЕ». Но сыны Поднебесной оказались хитрее. Они нашли россиянина Александра Ермакова, якобы имевшего доступ ко всем тайнам секретного комплекса, и пообещали ему миллион долларов за документацию по наземному испытательно-тренировочному комплексу авиации.

Но шпионскую деятельность возглавил его отец, Геннадий Ермаков. Он выходец из Украины, служил в спецназе ВДВ, бывал в горячих точках. Вместе с 35-летним сыном Александром, менеджером московской компании, Ермаков зарегистрировал в офшорной зоне фирму по оказанию посреднических услуг в сфере поставок оружия. Основным ее профилем стал сбор военно-технической, эксплуатационной, методической, научно-технической информации как по собственной инициативе, так и на заказ... Самым крупным был китайский.

Кстати, примерно за десять лет до нынешних событий Ермаков-старший посетил Поднебесную. По просьбе пекинских товарищей он приобщил бывших военнослужащих, сотрудников оборонных предприятий России, Украины, других стран СНГ к научным семинарам и симпозиумам в КНР, организовывая их выезд по туристическим каналам. Те консультировали представителей ВПК и Национально-освободительной армии КНР. За каждого туриста Ермаков получал до 1500 долларов. Не оставались в обиде и «консультанты».

Справка «АН» «НИТКУ» построили в 70–80-х годах прошлого века на аэродроме Саки в Крыму. Она стала единственным в СССР наземным комплексом, имитирующим стальную палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» с трамплином и авиафинишерами. Комплекс предназначен для отработки техники взлета-посадки боевых самолетов Су-25, Су-27К, Су-33. После распада СССР объект, аналоги которому имеют лишь США и Испания, отошел Украине, хотя палубной авиации у нее нет. Зато на «НИТКЕ» регулярно тренировались российские летчики-североморцы (в 2008–2010 годы был перерыв). Сейчас Россия намерена ввести в строй собственный «сухопутный авианосец» в Ейске. Документация по «НИТКЕ» – тайна за семью печатями, полигон является действующей воинской частью ВМС Украины, где поддерживается строгий режим секретности.

Вместо миллиона долларов шесть лет тюрьмы

Чтобы выполнить новый китайский заказ, Ермаков-старший познакомился с неким офицером, который служит на «НИТКЕ». Тот для вида согласился на сотрудничество, но тут же сообщил о вербовке в украинскую контрразведку. Остальное было делом антишпионской техники.

Передача секретных материалов происходила в номере сакского отеля, Ермаков-младший проверялся, нет ли слежки, прослушки. Он простукал стены, потолок. И ничего не нашел.

Ермаковы планировали передать китайской стороне до полутора тысяч листов формата А4, схемы, чертежи. И все за кругленькую сумму – миллион долларов. Как на суде заявили эксперты, утечка секретной документации причинила бы урон национальным интересам Украины на сотни миллионов долларов. Под тяжестью улик Александр сознался в преступлении. А его отец, узнав о провале, сумел улизнуть.

Офицер ВМФ Украины, которому сулили за документы по «НИТКЕ» триста тысяч «баксов», поощрен ценным подарком – электробритвой «Харьков» от министра обороны Украины. Он продолжает служить на «НИТКЕ».

Кто потеряет лицо?

Дело Ермаковых далеко не первое. В прошлом году за государственную измену в форме шпионажа в пользу КНР Апелляционным судом Житомирской области к длительным срокам были приговорены жители Запорожья: подполковник запаса Игорь Манжос – к 11, его жена Наталья – к 10, Вадим Ковальчук – к 7 годам тюрьмы. Они тоже добывали разведданные по «НИТКЕ».

А еще ранее за шпионаж и кражу госсекретов военный апелляционный суд Центрального региона Украины вынес приговор старшему полковнику Народно-освободительной армии Китая Яо Цзюню в виде пяти лет лишения свободы (освобожден от наказания и депортирован на родину).

Как всегда, официальные китайские власти, посольство КНР в Украине провалы своей разведки и агентуры не комментируют. И это не только обычная практика всех спецслужб. Здесь есть и особая восточная специфика: хранить невозмутимость при неудачах и продолжать твердо идти к намеченной цели. Китай в этой истории не потерял лицо. За все отдувается гражданин России.