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С кого надо брать пример Анне Чапман?

№ 4(245) от 03.02.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

С кого надо брать пример Анне Чапман?
Фото с сайта http://svr.gov.ru

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Михаил Фрадков тепло поздравил легендарную разведчицу Гоар Вартанян с 85-летием.

Гоар в переводе с армянского – «драгоценность». И действительно, Гоар Левоновна Вартанян – яркий бриллиант советской нелегальной разведки. Не зря же в годы войны она была удостоена ордена Боевого Красного Знамени. Среди женщин-нелегалов такой награды нет больше ни у кого. Ее муж Геворк Андреевич Вартанян за почти пятьдесят лет работы в нелегальной разведке в Иране и странах Западной Европы был удостоен звания Героя Советского Союза.

Пара из семерки «легкой кавалерии»

Как же армянка, еще в раннем детстве переехавшая из Ленинакана в Иран, стала советской разведчицей? В этом «виновата» любовь. Еще в 16-летнем возрасте она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка Вартаняна.

Сначала в эту группу входил ее брат. Тринадцатилетняя Гоар лишь помогала ему. А через три года стала полноправным членом знаменитой «семерки легкой кавалерии». Молодые разведчики передвигались в основном на велосипедах и следили за немецкой агентурой. Еще до прихода в Иран советских войск они установили 400 агентов немецкой разведки.

Постепенно дружба между руководителем группы Геворком и юной разведчицей Гоар переросла в любовь. В 1946 г. они поженились в Тегеране. В июне 2011 г. будет 65 лет, как легендарные разведчики живут вместе.

Как спасли жизнь Сталину, Черчиллю и Рузвельту

В Москве от нашего знаменитого разведчика Николая Кузнецова стало известно о том, что фашисты собираются устранить Сталина, Черчилля и Рузвельта. Однажды, когда Николай находился в тылу немцев, ему удалось войти в доверие к одному из фашистских офицеров. Тот и проговорился о том, что немцы готовятся высадить в Иране десант во главе с любимцем Адольфа Гитлера и асом разведки Отто Скорцени.

Нашей группе в Иране было дано задание найти этот десант. И Вартанянам улыбнулась фортуна – они засекли десант первыми. Шестеро немцев высадились в районе Кума в 80 км от Тегерана. Потом оказалось, что это была первая группа. Их задачей было связаться с Берлином и подготовить условия для высадки основного десанта во главе со Скорцени. Когда они установили связь со своим центром, их арестовали.

Они начали работать с Берлином под диктовку советской разведки. И все же немецкому радисту удалось передать сигнал об опасности. Немцы поняли, что в Иране готовы их встретить отнюдь не с пирогами. Если бы высадился сам Скорцени с основным десантом, без потерь с нашей стороны, конечно, не обошлось бы.

А затем последовала многолетняя работа супружеской четы разведчиков-нелегалов во многих странах мира. Об этом периоде их жизни до сих пор нельзя рассказывать. Документы под грифом «Совершенно секретно» расшифруют не раньше чем через сто лет. А пока в эти дни Гоар Левоновна продолжает принимать поздравления с юбилеем. Редакция «АН» тоже присоединяется к ним.

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