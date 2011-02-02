Собиратели трофейных обломков

Полковник Сергей И. в Главном разведывательном управлении (ГРУ) Генштаба России специализируется на Китае. Но это не помешало ему пройти семь войн и вооруженных конфликтов в самых разных точках мира. Не миновала его и наша родная Чечня, где мы познакомились в Аргунском ущелье.

После баньки на подмосковной даче травили анекдоты. Сергей еще с лейтенантских времен собирает все, что связано с Китаем. Вот один пример из его юмористической коллекции:

Меркель, пожимая руки Саркози, про себя думает: «А здорово мы вас в 1940-м!..»

Медведев, обнимаясь с Меркель: «А здорово мы вас в 1945-м».

Обама, обнимаясь с Медведевым: «А здорово мы вас в 1991-м».

Ху Цзиньтао, низко кланяясь им всем перед вспышками фотокамер, думает: «Еще лет пять, и все вы у меня строем на швейную фабрику пойдете, прищурившись».

Посмеялись. Выпили еще чайку. И Сергей погрустнел. Видимо, нахлынули воспоминания. И он, как никогда раньше, начал откровенничать о своей работе в Китае. Мол, там настолько все по-другому, что даже трудно представить.

Издержки системы «У Ши Бай»

Это поняли даже самоуверенные американцы. Недаром бывший шеф контрразведки ЦРУ Пол Редмонд как-то заявил по поводу поимки в Америке очередного китайского шпиона: «На культурном уровне они (китайцы) живут совсем в другой среде и в других временных рамках. Китайцы мыслят не в категориях часов, дней или недель, а десятилетий. Они – древняя цивилизация, и умеют планировать на долгие годы».

– Горько признавать, но китайцы выполняют свои планы куда лучше, чем мы, – полковник еще плеснул в чашки. – Через десять лет они перегонят Америку. И во многом благодаря лучшей в мире разведке.

Он рассказал о своей первой командировке в Пекин. Работать было неимоверно трудно. Еще во время «культурной революции» китайские спецслужбы возродили древнюю систему доносов, придуманную еще при императорах. Она называется «У Ши Бай» (пятерка, десятка, сотня). Это когда старший пятерки «стучит» на членов своей семьи, старший десятки – на своих сотрудников или соседей и т.д. В результате наши разведчики сталкивались с почти полной невозможностью заниматься агентурной работой внутри Китая. Попробуй кого-нибудь завербовать, когда огромное количество добровольных помощников контрразведки следит за каждым твоим шагом. Причем опасаться приходилось даже детей. Потому что в бригады наружного наблюдения включали подростков. Намного проще было вербовать агентов где-нибудь за пределами Китая. Например, в Югославии.

Погоня за «Найтхоком»

Скупо, как говорят разведчики, «без паролей, явок и фамилий», Сергей вспоминал военный Белград. Тогда весной 1999 года он, как знаток иероглифов, работал бок о бок с китайскими товарищами. При президенте Слободане Милошевиче руководство Югославии регулярно делилось захваченным военным оснащением западных стран со своими китайскими и российскими союзниками. Нередко дележка трофеев приводила к скандалам. Особенно запомнился тот, что случился в конце марта. Тогда Сергей выезжал к месту гибели американского истребителя-невидимки. А наперегонки мчался китайский резидент.

Это была редкая удача сербов. 27 марта 1999 года F-117A «Найтхок» с бортовым номером «82-806» был сбит комплексом С-125 «Печора». Попадание ракеты не было прямым. Поэтому подбитый летчик успел катапультироваться и остался жив. Обломки были довольно большие. Некоторые, как вспоминает Сергей, пришлось грузить на тягач краном, одолженным у местных строителей всего за две бутылки русской водки.

Уничтоженный F-117 был самой желанной добычей как для русских, так и для китайцев. Военный атташе КНР со своими помощниками буквально прочесывали территорию, где упал самолет, и выкупали у окрестных крестьян обломки. И больше всего их интересовали детали двигателя. Особенно какие-то неведомые «лопатки сопел». Но их они так и не нашли.

Китайцы развили бешеную активность. Денег на закупку американских «сувениров» они не жалели. Скоро багажник внедорожника китайского военного атташе был забит обломками обшивки самолета-«невидимки».

Пиратский акт американцев

Американцы были взбешены потерей своего сверхсекретного самолета. И поскольку хорватская агентура в Сербии сообщила им, что ценным трофеем завладели китайцы, то Вашингтон пошел на беспрецедентный шаг. Был нанесен удар по китайскому посольству в Белграде, где якобы находились детали сбитого самолета-«невидимки». Потом свой пиратский акт они объяснили топографической ошибкой.

– А в это время в российском посольстве в Белграде к отправке готовили какие-то контейнеры. Не так ли? – вопрос вырвался помимо моей воли.

– История об этом умалчивает, – усмехнулся Сергей.

Прошло более десяти лет. И вот в России взлетает самолет-невидимка Т-50, а в Китае на год позже Цзянь-20 «Черный дракон». Оба претендуют на звание самолета пятого поколения. Есть ли в них что-то от американского самолета-«невидимки»? Если и есть, то кто ж в этом признается… Наши молчат, а китайцы по восточной привычке от всего открещиваются.

Например, китайский летчик-испытатель Сюй Юнлин после полета заявил: Цзянь-20 является шедевром технологической инновации Китая».

Летчик Сюй также заметил, что пользы от обломков американского «невидимки» было бы немного. Дескать, F-117 был устаревшим уже в 1990-е, а технологию покрытия, скрывающего летательный аппарат от радаров, трудно воспроизвести по обломкам из-за «сложности сплавов».

В ответ на приведенную мной эту тираду полковник ГРУ пожал плечами:

– Трудно, но можно. Наши разведчики ведь тоже по крупицам добывали секреты американской атомной бомбы. И великий Курчатов был очень благодарен им за это.