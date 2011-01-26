Президент закручивает гайки

С 2011 г. ужесточено наказание за пособничество терроризму. Недавно Президент России Дмитрий Медведев подписал соответствующие поправки в Уголовный кодекс.

Предлогом стали взрывы на станциях московского метро «Лубянка» и «Парк культуры» в марте прошлого года. В результате погибли 40 и пострадали около 90 человек. Тогда власти так и не решились отменить мораторий на смертную казнь. Но пообещали ужесточить Уголовный кодекс. Президент сказал, что «по террористическим преступлениям нужно создать такую модель, когда любой, кто помогает, не важно, чем он занимается, суп варит или одежду стирает, совершил законченный состав преступления». Цель понятна – воздействовать на окружение смертниц.

Но кого считать умышленными пособниками террористов? По нынешнему Уголовному кодексу, ими являются лица, помогающие тем советами, указаниями, информацией и оружием. К ним же причисляются люди, пытавшиеся или обещавшие скрыть преступника, орудия и следы преступления, а также приобрести или продать предметы, добытые преступным путем. Теперь максимальное наказание за содействие терроризму – 20 лет лишения свободы (раньше составляло 15 лет).

Президентские поправки в УК также увеличили срок, который осужденные за совершение теракта, содействие террористической деятельности, публичные призывы к ее осуществлению или оправдание терроризма должны фактически отбыть, чтобы претендовать на условно-досрочное освобождение. Сейчас он составляет не менее трех четвертей от назначенного судом наказания.