Спецгруппа ЦРУ против Ассанжа

В Гуантанамо, на американской базе на Кубе, приготовили специальный отсек для длительного содержания особо важного узника. А в Центральном разведывательном управлении США выделена группа сотрудников в количестве 27 секретных агентов для нейтрализации Ассанжа.

Как пишет влиятельная американская газета Washington Post, спецгруппа займется оценкой ущерба от произошедших утечек. Аналитики отмечают, что на скандальном сайте было опубликовано удивительно мало документов самого ЦРУ. Ожидается, что главные информационные «бомбы» Ассанж опубликует в случае реальной угрозы его выдачи Швеции или США. Сейчас американские разведчики хотят выяснить, не скажется ли пагубно публикуемая информация на способности США хранить свои главные секреты. Между тем название спецгруппы, а точнее ее аббревиатура, уже вызвало немало насмешек со стороны других сотрудников ЦРУ. Новое подразделение называется WikiLeaks Task Force (W.T.F). Эти три буквы часто используются американцами в блогах, эсэмэсках, письмах с целью выразить крайнюю степень удивления: «What The F…ck?!». Или, грубо говоря по-русски, «какого х…?!». Новое, особо секретное, подразделение подчиняется напрямую Центру контрразведки ЦРУ.