Русские «кроты» во «дворце головоломок»

Перебежавший к американцам бывший заместитель начальника отдела Управления «С» Службы внешней разведки (СВР) России полковник Александр Потеев выдал целую команду российских разведчиков-нелегалов. Говорят, что один из них был связан с самым ценным источником информации российской разведки.

С подачи Потеева американцы не сомневаются, что в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США действует как минимум один «крот». Но официальный представитель АНБ Вэни Вайнс отказалась комментировать информацию прессы о поисках российских шпионов.

Скандалы в агентстве, которого нет

Есть ли российские «кроты» в самой секретной и влиятельной разведслужбе США? Проникла ли СВР в святая святых системы безопасности Америки? На первый взгляд это совершенно невозможно. Не зря аббревиатуру NSA американцы в шутку расшифровывают – No such Agency («Агентство, которого нет») или Never Say Anything («Никогда ничего не говори»).

И все же в мире шпионажа нет ничего невозможного. Вспомним недавнюю историю. И с АНБ связано несколько громких скандалов в связи с разоблачением агентов, в разное время работавших на Россию.

Например, еще в 1960-е годы два сотрудника АНБ работали на советскую разведку и, опасаясь разоблачения, бежали в СССР. В 1985 году был арестован завербованный советской разведкой аналитик этой организации Рональд Пелтон, раскрывший нашим спецслужбам секретные данные об использовании подводных лодок ВМС США для установки подслушивающих устройств на подводные кабели связи.

В феврале 1996 г. американской контрразведкой был арестован Роберт Стефан Липка, тоже сотрудник АНБ. Согласно официальной информации ФБР, он передавал советским агентам копии ежедневных и еженедельных докладов АНБ, которые готовились для Белого дома, а также данные о передвижениях американских войск. За время работы на КГБ получил 27 тыс. долларов.

После окончания службы в АНБ в середине 1970-х годов стал профессиональным игроком в азартные игры. В документах ФБР, обосновывающих арест Липки, подчеркивается, что его деятельность нашла свое отражение в книге бывшего генерала КГБ Олега Калугина «Первый директорат».

Справка «АН» Численность и годовой бюджет АНБ и его штат держатся в большом секрете. Аналитики по-разному оценивают эти цифры. Специалисты считают, что в штаб-квартире агентства работают от 20 до 38 тыс. человек. А в различных точках планеты трудятся не менее 100 тыс. его сотрудников. В 2010 г. бюджет AНБ составил 15 млрд. долл., то есть это ведомство было самой финансируемой спецслужбой мира.

Липка был разоблачен по такой же схеме, что и сотрудник ФБР Эрл Питтс, – после многолетнего перерыва на них под видом сотрудников СВР вышли фэбээровцы и предложили возобновить сотрудничество.

Алименты довели до предательства

Еще позже, в октябре 1998 г., ФБР арестовало по обвинению в шпионаже в пользу Москвы бывшего сержанта Агентства национальной безопасности США Дэвида Шелдона Буна. Как сообщило министерство юстиции США, 46-летнему Буну вменялось в вину то, что с 1988 по 1991 год он якобы передал советской разведке сверхсекретную информацию о нацеливании американских тактических ядерных ракет на важнейшие объекты в СССР.

Кроме того, Бун, как утверждает ФБР, снабжал Москву подробностями того, как АНБ, считающееся главной американской службой перехвата, осуществляет радиоэлектронную разведку. По мнению властей, переданная Буном информация, за которую он якобы получил от КГБ всего лишь 60 тысяч долларов, «могла потенциально нанести серьезный ущерб национальной безопасности США».

Бун по своей инициативе предложил услуги нашей разведке, наведавшись в посольство России в Вашингтоне в 1988 году. Сержант развелся с женой и по приговору суда обязан был отдавать ей всю до цента зарплату. Якобы бывшая жена лишь из гуманных побуждений возвращала ему 250 долл. в месяц. В результате Бун отнес в советское посольство папку с секретными документами и очень обрадовался первому гонорару – несчастным 300 долларам.

Затем он продолжал сотрудничать с КГБ, когда работал шифровальщиком в армии США в частях, дислоцированных в ФРГ. Американской контрразведке удалось выманить проживавшего в последнее время в ФРГ Буна в США благодаря подставной операции. Агенты ФБР встретились с Буном в Германии, а затем в Лондоне. Представившись агентами Службы внешней разведки России, они предложили возобновить сотрудничество. Бун получил многотысячный аванс и согласился прибыть на встречу в США, где и был арестован.

Как видим, русские «кроты» почти всегда были во «дворце головоломок», как пышно именует американская пресса АНБ. Есть ли они сейчас? И что знал о них предатель Потеев? Вопросы, на которые пока нет ответа.