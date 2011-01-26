//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Русские «кроты» во «дворце головоломок»

Сдал ли перебежчик Потеев российского агента в самом секретном ведомстве США?

№ 3(244) от 27.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Русские «кроты» во «дворце головоломок»

Перебежавший к американцам бывший заместитель начальника отдела Управления «С» Службы внешней разведки (СВР) России полковник Александр Потеев выдал целую команду российских разведчиков-нелегалов. Говорят, что один из них был связан с самым ценным источником информации российской разведки.

С подачи Потеева американцы не сомневаются, что в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США действует как минимум один «крот». Но официальный представитель АНБ Вэни Вайнс отказалась комментировать информацию прессы о поисках российских шпионов.

Скандалы в агентстве, которого нет

Есть ли российские «кроты» в самой секретной и влиятельной разведслужбе США? Проникла ли СВР в святая святых системы безопасности Америки? На первый взгляд это совершенно невозможно. Не зря аббревиатуру NSA американцы в шутку расшифровывают – No such Agency («Агентство, которого нет») или Never Say Anything («Никогда ничего не говори»).

И все же в мире шпионажа нет ничего невозможного. Вспомним недавнюю историю. И с АНБ связано несколько громких скандалов в связи с разоблачением агентов, в разное время работавших на Россию.

Например, еще в 1960-е годы два сотрудника АНБ работали на советскую разведку и, опасаясь разоблачения, бежали в СССР. В 1985 году был арестован завербованный советской разведкой аналитик этой организации Рональд Пелтон, раскрывший нашим спецслужбам секретные данные об использовании подводных лодок ВМС США для установки подслушивающих устройств на подводные кабели связи.

В феврале 1996 г. американской контрразведкой был арестован Роберт Стефан Липка, тоже сотрудник АНБ. Согласно официальной информации ФБР, он передавал советским агентам копии ежедневных и еженедельных докладов АНБ, которые готовились для Белого дома, а также данные о передвижениях американских войск. За время работы на КГБ получил 27 тыс. долларов.

После окончания службы в АНБ в середине 1970-х годов стал профессиональным игроком в азартные игры. В документах ФБР, обосновывающих арест Липки, подчеркивается, что его деятельность нашла свое отражение в книге бывшего генерала КГБ Олега Калугина «Первый директорат».

Справка «АН»

Численность и годовой бюджет АНБ и его штат держатся в большом секрете. Аналитики по-разному оценивают эти цифры. Специалисты считают, что в штаб-квартире агентства работают от 20 до 38 тыс. человек. А в различных точках планеты трудятся не менее 100 тыс. его сотрудников. В 2010 г. бюджет AНБ составил 15 млрд. долл., то есть это ведомство было самой финансируемой спецслужбой мира.

Липка был разоблачен по такой же схеме, что и сотрудник ФБР Эрл Питтс, – после многолетнего перерыва на них под видом сотрудников СВР вышли фэбээровцы и предложили возобновить сотрудничество.

Алименты довели до предательства

Еще позже, в октябре 1998 г., ФБР арестовало по обвинению в шпионаже в пользу Москвы бывшего сержанта Агентства национальной безопасности США Дэвида Шелдона Буна. Как сообщило министерство юстиции США, 46-летнему Буну вменялось в вину то, что с 1988 по 1991 год он якобы передал советской разведке сверхсекретную информацию о нацеливании американских тактических ядерных ракет на важнейшие объекты в СССР.

Кроме того, Бун, как утверждает ФБР, снабжал Москву подробностями того, как АНБ, считающееся главной американской службой перехвата, осуществляет радиоэлектронную разведку. По мнению властей, переданная Буном информация, за которую он якобы получил от КГБ всего лишь 60 тысяч долларов, «могла потенциально нанести серьезный ущерб национальной безопасности США».

Бун по своей инициативе предложил услуги нашей разведке, наведавшись в посольство России в Вашингтоне в 1988 году. Сержант развелся с женой и по приговору суда обязан был отдавать ей всю до цента зарплату. Якобы бывшая жена лишь из гуманных побуждений возвращала ему 250 долл. в месяц. В результате Бун отнес в советское посольство папку с секретными документами и очень обрадовался первому гонорару – несчастным 300 долларам.

Затем он продолжал сотрудничать с КГБ, когда работал шифровальщиком в армии США в частях, дислоцированных в ФРГ. Американской контрразведке удалось выманить проживавшего в последнее время в ФРГ Буна в США благодаря подставной операции. Агенты ФБР встретились с Буном в Германии, а затем в Лондоне. Представившись агентами Службы внешней разведки России, они предложили возобновить сотрудничество. Бун получил многотысячный аванс и согласился прибыть на встречу в США, где и был арестован.

Как видим, русские «кроты» почти всегда были во «дворце головоломок», как пышно именует американская пресса АНБ. Есть ли они сейчас? И что знал о них предатель Потеев? Вопросы, на которые пока нет ответа.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Новости МирТесен

//Мнение

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Игра престолов или корпораций: какая страна станет сверхдержавой в 21 веке?

Идеальное и материальное, свет и тьма, тело и душа, правое и левое, свой и чужой... Восток и Запад. Как часто мы ловим себя на мысли, что оцениваем происходящее с нами в крайних суждениях: черное или белое, не сразу замечая оттенки и яркие краски, простирающиеся в этом спектре?

//В мире

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Украинский политолог раскрыл вину Януковича в развязывании войны в Донбассе

Бывший президент Украины Виктор Янукович и его команда несут ответственность за начало военного конфликта на территории Донбасса. Такую точку зрения озвучил киевский политический эксперт Даниил Богатырев.

//В мире

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Названо вероятное место для бегства Порошенко в случае угрозы тюрьмы на Украине

Бывший президент Украины Петр Порошенко может сбежать в Лондон в случае угрозы тюремного заключения на родине. Об этом говорится в материале, появившемся на страницах отечественной интернет-прессы.

//новости партнеров

//Экономика

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Эксперт рассказал, куда катится российская валюта

Аналитик Сергей Суверов рассказал, как долго будет опускаться российский рубль. В понедельник, 19 августа, курс доллара перешагнул отметку в 67 рублей, чего не было с середины февраля текущего года.

//В мире

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Киевский аналитик назвал необходимый первый шаг для «освобождения» Донбасса

Украинский эксперт Вадим Хомаха рассказал, какие действия должен предпринять Киев, чтобы вернуть под свой контроль Донбасс. Точка зрения аналитика приведена в заметке, опубликованной в интернете.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Политолог обнародовал прогноз о самоуничтожении независимой Украины

Украина является страной, которая запрограммирована на самоуничтожение. Такую точку зрения некоторое время назад озвучил в разговоре с представителями СМИ политический эксперт Ростислав Ищенко.

//Общество

Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Облако радиации распространяется, а в России станции мониторинга перестали выходить на связь после взрыва под Северодвинском

Сразу же после взрыва на военном объекте в Северодвинске две станции мониторинга радиации в Дубне и Кирове перестали отправлять свои данные международным организациям. Наблюдатели продолжают ждать отчетов

//Здоровье

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Ранний симптом развития инфаркта в скором будущем выявили исследователи из США

Специалисты, проводящие исследования в области здравоохранения, определили ранний признак развития инфаркта миокарда в ближайшем будущем. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах прессы.

//Политика

Макрон заявил, что считает Россию европейской страной

Макрон заявил, что считает Россию европейской страной

Лидер Франции Эммануэль Макрон в ходе пресс-конференции с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что считает Россию европейской страной и верит в Европу «от Лиссабона до Владивостока».

//Новости партнеров

//Происшествия

Крыса покусала сотрудника столичного супермаркета

Крыса покусала сотрудника столичного супермаркета

В московскую больницу доставили сотрудника одного из столичных супермаркетов, на которого напала крыса на рабочем месте. Отмечается, что инцидент произошёл в магазине на Совхозной улице 17 августа.

//Общество

Водители и подмосковные зоозащитники спасли собаку, которую тащили по шоссе, привязав к авто

Водители и подмосковные зоозащитники спасли собаку, которую тащили по шоссе, привязав к авто

В эти выходные на одной из московских дорог заметили, как водитель привязал собаку к машине и тащит алабая прямо по проезжей части. У собаки были изранены лапы, она не могла идти

//Новости СМИ2

//В мире

В США новую болезнь лёгких связывают с вейпом

В США новую болезнь лёгких связывают с вейпом

В Соединённых Штатах любители вейпить столкнулись со странной болезнью лёгких. На данный момент зафиксировано уже 94 случая заболевания в американских 14 штатах.

//Происшествия

В Питере из окна дома выкинули двух щенков

В Питере из окна дома выкинули двух щенков

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело из-за жестокого обращения с животными. Согласно источнику, в воскресенье, 18 августа, неизвестный выбросил из окна двух щенков.

//В мире

Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставке топлива Черноморскому флоту

Стало известно об аресте в Украине танкера Mriya, который якобы поставляет топливо для Черноморского флота в Севастополь. Отмечается, что 11 августа на борту судна прошли обыски.

//В мире

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Выборы в Рижскую думу: кандидат Олег Буров не намерен быть «клоном» Ушакова

Дебаты в Рижской думе продолжаются. Два кандидата в градоначальники пытаются убедить присутствующих, что только они могут «дать жизнь» столице Латвии. Два кандидата – Олег Буров и Виестурс Зепс.

//Происшествия

Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

Два ребёнка упали в реку в Ставропольском крае, один погиб

В понедельник, 19 августа, двое маленьких детей упали в реку в Пятигорске. Отмечается, что двухлетнего ребёнка удалось спасти и отправили в больницу, а трёхлетний погиб на месте.

//Шоу-бизнес

Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Собчак научила определять, чего боятся кумиры миллионов

Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак рассказала, что определить тайные страхи знаменитостей можно довольно легко – стоит лишь взглянуть на их фотографии.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

"Мне понятна его боль", - Богомолов о драке с Виторганом

Режиссер Константин Богомолов вспомнил про драку с актёром Максимом Виторганом, которая произошла из-за телеведущей Ксени Собчак в январе. Знаменитость признался, что не умеет решать вопросы кулаками, а за грубые слова всегда извиняется.

//Общество

Почему в России стали реже жениться?

Почему в России стали реже жениться?

В России молодые люди предпочитают сожительство вступлению в брак. С каждым годом всё меньше пар решаются узаконить свои отношения. Специалисты нашли несколько причин, объясняющих подобные тенденции.

//Наука

Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Эксперименты над человеком не остановить: биоэтика уступает научным и коммерческим интересам

Японские учёные официально объявили о планах выращивания человеческих клеток в эмбрионах мышей и крыс с целью дальнейшей пересадки их суррогатным животным. Испанские же специалисты рассказали на днях об удачном эксперименте по созданию химеры (гибрида) человека и обезьяны.

//В мире

Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Саудовская Аравия хочет построить сверхгород будущего посреди пустыни

Это не первый парадайз-сити, задуманный саудитами. Еще в 2005 году шейхи КСА заявляли о планах построить мегагород на берегу Красного моря, но планы так и остались на бумаге.

//Общество

У мусоровоза в Севастополе отказали тормоза: 15 машин повреждены

У мусоровоза в Севастополе отказали тормоза: 15 машин повреждены

Авария в районе севастопольской Молочной балки у спуска на улицу Шабалина собрала больше десяти машин, которые разбросаны вдоль дороги

//Происшествия

Студент выпал из окна дома в Москве

Студент выпал из окна дома в Москве

В понедельник, 19 августа, в Москве из окна третьего этажа съемной квартиры на Рязанском проспекте выпал 17-летний подросток. Отмечается, что молодой человек был совершенно голый.

//Авторы АН

Все авторы >>

//новости партнеров

//самое читаемое

1

Григорий Лепс показал длинноногую жену на отдыхе
2

Актриса Любовь Толкалина всколыхнула сеть, выложив фото в прозрачном пляжном платье в Крыму
3

Бывший муж Екатерины Климовой женится на звезде сериала "Саша + Маша"
4

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
5

"Он был тихий и спокойный, участвовал в Олимпиадах", 16 летний благополучный подросток зарубил всю семью

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры