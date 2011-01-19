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«Спящему агенту» дали три года тюрьмы

Почему власти не защищают гражданина России?

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

«Спящему агенту» дали три года тюрьмы

Наша газета в номере за 10 ноября 2010 г. писала о суде над паном Тадеушем. Польские спецслужбы обвиняли его в работе на Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России.

Недавно суд в Варшаве приговорил российского гражданина к трем годам лишения свободы. Прокурор требовал пять, а в начале процесса подсудимому грозили десятилетним сроком заключения. И хотя окончательный приговор за шпионаж вышел сравнительно мягким, защита его обжаловала. Ведь подсудимый своей вины так и не признал. И с доказательствами у обвинения вышел пшик.

Судите сами. По словам прокурора, пан Тадеуш жил в Польше 10 лет. Польская контрразведка утверждает, что он был так называемым спящим агентом. Но не слишком ли «жирно» для нелегала ГРУ десять лет жить в стране, не выполняя никаких заданий, а лишь ожидая своего часа. Но какого? Что мог сделать даже в случае войны скромный торговец прицелами для охотничьего оружия?

Свободно владея польским языком, российский гражданин якобы был важной частью шпионской сети военной разведки Вооруженных сил России, убеждены польские спецслужбы. В приговоре суда одно конкретное обвинение. Мол, Тадеуш умел шифровать. (При этом ни одной шифровки в качестве вещественного доказательства предоставлено не было.) Голословно и утверждение, что он поддерживал постоянные контакты со своими начальниками на улице Рихарда Зорге в Москве с помощью ультрасовременной системы связи, замаскированной под обычное электронное оборудование. Сам обвиняемый утверждал, что аппаратуру связи купил на рынке, и ничего секретного в ней нет. Портативные радиостанции нужны ему были во время выездов на охоту в глухие леса, где плохо работает обычная мобильная связь.

Нелепым выглядит и обвинение, что россиянин входил в охотничий клуб, в числе участников которого было несколько польских отставных генералов, к которым ему удалось войти в доверие. А что секретного могли рассказать ветераны Войска Польского?

Польские контрразведчики охарактеризовали подсудимого как «классического нелегала, не имеющего, вероятно, ничего общего с российским посольством». Когда понадобилось формально продлить арест пана Тадеуша, представительница апелляционного суда в Варшаве судья Барбара Трембска обосновала дальнейшее содержание его под стражей «значительным общественным вредом» совершенных деяний, а также «грозящим большим наказанием и затруднением следствия в случае освобождения подозреваемого».

Польский суд так и не прояснил, за какой именно информацией охотился неприметный торговец прицелами для охотничьих ружей. На процессе присутствовал сотрудник российского посольства, но никаких официальных заявлений от Москвы пока не последовало. Как видно – слишком мелкая «птица» для нынешнего кремлевского руководства.

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