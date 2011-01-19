На КГБ делают деньги

Прижимистые эстонцы во время кризиса из всего стараются выжать немножко евро. Спекулируют даже на славе Комитета государственной безопасности СССР. 13 января 2011 г. в знаменитой таллинской гостинице «Виру» открылся музей КГБ.

И только в этот день жители Таллина могли посетить экспозицию бесплатно. Сейчас для постояльцев отеля вход в музей стоит 5 евро, для гостей с улицы – 7 евро. Семейный билет (два взрослых и до трех детей) стоит 15 евро. Журналистам, если у них есть соответствующий документ, вход бесплатный. Одновременно в музее могут находиться до 25 человек.

Странно, что открытие шпионского «логова» приурочили к началу программы «Таллин – культурная столица Европы 2011». Сам музей располагается на верхнем, 23-м, этаже здания. Здесь когда-то сотрудники КГБ размещались в двух специальных «номерах», оборудованных спецтехникой. В самой гостинице было 60 номеров, которые стояли на «прослушке». Всего же в отеле действовало 400 номеров, а в «кагэбэшные» заселяли самых нужных гостей.

В «логове КГБ» реконструированы рабочие места сотрудников госбезо­пасности и технические средства для наблюдения за гостями. Около каждого экспоната – информационный стенд с текстом на эстонском, русском, финском и английском языках.

Как рассказывает исполнительный директор гостиницы Ану Соосаар:

– Идея создания музея вынашивалась 10 лет, поскольку заброшенные комнаты КГБ на 23-м этаже вызывали очень большой интерес со стороны наших гостей. В год «культурной столицы Европы» наступило самое подходящее время, чтобы рассказать историю гостиницы «Виру», о роли КГБ – это дает возможность гостям издалека почувствовать дух мира шпионажа.

В советское время «Виру» был витриной для Запада. Здесь было уникальное для СССР варьете, где полуголые женщины выступали с необычной для того времени программой. Тут почти свободно работали проститутки, выполняя в том числе деликатные поручения советской разведки.

В 1975 г. гостинице «Виру» отводилась особая роль. Во время Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходившей в Хельсинки, здесь располагался специальный штаб. Радиосвязь с помощниками Брежнева поддерживалась именно с 23-го этажа.