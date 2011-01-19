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Охотники за секретами

Как китайская разведка переплюнула советскую

№ 2(243) от 20.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Охотники за секретами

Уже в начавшемся году разразилось несколько скандалов, связанных с промышленным шпионажем. И главный обвиняемый – Китай.

У французских автопроизводителей, по самым скромным оценкам, похищены передовые технологии на сумму свыше 4 млрд. евро. Это секретная программа по разработке электромобиля будущего. В ней участвовал международный автомобильный альянс, в который входили французский концерн Renault и японский автогигант Nissan. Партнеры уже успели потратить на новинку 8 млрд. долларов. И вот половину этой гигантской суммы, новейшие технологии, касающиеся двигателя, украли китайцы.

А помогли им это сделать, конечно, не за красивые узкие глаза, три топ-менеджера из руководства Renault. Их недавно отстранили от работы по подозрению в причастности к краже технологий. Известно, что уволенные руководители работали над проектами электромобилей. Пока их имена и должности не раскрываются.

Понятно, стратегическим интересам альянса нанесен значительный ущерб. Но министр промышленности Франции Эрик Бессон ставит вопрос куда шире. На днях он заявил, что страна стоит на пороге экономической войны. «В очередной раз наша экономика пострадала из-за промышленного шпионажа. Правительство финансирует инновационные технологии в большом объеме, поэтому мы хотим, чтобы компании уделяли больше внимания нераспространению своих коммерческих тайн». К расследованию дела о промышленном шпионаже немедленно подключились французские спецслужбы, которые склонны полагать, что конечным покупателем технологий выступала китайская разведка.

Но еще больше разведчики из Поднебесной «передрали» у Америки. Недавно Китай провел успешное испытание своего первого орбитального беспилотного аппарата. А это сенсация покруче, чем полет китайского самолета-невидимки пятого поколения. Ведь новейший космический робот способен находиться на орбите в течение 270 дней и решать различные оборонные задачи, включая уничтожение спутников связи. Он призван бросить вызов орбитальному беспилотному аппарату X-37B США, который совершил свою первую миссию в прошлом году.

Пока ВВС США имеют один подобный космический беспилотник. Ожидается, что второй X-37B войдет в строй в этом году.

Тактико-технические данные своего аппарата, его конструкцию американцы держали в строжайшем секрете. Они лишь хвастались, что космические роботы-убийцы способны наносить сокрушительные удары по любой точке планеты. При этом поразить их с земли существующими средствами ПВО нельзя.

И вот, как из волшебной шкатулки, появляется китайский аппарат. Причем он весьма напоминает американский аналог. Единственное отличие от американского X-37B, который для взлета помещают на ракету Atlas-5 –китайский космический беспилотник перед стартом подвешивается под брюхо бомбардировщика.

Бывший руководитель аналитического управления КГБ СССР генерал Николай Леонов в беседе с обозревателем «АН» назвал китайскую разведку одной из лучших в мире. События последнего времени подтверждают эту оценку. Когда-то советская разведка украла у США секрет атомной бомбы. Сейчас китайские спецслужбы добыли у американцев новейшие космические технологии. А сколько секретов они воруют у России и других стран? Это тема нашего следующего расследования.

Полет, которого не было

Газета «Санди Таймс» опубликовала новость, которая быстро разошлась по многим мировым изданиям. Оказывается, китайцы недавно испытали в космосе многоразовый космический челнок, аналог недавно проведшего на орбите девять  месяцев американского аппарата Х-37В. Более того, он тоже якобы провел на орбите несколько месяцев и сел на территории России.

Про сам Х-37В в СМИ было придумано многое. Ему приписывали ударные возможности и возможности по перехвату спутников. Но специалисты быстро поняли, что малая масса полезной нагрузки никакой ударной функции не обеспечивает. И поведение Х-37В на орбите ясно указало на его разведывательные функции.

Китайскому «Шеньлуну» тоже приписали ударные возможности. Первые и последние фотографии этого аппарата, который якобы предназначен для запуска в космос с бомбардировщика Н-6, появились пару лет назад. Утверждается, что с Н-6 он совершил свой полет на орбиту. В доказательство предъявляется только мутный кадр с какой-то видеозаписи. На ней виден крылатый аппарат, летящий где-то высоко в атмосфере, но ничего не говорит о том, что он выводится в космос.

«Шеньлун» выглядит очень похоже на советские экспериментальные аппараты серии «Бор», которые использовались для работ по программам «Спираль» и «Буран». Они также сбрасывались с бомбардировщика, совершая потом полет в стратосфере и посадку. Точно так же, как у «Боров», у «Шеньлуна» нет никакой ракетной ступени, способной довывести его на орбиту после отцепа от самолета. А сам он набрать первую космическую скорость не в состоянии – слишком мал. «Шеньлун» явно предназначен для отработки возможных решений будущих челноков, как и «Боры».

Если бы даже «чудо» случилось, аппарат немедленно был бы обнаружен на орбите средствами космического контроля России, США, Франции. И сразу же попал бы в соответствующие каталоги, например, в каталог НОРАД ВВС США. Ему был бы присвоен номер и опубликованы элементы орбиты. И тысячи любителей-астрономов быстро обнаружили бы его и отслеживали, публикуя изменения в Интернете. Американцы не сообщили ничего об элементах орбиты своего Х‑37В, но это регулярно делали любители. В космосе не бывает «невидимок» – снизу видно все.

Сейчас ясно одно – аппарат в космос не летал и тем более не проводил там несколько месяцев. Если он куда-то и летал, то только в стратосферу, не выходя на орбиту.

Ярослав ВЯТКИН

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