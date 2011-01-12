Афоризмы начальника разведки
№ 1(242) от 13.01.2011 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]
Леонид Шебаршин много лет возглавлял советскую разведку. В 1991 году он стал последним исполняющим обязанности председателя КГБ СССР. Предлагаем вашему вниманию его короткие «размышлизмы».
КГБ в России никогда не умрет. Смертны лишь его названия.
Мог бы покаяться только в одном – грешил, но мало.
Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.
Российская разведка обеспокоена проблемой распространения ядерного оружия. Другие ведомства с завистью думают – нам бы ваши заботы.
Диагноз: острая алкогольная недостаточность.
Видимые бойцы невидимого фронта.
В КГБ работали исключительно надежные, но преданные люди. Преданные властью.
Не бойся года уходящего. Он уже не будет хуже, чем был. Бойся года наступающего.
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