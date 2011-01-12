Афоризмы начальника разведки

Леонид Шебаршин много лет возглавлял советскую разведку. В 1991 году он стал последним исполняющим обязанности председателя КГБ СССР. Предлагаем вашему вниманию его короткие «размышлизмы».

КГБ в России никогда не умрет. Смертны лишь его названия.

Мог бы покаяться только в одном – грешил, но мало.

Если трезво взглянуть на жизнь, то хочется напиться.

Российская разведка обеспокоена проблемой распространения ядерного оружия. Другие ведомства с завистью думают – нам бы ваши заботы.

Диагноз: острая алкогольная недостаточность.

Видимые бойцы невидимого фронта.

В КГБ работали исключительно надежные, но преданные люди. Преданные властью.

Не бойся года уходящего. Он уже не будет хуже, чем был. Бойся года наступающего.