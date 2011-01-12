Спецслужбы и Бут

Обмен не состоялся. Суд откладывается. Торг продолжается.

В этом году пока случилось лишь одно рождественское чудо. Наша молодежная сборная по хоккею, проигрывая канадцам три шайбы, смогла забросить в концовке аж пять и стать чемпионами мира. А вот обмен Виктор Бута на Михаила Ходорковского еще не состоялся.

И виной всему американская судебная телега. Российский олигарх Михаил Ходорковский еще перед Новым годом оперативно получил от Хамовнического суда Москвы 13,5 лет. А тут даже досудебные слушания по делу бизнесмена Виктора Бута, обвиняемого в незаконной торговле оружием, в Нью-Йорке в очередной раз перенесены на 21 января 2011 года. А раз нет приговора, нет и обмена.

Почему же медлит американская Фемида? Ведь вспомним, как прошлым летом она моментально проштамповала судебные решения в отношении целой команды пойманных российских разведчиков-нелегалов. И в Вене состоялся классический обмен. А сейчас тянут быка за рога. Такую затяжку по времени наш эксперт в одной из российских спецслужб объясняет не только тем, что третья власть США взбрыкнула и решила всему миру продемонстрировать независимость американского суда. Главная причина – война спецслужб.

Загадочная личность О Викторе Буте уже сейчас написаны книги, сняты фильмы. А недавно известная поэтесса Юнна Мориц посвятила ему стихи: Красивый летчик Виктор Бут, Тебя поставили на счетчик!.. Ковбойцы яростно скребут, Была б сильна твоя страна, Послали бы ковбойцев на… Однако, денег до хрена, Но нет страны, красивый летчик. Впрочем, Юнна Мориц ошибается. Бут никогда не был летчиком. На Западе его именуют то «оружейным бароном», то «торговцем смертью». Говорят, он носил документы на 15 имен и фамилий. Злые языки утверждают, что у Бута три гражданства – России, Украины и Объединенных Арабских Эмиратов. Словом, загадочная личность.

Кого сдаст «оружейный барон»?

Американцы считают, что Виктор Бут – лучший агент Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. Но в Таиланде его почему-то заманило в ловушку не ЦРУ, не ФБР и даже не всемогущее Агентство национальной безопасности США, а довольно скромная по американским меркам спецслужба – Агентство по борьбе с наркотиками. От имени колумбийских партизан оно предложило продать такие типы вооружения, как 700–800 ракет «земля-воздух», 25 тыс. автоматов «АК‑47». Бута попросили доставить в Колумбию миллионы боевых патронов и боеприпасов, противопехотные мины и взрывчатку «С‑4», оборудование для прицелов ночного видения. Американские агенты заказали также «сверхлегкие» самолеты, которые могут быть оборудованы гранатометами и ракетами.

Для торговца оружием это обычная сделка. Сколько партий такого оружия самолеты Бута перевозили по заданию французов, англичан, а потом и американцев в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане? Десятки, сотни раз. В российских спецслужбах не сомневаются, что Виктор Бут, как разумный человек, копии документов на подобный груз до сих пор хранит в надежных сейфах.

Понятное дело, многим высокопоставленным людям в Париже, Лондоне или Вашингтоне очень не хочется, чтобы эти бумаги когда-нибудь всплыли, например, на знаменитом сайте Джулиана Ассанжа. Но пока Бут у них в руках, с ним можно торговаться. Не зря же еще в самолете по дороге из Бангкока в Нью-Йорк российскому бизнесмену от имени официальных властей США обещали «сверхмягкий приговор». Политическое убежище семье и вообще «золотые горы» за сотрудничество.

Недавнее задержание в аэропорту и почти трехчасовой допрос агентами американских спецслужб семьи Виктора Бута – его жены Аллы, дочери Лизы и матери Раисы – это тоже прием из арсенала спецслужб. Близкие американского узника ведь тоже, по сути дела, сейчас как заложники. И, наверное, весьма эффективное средство давления на обвиняемого.

Справка «АН» БУТ Виктор Анатольевич. Родился в 1967 году в Душанбе. Отец – водитель, мать – бухгалтер. Закончил на «отлично» Казанское суворовское училище. Затем поступил в Военный институт иностранных языков. После учебы отличника Виктора Бута отправили в Витебск – переводчиком в элитный 339-й полк военно-транспортной авиации. В 1991 году он уволился из армии и занялся бизнесом – авиаперевозками. Его авиакомпания Air Cess насчитывала 20 самолетов и вертолетов.

Лейтенант не станет полковником

По телефону мы связались с людьми, которые очень хорошо знают Виктора Бута. Вот что удалось выяснить.

Сейчас западные спецслужбы утверждают, что знаток восьми иностранных языков был не только переводчиком, но и агентом ГРУ. До ареста он носил звание майора. А перед Новым годом ему специальным Указом Президента России присвоили звание полковника. Но наши источники в российской разведке быстро опровергли это сенсационное сообщение. Мол, даже за самые геройские подвиги звание через ступень теперь не присваивают. Это в «смутные ельцинские времена» бывало такое. Например, ныне известный адвокат Дмитрий Якубовский в 28 лет стал генералом спецслужбы (ФАПСИ), перешагивая сразу нескольку воинских званий подряд. Сам Бут утверждает:

– Я уволился из Вооруженных сил в звании лейтенанта – у меня никогда не было звания майора, как об этом любят писать журналисты, и в ГРУ я не служил.

Наш еженедельник внимательно следит за судебным процессом над Виктором Бутом. Все главные события там еще впереди.