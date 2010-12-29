Алкогольные ошибки резидентов

Пить или не пить? Этот почти гамлетовский вопрос в Новый год особенно актуален. Конечно, под бой курантов за праздничным столом поднимут бокалы все: и язвенники, и трезвенники. Но сколько выпить? И как выжить на следующее утро? В этом может быть полезен опыт профессионалов. Причем не только дегустаторов, наркологов, но и шпионов.

Ветераны-разведчики говорят: Хрущев Никита завещал пить досыта, а Джавахарлал Неру советовал пить в меру. Те резиденты в Дели, кто разделял взгляды индийского лидера на выпивку, делали хорошую карьеру. В пример можно привести Леонида Шебаршина и Вячеслава Трубникова, которые в разное время стали руководителями нашей разведки. Да и нынешний директор СВР Михаил Фрадков учился пить в меру в своей первой заграничной командировке в Индии.

Совсем не пьющих разведчиков практически не бывает. Если у аттестованного сотрудника в медицинской книжке написано: «не курит» – это плюс. Но запись о том, что офицер спецслужбы не употребляет спиртных напитков – большой минус для карьеры. Начальство и кадровики понимают: человек уже «сгорел на работе». А «шлак в завязке» никому не нужен.

Как вспоминает бывший начальник советской разведки Леонид Шебаршин, наш резидент в Пакистане был совсем непьющий. И дела у него шли из рук вон плохо. За долгое время ни одной стоящей вербовки. «Аскета» отозвали в Москву. На его место приехал крепкий мужик, выпивающий в меру. Скоро он был на дружеской ноге чуть ли не со всеми пакистанскими генералами. И это в мусульманской стране! Правда, когда заместитель начальника их генерального штаба чокался с нашим резидентом, он молитвенно поднимал глаза к небу и просил прощения за прегрешение у Аллаха.

Допился – провалился

Совсем не пить – увы, нетипичная ошибка наших резидентов. Чаще бывает наоборот. Только соображения режима секретности не позволяют назвать фамилии очень известных людей, которые проваливались из-за пьянки. Но, например, случай, когда из-за запоя наш резидент проморгал начало войны между Англией и Аргентиной, уже вошел в историю разведки.

Как известно, основные события в Фолклендской войне начались 1 мая 1982 года. В этот пролетарский праздник вся лондонская резидентура Первого Главного управления КГБ СССР, конечно, лыка не вязала. Но в советские времена выходным было и 2 мая. А потом опохмелялись. Короче, первую шифрограмму с трудом написали, передрав содержание из «Таймс», лишь на третий день. Запойного генерала-разведчика в конце концов отправили из Лондона в Москву. Резидентуру возглавил предатель Олег Гордиевский.

Пьянка чуть не погубила прославленного советского разведчика Рихарда Зорге. И тогда бы некому было сообщить о начале советско-германской войны.

В архивах полиции Токио до сих пор хранятся многочисленные протоколы о выходках Зорге в нетрезвом состоянии. Он мог глубокой ночью, вдрызг пьяный, оседлать свой «цундап» и на бешеной скорости мчаться на очередное свидание. Однажды после шумной вечеринки в отеле «Империал» Рихард, будучи в изрядном подпитии, сел на свой мотоцикл, нажал на газ и, не вписавшись в поворот, попал в аварию. Удар был такой силы, что Зорге выжил лишь чудом.

Секреты «Штирлицев» Этому не учат в разведшколах и академиях. А ведь правильно пить спиртное для сотрудника спецслужбы чуть ли не основное профессиональное качество. Но в зарубежных резидентурах с молодыми сотрудниками щедро делятся алкогольным опытом «зубры» разведки. Как перепить врага и узнать его тайны? Отчего наши «Штирлицы», а их «Джеймсы Бонды» очень часто пьют и не пьянеют? Вот что советует бывший резидент российской разведки Алексей Иванов: 1. За несколько часов до застолья плотно поешьте жирной пищи. Не помешает кусок сала, бутерброд с маслом, обильно политым сверху медом. 2. Рюмка водки или другого крепкого напитка за полчаса до основной пьянки приведет ваш организм в полную боевую готовность сопротивляться алкоголю. Закусить аперитив можно 10 таблетками сорбентов (раньше это был активированный уголь, теперь используют полифепам или энтеросорбент). Наиболее эффективным среди них считается энтеросорбент на кремниевой основе – энтеросгель, 3–4 столовые ложки которого помогают организму быстрее справиться с выведением спирта. 3. Эффективное средство от опьянения – классический аптечный алмагель А. Есть таблетки, которые называются детоксагол. Но у них сильный «демаскирующий признак» – они мочегонные. Каждые полчаса будете бегать в туалет. 4. Есть целая группа лекарств (прежде всего амфетамины) возбуждающего действия. Суть в том, что они резко стимулируют психическую деятельность и действительно способны как бы «перебить» состояние опьянения. Правда, потом наступает тяжелое похмелье. На мой взгляд, заменять водку наркотой – себя не жалеть. 5. Раньше на Западе много писали, что сотрудники КГБ от опьянения принимали препарат RU-21. Сами оставались трезвыми и могли до такой степени напоить своих собеседников, что те выбалтывали любые секреты. Чудо-средство, мол, прекращает выработку в организме фермента, превращающего алкоголь в ацетальдегид – ядовитое химическое вещество. На самом деле это только реклама. Так называемые – «таблетки КГБ» были сделаны на основе янтарной кислоты и содержали в себе лошадиные дозы витаминов. Помогали они только от похмелья.

Лекарство от «русской болезни»

Легенда о том, что русские пьют больше всех в мире, дала новое название похмелью. За границей эту мужскую беду кличут «русской болезнью». Но в каждой стране наши разведчики ее лечат по-разному.

Так, гурман из резидентуры российской разведки в Париже снимает похмелье с помощью чесночного или лукового супа. В большую тарелку он крошит побольше чеснока, заливает кипятком и кладет кусок французской булки, предварительно добавив туда сырое яйцо.

В Лондоне наши разведчики опохмеляются, как истинные аристократы. Тамошний резидент предпочитает влить в себя традиционный стакан смеси под названием «ойстер». Это коктейль из подсолнечного масла, двух столовых ложек томатного сока, чайной ложки коньяка и яичного желтка, которые перед употреблением взбалтывают, предварительно посолив и поперчив. Заесть можно тостом. Если не помогает, тогда в ход идет знаменитая овсянка, которую заливают чем-нибудь кисломолочным. Алкогольные напитки для опохмела называют «собачья шерсть» (hair of the dog).

В Германии давняя традиция похмельным утром запивать йогуртом маринованную рыбу, густо сдобренную луком. Не знаю, пользовался ли этим рецептом Владимир Путин, когда работал в Дрездене. На мой взгляд, это тевтонское варварство.

В резидентуре нашей разведки в Норвегии после пьянства возвращаются к жизни с помощью ведра холодной воды, которое выливают себе на голову. При этом важно, чтобы вода обязательно стекала по спине! Экстремально? Зато эффективно! Особенно если это запить стаканом густых подогретых сливок.

А вот в Финляндии наши разведчики не мудрствуют лукаво и надеются только на сухую сауну. Этот способ опохмела в Финляндии почему-то называют русским. Сауну «с бодуна» устраивают нежаркую – 80 градусов вполне достаточно. Считается, что именно при этой температуре токсины покидают организм через кожу наиболее активно: 2–3 захода по 5–7 мин. способны полностью вывести алкоголь.

Кстати, в Москве вместо финской сауны высшие чины используют новейшие инфракрасные капсулы. Там температура всего 45–60 градусов, что значительно снижает нагрузку на сердце, а эффект прогрева куда сильнее. Поэтому организм от алкоголя очищается не хуже, чем от капельницы. Но процесс происходит быстрее и куда приятнее.

В Китае офицеры нашей разведки, чтобы избежать похмелья, перед застольем выпивают несколько сырых перепелиных яиц. После этого они пьют водку или виски исключительно с зеленым чаем. Манера смешивать виски с богатым антиоксидантами зеленым чаем необычна, но в результате напиток не вызывает похмелья.

Сотрудники нашей разведки в Мексике лучшим лекарством от похмелья считают густой острый суп из телячьих ножек, требухи, зеленого перца чили, кукурузной муки и приправ. Именно эти компоненты содержат массу витаминов и глицин. Этот суп чем-то напоминает кавказский хаш.

Но наиболее неординарные способы борьбы с похмельем используют наши разведчики в странах Южной Америки и Африки. Там втирают лимон в подмышечную область и едят без меры бананы. Говорят, помогает. Но в это верится с трудом.