Невыездные

Полковника Потеева, этим летом сбежавшего в США и предавшего целую команду российских разведчиков-нелегалов, наверное, замучила икота. Потому что никого так сейчас не поминают лихом в «лесу» – штаб-квартире Службы внешней разведки (СВР) России – как этого изменника.

Граница на щеколде

После предательства заместителя начальника американского отдела управления «С» – нелегальной разведки – генеральских лампасов и больших звезд на погонах уже лишились несколько руководителей СВР. Недавно нового начальника управления кадров Службы внешней разведки Евгения Колесникова представил участникам координационного совещания правоохранительных органов Главный военный прокурор Сергей Фридинский.

И это недобрый сигнал. Когда главного кадровика представляет главный прокурор, то не только разведчикам ясно: будут закручивать гайки. Понятное дело, что в ходе расследования всех обстоятельств предательства Потеева полетит немало голов. Поломанными окажутся судьбы и карьеры десятков, а то и сотен людей. Как у нас водится, пострадают и виноватые, и непричастные. Но одно нововведение затронет всех разведчиков, а также их семьи. Это касается правил выезда секретоносителей за границу.

Говорят, когда Путину самому первому доложили о побеге полковника СВР, он был взбешен. И особенно тем обстоятельством, что в США уже долгое время проживали жена и дочь полковника Потеева. Свободно туда уехал и его сын. И сам изменник через открытую границу с Белоруссией, а потом «балтийский коридор» легко ушел на Запад. Не понадобилось никаких багажников дипломатических машин, других шпионских ухищрений. Как пел Владимир Высоцкий: российская граница оказалась «открыта, как ворота в Кремле». И ведь такое пограничное решето у нас уже больше двадцати лет. Если в советское время граница была на замке, то сейчас на слабенькой щеколде.

Издержки демократии

Ветераны-разведчики недоумевают. Мол, такого бардака и анархии раньше и представить нельзя было. Вот мнение полковника в отставке Виктора Черкашина – нашего самого удачливого вербовщика. Именно он привлек к работе на советскую разведку сотрудника Агентства национальной безопасности США Рональда Пелтона, цэрэушника Олдрича Эймса и фэбээровца Роберта Хансена. А это – самые ценные источники информации последнего времени.

– В 1997 году, – вспоминает Виктор Иванович, – я, пенсионер КГБ, получил приглашение приехать в США на конференцию по захоронению ядерных отходов. В письме, подписанном бывшим заместителем директора ЦРУ, говорилось, что хозяева гарантируют мою неприкосновенность и не имеют никаких претензий, связанных с моей бывшей работой против США. Я иду «в лес» с абсолютной уверенностью в том, что мне дадут от ворот поворот, ведь Хансен в то время еще не был разоблачен.

По логике нормальной государственной службы мне должны были заявить следующее: «Мы не имеем права разрешить вам этот выезд, поскольку вы являетесь носителем совершенно секретной информации, утечка которой приведет к потере самого ценного источника в российской разведке». Так? Да, именно так должны были отреагировать на мою просьбу люди, радеющие за наши национальные интересы. А мне говорят: «С богом, Виктор Иванович. Счастливого пути». Вот такая атмосфера, такое отношение к делу.

Да, я имею твердые моральные принципы и никогда не пойду на предательство. Но история знает сколько угодно случаев, когда спецслужбы, чтобы выудить нужные сведения, шли на самые различные уловки и ухищрения. Например, применяли психотропные вещества. Американцы, когда речь заходит об их интересах, не останавливаются ни перед чем. Мое счастье, что тогда они еще ничего не знали про Хансена.

Конечно, мы живем в открытом, демократическом обществе. Но режима секретности для обладателей государственных тайн никто не отменял.

«Железный занавес» для секретоносителей

В «лесу» ходят упорные слухи, что в новом году будет резко ограничен выезд за рубеж сотрудников СВР и членов их семей. Понятное дело, речь не идет о служебных командировках. Какой же это разведчик, если он безвылазно сидит в Ясенево? Но вот поехать в отпуск, к примеру, в Турцию или в гости к египетским акулам, уже вряд ли получится. Также будут якобы ограничены зарубежные деловые поездки членов семьи разведчика. И категорически запрещена учеба детей сотрудников СВР в иностранных вузах.

Некоторые считают это дискриминацией. Еще Сталин говорил: что сын за отца не отвечает. Неужели при нынешнем демократическом президенте-юристе возможно такое? Обозреватель «АН» позвонил председателю комитета Госдумы по безопасности Владимиру Васильеву и попросил высказать свое мнение по этому вопросу.

– Никто не собирается снова опускать «железный занавес», – сказал Владимир Абдуалиевич. – Но ясно, что нужно изменить порядок выезда за границу родственников и близких сотрудников Службы внешней разведки. Поэтому я не исключаю, что скоро могут появиться новые правила, так как действующие давно не пересматривались.