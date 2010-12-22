Обменяют ли «оружейного барона» на Ходорковского?

Виктор Бут вернется в Россию на Рождество. Такое сенсационное заявление сделал нашему еженедельнику высокопоставленный сотрудник одной из российских спецслужб.

Тайные переговоры

Но «обменный фонд» этим летом уже исчерпан. Как шутят в «конторе»: отдали за Анку даже не пулеметчицу трех предателей-полковников и одного «сутягу-ботаника».

А сейчас на кого меняться? Новых американских шпионов пока только пытаются поймать. Главарь кущевской банды Цапок никому и даром не нужен. Остается только один – главный враг власти Михаил Ходорковский.

Пока он не раз публично заявлял, что никогда не покинет Россию. Но если ему, как просит прокурор, на новом судебном процессе добавят 14 лет заключения, то «узник совести» может передумать. Правда, такому обмену может помешать Владимир Путин. Говорят, у него к «ходору» какая-то личная неприязнь. «Вор должен сидеть в тюрьме», – процитировал он персонажа Владимира Высоцкого во время недавней «прямой линии».

Однако перенос оглашения нового приговора Ходорковскому и Лебедеву на 27 декабря, по данным наших источников в российских спецслужбах, означает, что Путин готов сделать красивый новогодний жест. Сейчас идут тайные переговоры. Чем они закончатся?

Баш на баш не всегда получается

Почему-то в обыденном сознании укоренилось мнение, что при обмене шпионов придерживаются принципа равноценности: нашего разведчика мы получаем лишь взамен на их агента. Но это далеко не так. Вспомним классическое: «поменяли хулигана на Корвалана». Или обмен Анны Чапман на Сутягина.

Кстати, обвиненный в шпионаже ученый сейчас вспоминает, что, когда он сидел в «Лефортово», то прочитал в тюремной библиотеке книгу Натана Щаранского «Не убоюсь зла». В ней советский диссидент рассказывает, как его обменяли на двоих чешских разведчиков, Карела Кёхера и его супругу Хану и еще троих разведчиков – из СССР, Польши и ГДР (Евгения Землякова, Ежи Качмарека и Детлефа Шарфенорта). Случаев, подобных обмену на Щаранского, – множество. Это и Юрий Орлов, и Александр Гинзбург, и Эдуард Кузнецов, и Марк Дымшиц. Даже Георгий Винс и Валентин Мороз – их всех обменяли в разное время на наших проваленных разведчиков.

«Солдата на маршала не меняю» – эти слова приписывают Сталину, который отказался выручить своего сына из плена в обмен на фельдмаршала Паулюса. Но, как утверждают историки разведки, это всего лишь выдумка советских киношников, которая стала историческим мифом. На самом деле переговоры, которые велись в нейтральной Швеции с немцами, уже в самом начале закончились провалом.

А вот китайскому лидеру Чан Кайши удалось выручить своего сына из застенков Лубянки. В конце 30-х гг. прошлого века в Шанхае бы арестован резидент советской военной разведки Яков Бронин. В Москве тут же взяли под арест китайского агента Цзяин Цзинго. Это был сын самого вождя Гоминдана Чан Кайши. Цзяин Цзинго обвинили в том, он собирал секретные сведения о Красной армии. Торг был недолгим. Прошло немного времени, и Бронин вернулся в Москву. А обмененный на него Цзинго вскоре попал в отцовские объятия Чан Кайши.

Самый неравноценный с количественной стороны обмен состоялся в 1982 году. Тогда нашего разведчика, арестованного в ЮАР, полковника Алексея Козлова обменяли с помощью разведки ГДР аж на одиннадцать человек! За будущего Героя России пришлось отдать десять немцев и одного офицера армии ЮАР, в свое время попавшего в плен в Анголе во время рейда туда южноафриканской армии. Сам Козлов потом вспоминал: «В Берлине мне товарищи стол хороший приготовили: икорочка, семга. Но я смолотил всю отварную картошку и всю селедку. Мне потом сказали: «Ты, Лешка, сожрал у нас весь представительский запас селедки».

Сколько селедки, икры и семги съедят Бут и Ходорковский в случае обмена? Смогут ли они разговеться на православное Рождество? На новогодние праздники бывают и не такие чудеса.