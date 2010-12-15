Украинских егерей будут учить грузины

Украина и при президенте Викторе Януковиче не думает свертывать военные связи с Грузией. Продолжаются поставки боевой техники через порт Поти. По-прежнему комплексы противовоздушной обороны возле аэропорта Тбилиси обслуживают наемники с берегов Днепра.

И вот ответная услуга Михаила Саакашвили. Впервые грузинские специалисты начнут готовить для украинской армии горнопехотное подразделение. Об этом рассказал министр обороны Украины Михаил Ежель. По его словам, в Грузии есть «хорошо отработанный центр горнострелковой подготовки специалистов для боевых действий в горах».

По данным экспертов Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России, речь идет о горном учебном центре в местечке Сачхере. Он построен с помощью французов и на их деньги почти на границе с Российской Федерацией. В августе 2008‑го после захвата центра нашим спецназом президент Франции Саркози лично просил российских руководителей не трогать французский подарок Грузии и не демонтировать там уникальное учебное оборудование. В Кремле к просьбе «друга Николя» прислушались. Теперь там с 2011 г. будут готовить не только грузинские горные подразделения, но и украинских егерей.