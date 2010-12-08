//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

WikiLeaks похоронит разведку?

№ 48(238) от 09.12.2010 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

WikiLeaks похоронит разведку?

Штирлицу и Джеймсу Бонду такое даже не снилось. Ни один разведчик, ни один шпион и в самых смелых мечтах не готов был представить, что можно получить на халяву 251 287 американских дипломатических депеш и циркуляров госдепартамента. «Никогда еще в истории сверхдержава не выпускала из-под контроля такое гигантское количество столь секретной информации!» – заявил по этому поводу немецкий журнал «Шпигель».

Ранее сайт WikiLeaks открыл доступ к 92 тыс. документов «Афганского дневника». Там перечислялись все операции, в том числе связанные с гибелью гражданских лиц и ударами по своим войскам. Потом началась публикация «Иракского дневника», в котором содержится почти 400 тыс. секретных документов о военных действиях в Ираке. И вот – новый «слив».

Фрадков не рад

На первый взгляд на Лубянке и в Ясеневе – штаб-квартирах ФСБ и СВР – должна царить эйфория. После такого подарка наши разведчики, наверное, пьют шампанское. Но глава Службы внешней разведки России (СВР) Михаил Фрадков компьютерной манне, похоже, не особенно рад: «Вообще ничего хорошего в этом нет. Для анализа достаточно информации, будем докладывать руководству свои оценки».

И это не лицемерие. И даже не боязнь остаться без работы. Хотя сейчас полно заявлений, что все разведки мира надо немедленно разогнать. Всех их, мол, заменит один или несколько сайтов в Интернете. Впрочем, еще много лет назад английский писатель Оскар Уайльд говорил: «С тех пор как изобрели газеты, зачем нужны шпионы?»

Действительно, почти 90% информации разведки получают из открытых источников: газет, радио, телевидения, Интернета… Правда, остальные 10% – документы, на которых стоят различные грифы секретности, современных «штирлицев» интересуют больше всего.

Создатель интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что секретные документы американских дипломатов, публикацию которых начал сайт, «пока никто толком не изучил». По словам Ассанжа, «мы только слегка поскреблись по поверхности». «Даже если читать по одному тому этих документов в день, понадобится семь лет», – сказал он.

Конечно, аналитикам СВР никто не даст столько времени на поиск в компьютерном мусоре разведывательных жемчужин. Кому нужна через семь лет викиликсная информация? Но директор СВР понимает: аналитическое управление разведки в ближайшие месяцы будет загружено под завязку и отвлечено, может быть, на ложные цели. К тому же в огромном массиве правдивых, но незначительных, с точки зрения разведки, сведений вполне может находиться дезинформация. И попробуй вычислить эту «дезу»!

Среди бумаг, которые попали к WikiLeaks, нет документов под грифом «Совершенно секретно». А примерно на половине файлов и вовсе нет грифа допуска. 40,5% предназначено для служебного пользования. Наиболее интересными могут быть 15 652 файла с грифом «Секретно». Причем 4330 из них также имеют отметку Noforn, означающую, что документ ни в коем случае не должен попасть в руки иностранцу. Вот над такими «костями» с удовольствием «поурчат» аналитики российской разведки.

Правда, пока подобных документов в прямом доступе немного.

Информационная помойка

Даже самые ярые сторонники Интернета порой называют его информационной помойкой. Это определение полностью относится и к так называемому секретному Интернету министерства обороны США, не связанному со Всемирной сетью. Полное название отдельной пентагоновской паутины — Secret Internet Protocol Router Network. Подавляющее большинство пользователей знают ее как SIPRNET. Доступ к ней имеют лишь обладатели секретного допуска. Таких насчитывается более 2,5 млн. человек. И неужели у разведок нет агентов с различными степенями такого допуска? Завести «крота» среди миллионов куда проще, чем завербовать агента среди сотен или тысяч настоящих секретоносителей.

«Эверест» информации, свалившейся с сайта, не привел к авралу в российских спецслужбах. Так, давний знакомый обозревателя «АН» из аналитических структур СВР, не отказался от традиционного воскресного похода в баню. После парной за чайком заговорили и о последних сенсациях. Мой собеседник был настроен скептически:

– Для нас пока все туфта. Чистая политика. Ведь дипломатическая переписка – это по большей части мусор. Ее даже адресаты не всегда читают. На мой взгляд, все опубликованное тщательно отфильтровано, чтобы не представлять никакой реальной ценности. Но мы копаемся на этой компьютерной помойке.

Может быть, для профессионалов разведки публикации WikiLeaks и не представляют особой ценности. Но для политиков, по выражению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, – это «забавное чтиво». Кто же замутил воду в тихом омуте мировой дипломатии?

Загадочный австралиец

С виду Джулиан Ассанж – типичный хиппи. Тем более родился он на севере Австралии в семье активистов антивоенного движения. Его папа и мама даже познакомились на митинге протеста против войны во Вьетнаме.

Мальчик рано увлекся компьютерами. Уже в 16 лет связался с хакерами и был арестован за взлом электронных систем крупной компании. Ассанж покаялся, и компьютерного шалунишку в тюрьму не посадили. Но злые языки утверждают: в обмен на свободу он дал подписку о сотрудничестве.

Потом менялись кураторы и страны. Дружественные спецслужбы передавали перспективного юношу друг другу как эстафетную палочку. Поэтому узнать, кто первым дал деньги на раскрутку нового сайта, сейчас трудно. Но, как известно, «кто девушку кормит ужином, тот с ней и танцует».

Сам Джулиан Ассанж утверждает: «Портал был основан на деньги… из фонда (!), учрежденного… немецким хакером (!!)… умершим еще в 2001 году (!!!)!» В такое могут поверить только очень наивные люди. А у скептиков сразу возникают вопросы: почему некоторые серверы с военными документами находятся в США? Отчего Ассанжа, несмотря на интерполовский ордер, не арестовывают англичане?

Сомнений много. Так, бывший префект Северного округа Москвы Олег Митволь на днях заявил: «За разоблачениями стоит ЦРУ». Премьер России Владимир Путин сказал, что WikiLeaks кто-то специально надувает, чтобы потом использовать его в каких-то своих политических целях.

Сейчас из Ассанжа всячески пытаются сделать этакого электронного мученика XXI века. Каждый день приходят сообщения о новых и новых гонениях на бедного Джулиана. Например, Интерпол 1 декабря 2010 г. объявил в розыск основателя веб-сайта WikiLeaks, отметив его красным значком, что ставит его в один ряд с Осамой бен Ладеном и другими опасными преступниками. Теперь каждое из 188 государств, состоящих в Интерполе, обязано арестовать его – стоит тому только ступить на территорию этого государства, и депортировать в Швецию.

Еще 8 ноября 2010 г. Стокгольмский окружной суд выдал ордер на арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Правда, уже 19 ноября 2010 г. шведская прокуратура отозвала запрос о задержании, и было начато предварительное расследование. На этот раз только в связи с подозрениями в домогательствах, но не изнасиловании.

Говорят, в России с Ассанжем так не мучились бы. Наши доблестные менты живо сунули бы ему в карман при задержании пакетик с 3 граммами героина или обойму с патронами от пистолета Макарова. А что придумали либеральные шведы? Они обвиняют Джулиана в том, что он не надел презерватив, когда кувыркался в постели со знакомой. Хотя секс был обоюдный, но, мол, есть угроза заражения СПИДом. Такой там закон.

Второе обвинение еще веселее. Он переспал с другой знакомой и (вот подлец!) не сказал ей о том, что за два дня до этого имел незащищенный половой контакт с ее подругой. Теперь дело «об изнасиловании» вновь передано шведскому генпрокурору с сексуальной фамилией Ню. Она обосновала свой запрос о задержании журналиста тем, что его необходимо допросить. «До сих пор нам не удалось встретиться с ним и завершить процедуру допроса», – заявила Ню.

Звучит двусмысленно. Похоже, на Западе помешались на феминизме, сексе и охране прав геев и лесбиянок.

Голубой козел отпущения

Гомосексуалист – главный подозреваемый в утечке попавших на скандальный сайт WikiLeaks секретных документов Пентагона и Госдепартамента США. Это рядовой американской армии Брэдли Мэннинг.

В отличие от московского гомосексуального лобби, про которое ходит анекдот, что «в Кремле голубые ели и пили», рядовой Мэннинг свою ориентацию не скрывал. Ему также долго сходило с рук занятие, которому он предавался в секретной комнате своей военной базы в 40 милях к северу от Багдада.

«На протяжении 8 месяцев у меня был беспрецедентный доступ к секретной сети 14 часов в день, семь дней в неделю! – хвалился он своему приятелю хакеру Ламо. – У Хиллари Клинтон и нескольких тысяч дипломатов по всему миру случится сердечный приступ, когда они проснутся однажды утром и обнаружат, что полный комплект секретных документов по внешней политике стал достоянием общественности!»

Хакер Ламо тут же на него донес. Сейчас он требует, чтобы бывшего дружка строго наказали. Вот она, суровая мужская дружба! В результате Мэннинг может быть осужден на 52 года тюрьмы. А теперь уже более полугода сидит в заключении на базе морской пехоты США в штате Вирджиния. Ожидается, что предварительные слушания по его делу пройдут в США в начале 2011 г., а суд состоится только весной.

Пока же свой профессиональный приговор в русской бане ему вынес аналитик российской разведки:

– Голубого делают козлом отпущения. Военная разведка здесь ни при чем. Тут виден почерк спецов из Агентства национальной безопасности США. Именно они занимаются компьютерным шпионажем по всему миру.

Как видим, яблоко раздора брошено. Операция по стравливанию политиков и дезинформации противника идет полным ходом. Похорон разведок ждать долго.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

«Я удивляюсь, почему Порошенко до сих пор не сидит!»

Бывшие бойцы националистического полка «Азов» (запрещен в РФ) напомнили Зеленскому, что он «обещал посадить Порошенко» по делу о хищениях в «Укроборонпроме». Об украинской загогулине размышляет депутат Госдумы Михаил ДЕГТЯРЕВ.

//В мире

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

На Украине рассчитали срок присоединения Донбасса к РФ в случае его широкой автономии

Киевская власть не должна предоставлять широкую автономию Донецку и Луганску, так как это не соответствует украинским национальным интересам. Такую позицию озвучил Александр Левченко, посол Украины в Хорватии.

//Армия

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

В НАТО маневр сопровождавшего борт Шойгу Су-27 назвали "небезопасным"

Представитель НАТО назвала "небезопасным" маневр российского истребителя во время происшедшего инцидента, в ходе которого истребитель НАТО над Балтикой приблизился к борту Сергея Шойгу.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Единственный вариант прекращения гражданской войны в Донбассе назвали в СМИ

Введение в Донбасс миротворческого контингента ООН является единственным вариантом прекращения гражданской войны на востоке Украины. Такая точка зрения озвучена в публикации, появившейся на страницах СМИ.

//Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

В Совфеде отреагировали на заявление Польши о повышении цен на транзит газа из РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков оценил заявление уполномоченного правительства Польши по вопросам энергетической инфраструктуры Петра Наимского о планах увеличить цену на транзит российского газа.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Меркель винит Россию в развале ДРСМД

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в окончании договора о ракетах средней и меньшей дальности виновата Россия. По её словам, ей очень жаль, что Москва "доказуемо нарушила" соглашение, чем вызвала его прекращение.

//Общество

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Однажды в Москве: почему СМИ сфокусировали внимание на Квентине Тарантино

Квентин Тарантино, автор классических хитов голливудского кинематографа, таких как, «Криминальное чтиво», «Бешеные псы» и «Омерзительная восьмерка», на прошлой неделе посещал Москву с премьерой своего нового фильма «Однажды в Голливуде». Его приезд взбудоражил российские СМИ

//В мире

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Собору Нотр-Дам де Пари грозит обрушение?

Угроза обрушения знаменитого Собора Парижской Богоматери после недавнего пожара все еще сохраняется. Об этом в среду, 14 августа, сообщили журналистам в министерстве культуры Франции.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//В мире

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер

Похороны fashion-директора ЦУМа Аллы Вербер 14 августа состоялись в канадском Торонто. На церемонии присутствовали самые близкие люди покойной: ее мать, дочь, внучки и несколько подруг.

//Происшествия

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

Москвичу вернули дочь, якобы забытую в эвакуированной машине

В среду, 14 августа, в Москве полиция обнаружила несовершеннолетнюю девочку, которую якобы забыли в эвакуированном автомобиле. Известно, что ребёнок самостоятельно выбрался из машины и ожидал отца возле неё.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Ольга Бузова назвала себя патриотом после шутки про "блокадницу"

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова прокомментировала своё высказывание про "блокадницу" в видеоролике с облизыванием тарелки. По её словам, она не думает, что обидела ветеранов, а мнение "диванных" критиков её не волнует.

//Экономика

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Глава Минэкономразвития прокомментировал возможный выход США из ВТО

Решение Соединенных штатов Америки о выходе из Всемирной торговой организации (ВТО) не стало бы фатальным для ВТО. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Орешкин.

//Происшествия

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Хабаровском крае медведь эксгумировал покойного

В Комсомольске-на-Амуре медведь разрыл могилу на местном кладбище и утащил тело умершего, полиция проводит по этому факту проверку. Об этом сегодня сообщили в городском УМВД России.

//Происшествия

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Уличный артист побил священника на глазах у его сына на набережной в Ялте

Московский священник Алексей Забелин рассказал, что его избили на набережной в Ялте. По его словам, ему нагрубил, а потом спровоцировал драку уличный артист во время прогулки с сыном.

//Происшествия

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

Пропавшую в Омске трехлетнюю девочку нашли мертвой

В среду вечером, 14 августа, в Омске в частном секторе Кировского округа пропала 3-летняя девочка . Отмечается, что ребёнок ушёл со двора частного дома на улице 12 Декабря. Инцидент произошёл около 16.00.

//В мире

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Украинский депутат поддержал право говорить на русском языке

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Нестор Шуфрич заявил, что на Украине русский язык не является иностранным, поэтому политики могут говорить на том языке, на котором посчитают нужным.

//Новости партнеров

//Происшествия

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

Пропавший на Эльбрусе мальчик найден живым

В среду, 14 августа, в Кабардино-Балкарии на Эльбрусе в ущелье Адыр-Су потерялся маленький мальчик. Отмечается, что ребёнок вместе с родителями отправился на экскурсию в горы, но в какой-то момент пропал.

//В мире

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Выставка гладиолусов в Риге и политик, который обожает цветы

Сегодня, 14 августа, в Риге стартовала выставка гладиолусов. Невероятно красиво! Любой желающий может посетить выставку и увидеть более 180 сортов этих цветов.

//Шоу-бизнес

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Кто из американских звезд - главная голливудская сваха?

Поклонники звезд Голливуда во всем мире, затаив дыхание, следят за личной жизнью своих кумиров. Особое внимание, конечно же, всегда привлекают свадьбы. Но не все знают, что многие из них свершаются отнюдь не случайно.

//Шоу-бизнес

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Россиянин отправил по почте серьги-обереги для Леди Гаги

Мастер из Перми Александр Дьяков принял решение отправить известной американской певице Леди Гаге серьги ручной работы. Однако украшения предназначены не только, чтобы подчеркнуть красоту знаменитости.

//В мире

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

Боевики в Идлибе сбили истребитель сирийских ВВС

В среду, 14 августа, стало известно, что на границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, который принадлежал военно-воздушным силам Сирии. Отмечается, что воздушное судно рухнуло между городами Хан-Шейхун и Эль-Таманаа.

//В мире

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

22-летняя девушка чуть не ослепла из-за варки яиц

Британка Бетани Россер захотела сварить яйца по рецепту из Интернета. По её словам, она чётко следовала инструкции, но изменила время приготовления. Врачи не уверены, что зрение Россер до конца восстановится.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы
2

Шесть ранних симптомов начинающегося инсульта головного мозга обозначили медики
3

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
4

В Хабаровском крае промысловики обещают невысокие цены на рыбу
5

На Урале после жалоб на маленькую зарплату врачам заплатили еще меньше

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры