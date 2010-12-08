WikiLeaks похоронит разведку?

Штирлицу и Джеймсу Бонду такое даже не снилось. Ни один разведчик, ни один шпион и в самых смелых мечтах не готов был представить, что можно получить на халяву 251 287 американских дипломатических депеш и циркуляров госдепартамента. «Никогда еще в истории сверхдержава не выпускала из-под контроля такое гигантское количество столь секретной информации!» – заявил по этому поводу немецкий журнал «Шпигель».

Ранее сайт WikiLeaks открыл доступ к 92 тыс. документов «Афганского дневника». Там перечислялись все операции, в том числе связанные с гибелью гражданских лиц и ударами по своим войскам. Потом началась публикация «Иракского дневника», в котором содержится почти 400 тыс. секретных документов о военных действиях в Ираке. И вот – новый «слив».

Фрадков не рад

На первый взгляд на Лубянке и в Ясеневе – штаб-квартирах ФСБ и СВР – должна царить эйфория. После такого подарка наши разведчики, наверное, пьют шампанское. Но глава Службы внешней разведки России (СВР) Михаил Фрадков компьютерной манне, похоже, не особенно рад: «Вообще ничего хорошего в этом нет. Для анализа достаточно информации, будем докладывать руководству свои оценки».

И это не лицемерие. И даже не боязнь остаться без работы. Хотя сейчас полно заявлений, что все разведки мира надо немедленно разогнать. Всех их, мол, заменит один или несколько сайтов в Интернете. Впрочем, еще много лет назад английский писатель Оскар Уайльд говорил: «С тех пор как изобрели газеты, зачем нужны шпионы?»

Действительно, почти 90% информации разведки получают из открытых источников: газет, радио, телевидения, Интернета… Правда, остальные 10% – документы, на которых стоят различные грифы секретности, современных «штирлицев» интересуют больше всего.

Создатель интернет-ресурса WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что секретные документы американских дипломатов, публикацию которых начал сайт, «пока никто толком не изучил». По словам Ассанжа, «мы только слегка поскреблись по поверхности». «Даже если читать по одному тому этих документов в день, понадобится семь лет», – сказал он.

Конечно, аналитикам СВР никто не даст столько времени на поиск в компьютерном мусоре разведывательных жемчужин. Кому нужна через семь лет викиликсная информация? Но директор СВР понимает: аналитическое управление разведки в ближайшие месяцы будет загружено под завязку и отвлечено, может быть, на ложные цели. К тому же в огромном массиве правдивых, но незначительных, с точки зрения разведки, сведений вполне может находиться дезинформация. И попробуй вычислить эту «дезу»!

Среди бумаг, которые попали к WikiLeaks, нет документов под грифом «Совершенно секретно». А примерно на половине файлов и вовсе нет грифа допуска. 40,5% предназначено для служебного пользования. Наиболее интересными могут быть 15 652 файла с грифом «Секретно». Причем 4330 из них также имеют отметку Noforn, означающую, что документ ни в коем случае не должен попасть в руки иностранцу. Вот над такими «костями» с удовольствием «поурчат» аналитики российской разведки.

Правда, пока подобных документов в прямом доступе немного.

Информационная помойка

Даже самые ярые сторонники Интернета порой называют его информационной помойкой. Это определение полностью относится и к так называемому секретному Интернету министерства обороны США, не связанному со Всемирной сетью. Полное название отдельной пентагоновской паутины — Secret Internet Protocol Router Network. Подавляющее большинство пользователей знают ее как SIPRNET. Доступ к ней имеют лишь обладатели секретного допуска. Таких насчитывается более 2,5 млн. человек. И неужели у разведок нет агентов с различными степенями такого допуска? Завести «крота» среди миллионов куда проще, чем завербовать агента среди сотен или тысяч настоящих секретоносителей.

«Эверест» информации, свалившейся с сайта, не привел к авралу в российских спецслужбах. Так, давний знакомый обозревателя «АН» из аналитических структур СВР, не отказался от традиционного воскресного похода в баню. После парной за чайком заговорили и о последних сенсациях. Мой собеседник был настроен скептически:

– Для нас пока все туфта. Чистая политика. Ведь дипломатическая переписка – это по большей части мусор. Ее даже адресаты не всегда читают. На мой взгляд, все опубликованное тщательно отфильтровано, чтобы не представлять никакой реальной ценности. Но мы копаемся на этой компьютерной помойке.

Может быть, для профессионалов разведки публикации WikiLeaks и не представляют особой ценности. Но для политиков, по выражению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, – это «забавное чтиво». Кто же замутил воду в тихом омуте мировой дипломатии?

Загадочный австралиец

С виду Джулиан Ассанж – типичный хиппи. Тем более родился он на севере Австралии в семье активистов антивоенного движения. Его папа и мама даже познакомились на митинге протеста против войны во Вьетнаме.

Мальчик рано увлекся компьютерами. Уже в 16 лет связался с хакерами и был арестован за взлом электронных систем крупной компании. Ассанж покаялся, и компьютерного шалунишку в тюрьму не посадили. Но злые языки утверждают: в обмен на свободу он дал подписку о сотрудничестве.

Потом менялись кураторы и страны. Дружественные спецслужбы передавали перспективного юношу друг другу как эстафетную палочку. Поэтому узнать, кто первым дал деньги на раскрутку нового сайта, сейчас трудно. Но, как известно, «кто девушку кормит ужином, тот с ней и танцует».

Сам Джулиан Ассанж утверждает: «Портал был основан на деньги… из фонда (!), учрежденного… немецким хакером (!!)… умершим еще в 2001 году (!!!)!» В такое могут поверить только очень наивные люди. А у скептиков сразу возникают вопросы: почему некоторые серверы с военными документами находятся в США? Отчего Ассанжа, несмотря на интерполовский ордер, не арестовывают англичане?

Сомнений много. Так, бывший префект Северного округа Москвы Олег Митволь на днях заявил: «За разоблачениями стоит ЦРУ». Премьер России Владимир Путин сказал, что WikiLeaks кто-то специально надувает, чтобы потом использовать его в каких-то своих политических целях.

Сейчас из Ассанжа всячески пытаются сделать этакого электронного мученика XXI века. Каждый день приходят сообщения о новых и новых гонениях на бедного Джулиана. Например, Интерпол 1 декабря 2010 г. объявил в розыск основателя веб-сайта WikiLeaks, отметив его красным значком, что ставит его в один ряд с Осамой бен Ладеном и другими опасными преступниками. Теперь каждое из 188 государств, состоящих в Интерполе, обязано арестовать его – стоит тому только ступить на территорию этого государства, и депортировать в Швецию.

Еще 8 ноября 2010 г. Стокгольмский окружной суд выдал ордер на арест основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа по обвинению в изнасиловании. Правда, уже 19 ноября 2010 г. шведская прокуратура отозвала запрос о задержании, и было начато предварительное расследование. На этот раз только в связи с подозрениями в домогательствах, но не изнасиловании.

Говорят, в России с Ассанжем так не мучились бы. Наши доблестные менты живо сунули бы ему в карман при задержании пакетик с 3 граммами героина или обойму с патронами от пистолета Макарова. А что придумали либеральные шведы? Они обвиняют Джулиана в том, что он не надел презерватив, когда кувыркался в постели со знакомой. Хотя секс был обоюдный, но, мол, есть угроза заражения СПИДом. Такой там закон.

Второе обвинение еще веселее. Он переспал с другой знакомой и (вот подлец!) не сказал ей о том, что за два дня до этого имел незащищенный половой контакт с ее подругой. Теперь дело «об изнасиловании» вновь передано шведскому генпрокурору с сексуальной фамилией Ню. Она обосновала свой запрос о задержании журналиста тем, что его необходимо допросить. «До сих пор нам не удалось встретиться с ним и завершить процедуру допроса», – заявила Ню.

Звучит двусмысленно. Похоже, на Западе помешались на феминизме, сексе и охране прав геев и лесбиянок.

Голубой козел отпущения

Гомосексуалист – главный подозреваемый в утечке попавших на скандальный сайт WikiLeaks секретных документов Пентагона и Госдепартамента США. Это рядовой американской армии Брэдли Мэннинг.

В отличие от московского гомосексуального лобби, про которое ходит анекдот, что «в Кремле голубые ели и пили», рядовой Мэннинг свою ориентацию не скрывал. Ему также долго сходило с рук занятие, которому он предавался в секретной комнате своей военной базы в 40 милях к северу от Багдада.

«На протяжении 8 месяцев у меня был беспрецедентный доступ к секретной сети 14 часов в день, семь дней в неделю! – хвалился он своему приятелю хакеру Ламо. – У Хиллари Клинтон и нескольких тысяч дипломатов по всему миру случится сердечный приступ, когда они проснутся однажды утром и обнаружат, что полный комплект секретных документов по внешней политике стал достоянием общественности!»

Хакер Ламо тут же на него донес. Сейчас он требует, чтобы бывшего дружка строго наказали. Вот она, суровая мужская дружба! В результате Мэннинг может быть осужден на 52 года тюрьмы. А теперь уже более полугода сидит в заключении на базе морской пехоты США в штате Вирджиния. Ожидается, что предварительные слушания по его делу пройдут в США в начале 2011 г., а суд состоится только весной.

Пока же свой профессиональный приговор в русской бане ему вынес аналитик российской разведки:

– Голубого делают козлом отпущения. Военная разведка здесь ни при чем. Тут виден почерк спецов из Агентства национальной безопасности США. Именно они занимаются компьютерным шпионажем по всему миру.

Как видим, яблоко раздора брошено. Операция по стравливанию политиков и дезинформации противника идет полным ходом. Похорон разведок ждать долго.