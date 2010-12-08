Секретная почта США

«Аргументы неделi» публикуют отрывки наиболее интересных секретных документов американской дипломатической переписки, обнародованных на сайте WikiLeaks.

Военное сотрудничество США и Грузии

Секретно.

Посольство США в Тбилиси. 18 июня 2009 г.

В августовском конфликте 2008 г. Грузия лишилась 30% бронетехники, 40% винтовок AR-15 (M-4) и, по крайней мере, 60% ПВО. Все это не было обновлено. Известно только о двух поставках военного оборудования после войны. Это турецкие бронетранспортеры Ejder и 16 бронированных HMMWV (Хамви – американский армейский вездеход. – Прим. ред.) для спецназа. Последние были приобретены для использования в операциях коалиции в Афганистане.

Грузия хочет восстановить свой оборонительный потенциал. У страны в настоящее время недостаточно сил, чтобы контролировать собственное воздушное пространство или препятствовать вторжению. Текущий грузинский оперативный план предполагает, что армия сможет защищать Тбилиси от оккупации в течение 72 часов (3 суток. – Прим. ред.). Затем продвижение русских должно остановить международное давление. Для достижения этой цели Грузия нуждается в противотанковых вооружениях и средствах ПВО.

Если Грузия не будет закупать вооружение в США, то она, как и в прошлом, купит его в другом месте. Участие США поможет обеспечить прозрачность процесса закупок, а также увеличить контроль за количеством, типом и расположением оборудования.

Министр обороны Грузии Сихарулидзе рассказал, что вооруженные силы страны вместо положенных 36 тыс. человек имеют около 31 тысячи. А после предполагаемого сокращения будут ниже 30 тысяч. Грузины не опубликовали эти планы, потому что опасаются, что это может поощрить русских на вооруженное вторжение. Кроме того, недавно было предложено сократить оборонный бюджет на 7%. В итоге расходы на оборону Грузии составят менее половины от уровня 2008 года.

Ливия отказывается передавать России высокообогащенный уран

Секретно.

Посольство США в Триполи. 25 ноября 2009 г.

20 ноября ливийские чиновники остановили отгрузку 5,2 кг высокообогащенного урана (HEU) в Россию, несмотря на межправительственное соглашение, подписанное Ливией и США, и параллельное соглашение с правительством России.

Российский самолет Антонов 124-100 (Руслан. – Прим. ред.) должен был прибыть 21 ноября, чтобы иметь время для погрузки в ночь с 21 на 22 ноября. Хотя у России уже было официальное разрешение на приземление, ливийское правительство запретило посадку и попросило об отсрочке. После нескольких дней ожидания команда от Росатома Кириенко отбыла рано утром 25 ноября из Ливии без отгрузки.

25 ноября американские эксперты проинформировали посла об их беспокойстве по безопасности HEU. 5,2 кг урана хранятся в семи пятитонных бочках, которые предназначены только для транспортировки, а не хранения. Специалисты попросили дополнительных людей для их охраны, так как они видели только одного вооруженного охранника.

По словам экспертов, мы имеем приблизительно один месяц, чтобы разрешить ситуацию. В этот период русские обязаны обеспечить другой самолет. Американские специалисты подчеркнули, что в следующие три месяца при возрастающей температуре радиоактивного топлива бочки могут быть повреждены и радиация вырвется наружу.

Проблемы безопасности диктуют, чтобы мы задействовали все наши ресурсы для решения проблемы. Посол продолжает добиваться срочной встречи с ливийским министром иностранных дел и другими высшими должностными лицами. Российский посол также пытался встретиться с любым из высокопоставленных чиновников, но был проигнорирован.

Любое упоминание об этой проблеме в прессе могло бы спровоцировать серьезные проблемы. Мы призываем отказываться от комментариев на любые вопросы прессы или давать общий ответ вроде: «США и международное сообщество продолжают работать с правительством Ливии и напоминают о его обязательствах по оружию массового поражения».

Тайные вечеринки саудовской молодежи

Конфиденциально.

Консульство США в Джидде. 18 ноября 2009 г.

Более чем 150 молодых саудовцев (мужчины и женщины в основном от 20 до 30 лет) приняли участие в подпольном праздновании Хэллоуина в резиденции неназванного принца в Джидде. Все происходящее напоминало ночной клуб где-нибудь за пределами страны: обилие алкоголя, молодые танцующие пары, все в костюмах, диджей.

В баре было много алкоголя, строго запрещенного саудовскими законами и обычаями. Филиппинские бармены делали коктейли с помощью «Садики» – самогона местного производства. На верхних полках бара стояли бутылки ликера. Но, как говорят, их оригинальное содержимое уже было выпито и заменено «Садики». На черном рынке в Саудовской Аравии бутылка водки Smirnoff может стоить 1500 риалов (12 тыс. рублей. – Прим. ред.) Местная водка стоит 100 риалов.

В числе гостей были и «работающие девочки» (проститутки. – Прим. ред.). Это не редкость для таких вечеринок. Кроме этого в таком обществе употребляют кокаин и гашиш. Саудовская молодежь пользуется относительной социальной свободой и предается плотской похоти. Но происходит это только за закрытыми дверями и только в богатом обществе. Все это, как считается, относительно новое явление в Джидде.

Казахстан боится российской агрессии

Секретно.

Посольство США в Астане. 20 января 2009 г.

Встреча американского командующего силами США в Афганистане генерала Д. Петрэуса с президентом Казахстана Н. Назарбаевым.

Генерал Петрэус отметил, что политика Ирана определяется командующим корпуса Стражей Исламской революции (великий аятолла Али Хосейни Хаменеи. – Прим. ред.), а не президентом М. Ахмадинежадом.

По словам Н. Назарбаева, он говорил с М. Ахмадинежадом в течение двух с половиной часов: «Но в конце я понял, что впустую потратил свое время». Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи сказал ему, что «даже если Иран пойдет на компромисс по ядерной проблеме, США всегда найдут еще одну причину для критики. Они ненавидят нас. Американцы хотят завоевать весь регион и украсть нефть». Без указания своего собеседника президент Казахстана рассказал, что он спросил, «готов ли Тегеран говорить с США?», и они ответили «да». Назарбаев сказал: «Мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие».

Д. Петрэус ответил, что важно заставить Россию быть полезной в отношениях с Ираном: «Они иногда помогают, иногда продают Тегерану оружие». Также американский командующий заявил, что особые отношения Казахстана с Россией не проблема для США.

Н. Назарбаев заявил: «Мы – казахи. Мы были колонизированы больше 500 лет – сначала Золотой Ордой, затем западным Китаем и Россией. Мы независимы в течение 17 лет, и мы не хотим снова стать колонией. Мы никогда не будем разделены Россией и Китаем. Я хотел бы, чтобы США и ЕС помогли нам с этим».

При ожидании Н. Назарбаева генерал Д. Петрэус спросил у советника по внешней политике Сарыбая, почему Казахстан перенес свою столицу из Алма-Аты в Астану. Он ответил: «В первые годы независимости существовало несколько карт, по которым было не ясно, где проходит наша северная граница. Таким образом президент «установил флаг».

Это первый раз, когда высшее должностное лицо Казахстана подтвердило, что Н. Назарбаев переместил свою столицу, чтобы препятствовать российскому захвату северной трети Казахстана.

Вместо военного корабля Сердюкову «впаривают» грузовик

Конфиденциально.

Посольство США в Париже. 22 февраля 2010 г.

Разговор помощника госсекретаря по международной безопасности А. Вершбоу и начальника управления континентальной Европы МИД Франции Р. Галарага.

Отвечая на вопрос о потенциальной продаже «Мистраля» в Россию, Галараг спросил – почему правительство США критикует Францию по этой проблеме? «Мистраль» не является «последним словом» военной техники. Это что-то типа комбинации между «грузовиком и нефтяным танкером» с некоторыми полезными навигационными инструментами.

Говоря о реакции Грузии на возможную продажу, Галараг настаивал, что Франция поддерживает с ней «очень хорошие» отношения. Париж хочет убедить Тбилиси сотрудничать с лидерами сепаратистов, чтобы вернуть потерянные территории и продвинуться на пути вступления в ЕС.

Тем не менее Галараг признал, что у Тбилиси есть основания бояться России, учитывая новейшую историю. Однако это судно не затрагивает стратегическую ситуацию. Галараг стал спорить: «Русские уже вторглись в Грузию и без этого корабля». Нет никакой причины, по которым Франция не может продать оборудование, не попадающее в сферу ограничения вооружений. Галараг настаивал, что судно класса «Мистраль» не имеет верхнего уровня и не содержит чувствительных технологий.

Русская мафия контролирует торговлю газом

Секретно.

Посольство США в Киеве. 10 декабря 2008 г.

Разговор посла США на Украине со скандальным украинским олигархом Дмитрием Фирташем, совладельцем «РосУкрЭнерго», 50% компании принадлежит «Газпрому».

Фирташ сказал послу, что он не публичный человек. Он признался, что «преданно служил» в качестве неофициального советника президента Украины В. Ющенко во время напряженных газовых переговоров с Россией и политических кризисов, начиная с оранжевой революции в 2004 году. Д. Фирташ сообщил, что три раза в течение последней недели встречался на даче с В. Ющенко по просьбе президента. Он назвал себя близким другом и доверенным лицом президента – тем, кому президент может доверять полностью.

Д. Фирташ описал себя как простого человека, выросшего в деревне в Тернопольской области на Западной Украине. Его родители ненавидели коммунизм, и он разделяет их презрение к коммунистической партии. Он согласился вступить в комсомол только после того, как был заперт в офисе организации (видимо, в райкоме ВЛКСМ. – Прим. ред.) в течение двух дней без пищи и воды (поверить в это сложно. – Прим. ред.).

Д. Фирташ также рассказал, что в январе 2002 г., вскоре после подписания его компанией газовых договоренностей со странами Центральной Азии, его пригласили на ужин в Киеве. Он пошел, не исключая того, что его могут там избить или даже убить. По словам Д. Фирташа, на ужине присутствовали Семен Могилевич и Сергей Михась из солнцевской братвы. Тем не менее он ушел с заседания живым и сохранил газовый бизнес. Посол спросил о его предполагаемых связях с боссами русской организованной преступности, такими как Могилевич. Д. Фирташ признал, что для ведения бизнеса ему нужно получать разрешения от Могилевича, но отрицал какие-либо близкие отношения с ним.