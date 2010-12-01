Пентагон приоткрыл шпионский карман

Cоединенные штаты тратят на разведку 80 млрд. долларов.

Предание гласности расходов американской разведки было одной из рекомендаций комиссии, которая расследовала обстоятельства терактов 11 сентября 2001 года. Но только недавно министерство обороны США впервые рассекретило данные о бюджете разведывательной деятельности Пентагона. В 2010 г. он составил 27 млрд. долларов.

Одновременно с пресс-релизом министерства обороны США Управление директора национальной разведки обнародовало информацию о расходах «разведывательного сообщества» страны, в которое входят 16 спецслужб. По этим данным, в 2010 г. бюджет Национальной разведывательной программы вырос на 6% – до 53,1 млрд. долларов. Совокупные траты на разведку США в 2010 г. составили 80,1 миллиарда. Это более чем в полтора раза больше бюджета государственного департамента, который с учетом различных программ международной помощи составляет 51 млрд. долларов.