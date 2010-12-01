Полковник Службы внешней разведки (СВР) России первым заговорил об этом таинственном приборе. На Западе его называют полиграфом, у нас – детектором лжи. Говорят, он применяется почти в 120 странах мира. Понятное дело, особенно активно его используют спецслужбы. Но только не российские…

Чушью назвал этот собеседник сообщение одной газеты о том, что предатель в штаб-квартире СВР в Ясеневе отказался от предлагавшегося ему повышения по службе. Причина – избежать необходимой в таких случаях процедуры проверки на детекторе лжи. Полковник резал правду-матку:

– Почти тридцать лет в разведке, но полиграф видел только по телевизору. Стыдно признаться, но регулярно смотрю на ТВ передачу «Детектор лжи». Понимаю, что это спектакль, но уж очень убедительно Андрей Малахов выворачивает людей наизнанку.

– А как делает это директор СВР Михаил Фрадков?

– Не знаю. Но уж точно детектор лжи не использует. Не царское это дело. Генералы и старшие офицеры СВР никаких проверок на полиграфе не проходят.

Рентген души

Получается, что высшие чины нашей разведки, словно английская королева, всегда вне подозрений. А чем же тогда занимается управление «К» – внешняя контрразведка СВР? Впрочем, после бегства в США ее бывшего начальника генерала Олега Калугина ее то и дело преследуют неудачи. Вот недавно нового «крота» проворонили – предателя Александра Потеева. Неужели у них нет денег на нужную аппаратуру?

Но полковнику не было резона врать и представлять свое ведомство технически отсталым. Тем более до этого он с гордостью рассказывал, сколько дорогостоящей медицинской аппаратуры закупила в последние годы СВР для своей поликлиники. За два дня диспансеризации, что в обязательном порядке раз в год проходят все сотрудники СВР, их организмы исследуют, что называется, вдоль и поперек. Только в души не заглядывают…

А ведь можно хотя бы раз в квартал, а руководство и высших хранителей тайн и чаще, пропускать через детектор лжи. Как утверждает создатель первых полиграфов серий «Барьер», «Крис» и «Риф» доктор биологических наук Валерий Варламов, это не занимает много времени.

Наши – лучшие в мире

Еще несколько лет назад на проведение тестов на детекторе лжи отводили 1,5 часа. Кандидат проходил 4–5 тестов. Сейчас приборы усовершенствовали, и заключение о том, говорит ли испытуемый правду, выдается через 15–20 минут. И только если появляются подозрения, время испытаний увеличивается до 5 часов, а количество тестов может достигать и 80. На это уходит 2–3 дня.

Кстати, российские полиграфы являются лучшими в мире. Так их оценили американцы. В отличие от импортной аппаратуры наши «Крис», «Риф» и «Барьер» позволяют снимать показатели, свидетельствующие о том, что испытуемые оказывают противодействие полиграфу. Аппараты фиксируют факт принятия любых успокоительных лекарств или применения специальных расслабляющих методик, которым учат в шпионских центрах и разведшколах. Российские детекторы значительно дешевле американских. «Барьер» стоит 3,8 тыс. долларов. В США такой аппарат можно купить за 10 тыс. долларов и более.

А как за океаном?

По американской статистике, в армии из 100 человек, отказавшихся пройти испытания на детекторе лжи, 99 связаны с криминалом, а один просто решил пошутить. Более того, если при поступлении на службу во время проверки на полиграфе кандидат пытается противодействовать получению объективных данных, его моментально выгоняют.

Но в США используют полиграф не только при приеме на военную службу. Сотрудники спецслужб регулярно проходят это испытание. Некоторые «кроты» при этом проваливаются. Так «погорел» агент ЦРУ Гарольд Николсон. Он служил сначала в военной разведке, потом перешел в ЦРУ. Был резидентом в Румынии. В начале 1990‑х годов работал заместителем резидента в Малайзии. Здесь при попытке завербовать российского разведчика сам был им завербован. Раскрыл ряд агентов ЦРУ в РФ и передал много других сведений, заработав 300 тыс. долларов. Но при очередной проверке провалил тест на полиграфе и был арестован в ноябре 1996 года.

Кстати, ему так нравилось работать на нашу разведку, что он возобновил с ней контакт из тюрьмы, через сына. В 2009 г. был арестован и сын. Сейчас г‑н Николсон-старший ждет нового суда.