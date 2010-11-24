//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Изнанка операции «Энвери»

Кто плетет нити заговора в Тбилиси? Почему Саакашвили боится самолетов? Что интересует разведку России в Грузии?

№ 46(236) от 25.11.2010 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Изнанка операции «Энвери»

Старший лейтенант Вахтанг Данелия в зугдидской бригаде спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) считался лучшим альпинистом. Мы не раз бывали с ним на сборах в высокогорных учебных центрах Закавказского военного округа. Но сейчас встретились не в  «Приюте одиннадцати» у вершины Эльбруса, а в трехкомнатной квартире недалеко от знаменитого в шпионских кругах «Аквариума» – резиденции ГРУ на улице Рихарда Зорге.

Теперь у Вахтанга русская фамилия. Да и три маленькие звезды на погонах он сменил на большие – полковничьи. Но себя по-прежнему в шутку называет «грузином московского розлива». По старой дружбе он согласился стать переводчиком и комментатором недавно показанного в Грузии скандального фильма «Энвери».

Новый Берия вышел из доверия

И вот на экране телевизора замелькали первые кадры документально-игрового шпионского боевика. Режиссер сразу берет быка за рога. Глава российского правительства Владимир Путин о чем-то таинственно беседует на встречах в Москве с представителями грузинской оппозиции – бывшим председателем парламента Нино Бурджанадзе и экс-премьером Зурабом Ногаидели. После показанных анонсов «о полном фиаско российских спецслужб» даже любой торговке с тбилисского рынка на Дезертирке понятно: «инструктирует агентов влияния».

На фоне советской символики в загадочной темноте на экране проступает силуэт самого «Энвери» – агента, якобы внедренного грузинскими спецслужбами в ГРУ. По версии телевизионщиков из компании «Рустави-2», живущий в Поти бывший военнослужащий Советской армии связался с представителями российского военного командования на Северном Кавказе и попросил их помочь с назначением пенсии. Те согласились, но потребовали ответных услуг.

Когда бывший офицер понял, что от него хотят получить не коробку с мандаринами, а все тайны тбилисского двора, то испугался. И побежал в ведомство Вано Мерабишвили. Этот новый Берия возглавляет не только МВД, но и курирует все спецслужбы Грузии.

– Дешевый спектакль поставил Иване Сергеевич Мерабишвили, – не сдержался Вахтанг, глядя, как в телевизоре «Энвери» признается, что на предложение грузинской контрразведки стать двойным агентом он согласился, так как «всегда родине служил, вначале – СССР, потом – Грузии».

– Это ж надо, столько пафоса! – полковник брезгливо отвернулся от экрана. – Как был Вано лаборантом в аграрном университете, так им в душе и остался. Не зря же его жена Сакко Талакая вертит им как хочет. И за что только Саакашвили называет Мерабишвили своим Берия?!

Фильм продолжался. В Краснодаре «Энвери» якобы получил список всех российских агентов, работающих в Грузии, а также спецтехнику. В доказательство показали с виду обычную компьютерную флешку. Но было сказано, что она «со страшным секретом». Мол, активируется только, если по ней постучать определенным образом. В таком случае показанное в фильме некое устройство для чтения писем в инфракрасном свете надо было попробовать на зуб?

Был у агента и радиопередатчик, вмонтированный в фонарь. Ну, куда ж без него. Наверное, советскому отставнику азбукой Морзе передавать сообщения о замыслах грузинского генштаба удобнее, чем электронной почтой по Интернету. Тогда зачем ГРУ тратилось для него на компьютер?

Или другая нелепость. На хрена, имея такие средства связи, «Энвери» каждую среду выходил на площадку перед армянской церковью в Батуми? По версии следствия, лишь затем, чтобы другой российский агент бизнесмен Петр Девришадзе мог сообщить в Москву, что с резидентом все в порядке.

Кстати, в Девришадзе Вахтанг сразу узнал Петю Кобулетского. Он числился охранником у бывшего президента Аджарии Аслана Абашидзе. Но в основном выполнял мелкие хозяйственные поручения своего патрона. В частности, обеспечивал гостей из Москвы превосходным сыром сулугуни, соусом ткемали, мандаринами и различной зеленью. Понятное дело, приближенный бывшего аджарского лидера всегда был под колпаком у грузинской контрразведки. Какие тайны высшего военного руководства Грузии он знает сейчас? Разве что цену отборных мандаринов на рынке.

Вахтанг переводил закадровый текст фильма, изредка вставляя свои ремарки:

– Мы – грузины, порой бываем как дети. Одновременно доверчивы и подозрительны. Люди нашей профессии этим пользуются. Вспомним, как Лаврентий Павлович Берия пугал Сталина заговорами. А как Шеварднадзе мастерски устраивал сам на себя покушения! Вот и Вано Мерабишвили, чтобы не потерять влияние на Саакашвили, использует этот опыт. Он так застращал Мишико российскими спецслужбами, что у грузинского президента появилась ярко выраженная мания преследования. Поэтому тот на нервной почве то галстуки жует, то при виде самолета в панике бросается на землю…

Крылатые заговорщики, или «попугайчики вылетели из клетки»

Саакашвили больше всего на свете боится своих военных. Осенью 2006 г. после первого грузино-российского шпионского скандала он снял со своего поста министра обороны Ираклия Окруашвили. Годом позже его даже посадили в тюрьму. Правда, не по обвинению в сотрудничестве с ГРУ. Официально дали срок за взятки. Но…

Верхушку армии Саакашвили не раз обвинял в продажности и заговорах против президента Грузии. Вспомним только недавний бунт танкистов. Но больше всего Мишико, оказывается, опасается покушения с воздуха. Причем боится он не ракеты, пущенной с российского самолета. Грузинский лидер дрожит от страха при виде в небе своих штурмовиков. Неслучайно в Гори он падал в грязь, только заслышав звук пролетавшего мимо Су-25.

Уже несколько лет новый Берия твердит президенту о заговоре летчиков. И вот недавно представил шесть крылатых заговорщиков.

По грузинским законам, за измену родине и связь с иностранной спецслужбой предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 20 лет. Жалко этих молодых грузинских ребят, ставших жертвами политических интриг в Тбилиси. Поэтому Вахтанг не может сдержать эмоций:

– Ваймэ! Ну какие у грузинской авиации секреты? Все и так знают, что вертолетная эскадрилья базируется на аэродроме в Алексеевке. Семь штурмовиков в Марнеули. Из них только один, оснащенный израильской электроникой, может летать ночью. После августовской войны взлет и посадка каждого борта отслеживаются не только нашими спутниками, но и радарами в Абхазии.

В фильме «Энвери» показан летчик Габриэл Усталишвили. У него действительно усталый вид. Видно, что костоломы Мерабишвили постарались и сломали невинного парня. Как робот, он заученно бубнит, что должен был докладывать о потенциале военно-воздушных сил Грузии, полигонах, ресурсах и при этом кодированно называть вертолеты «попугайчиками».

Как в плохом шпионском детективе, вылет на задание шифровался словами «попугайчики вылетели из клетки». Летом этого года в Батуми гостил известный исполнитель Крис де Бург. В фильме «Энвери» сказано, что некие секретные сведения Усталишвили передал ГРУ, скрыв их в видеофайле под видом отснятого на мобильный телефон концерта знаменитого певца.

Вахтанг щелкает пультом, останавливая запись с фильмом, и ругается по-грузински:

– Даже своих летчиков не пожалели. А ведь на подготовку каждого потратили не меньше двух миллионов долларов.

На прощанье полковник посетовал: 

– После такой телефигни стыдно признаться, что я – грузин. Мы же – умная нация! А теперь меня коллеги подкалывают: «Вербуй не советника министра обороны, не секретаршу начальника генштаба, а санитаров в тбилисском дурдоме». А что? Наверное, скоро только они будут знать, какие планы в головах у этих чокнутых властителей.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

«Но ведь Путин абсолютно не такой...»

Муниципальные депутаты подали заявку в мэрию Москвы на проведение шествия в центре столицы 17 августа. Вопрос: «Не подставляют ли нашу полицию так же, как в 2014-м году в Киеве подставляли «Беркут?»

//В мире

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде Порошенко назвали условие бунта украинских военных против Зеленского

В команде бывшего президента Украины Петра Порошенко обозначили условие бунта военных против действующего главы государства Владимира Зеленского. По данному вопросу высказалась волонтер Яна Зинкевич.

//Политика

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Экс-бойцы "Азова"* пообещали посадить Порошенко

Бывшие участники полка "Азов"* заявили, что экс-президента Украины Петра Порошенко ждет тюремный срок за хищения в государственном концерне "Укроборонпром". Об этом сказано в видеообращении на YouTube.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Источник в ДНР озвучил причину невозможности воссоединения Донбасса с Украиной

Возвращение Донецка и Луганска в состав украинского государства невозможно. Об этом в разговоре с представителями российских СМИ заявил источник в политических кругах самопровозглашенной ДНР.

//Непознанное

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

Раскрыты пророчества Ванги о недуге Трампа и падении метеорита в России в 2019-м

В 2019 году американский лидер Дональд Трамп столкнется с серьезной болезнью, а на Россию упадет метеорит. Об этом говорится в предсказаниях ясновидящей Ванги, опубликованных на страницах британских СМИ.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

В Мосгордуме объяснили, почему нельзя изменить дату выборов

Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников рассказал, что перенести дату предстоящих выборов в парламент столицы нельзя, поскольку день голосования установлен федеральным законодательством.

//Здоровье

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Четыре возможных предвестника сахарного диабета озвучили медики

Специалисты в сфере медицины перечислили вероятные предвестники сахарного диабета. Этому вопросу посвящен материал, опубликованный некоторое время назад на страницах отечественных интернет-СМИ.

//Интервью

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Актриса Янина Мелехова: Сейчас и 60-летние мужчины не кажутся мне старыми!

Янина Мелехова стала известной после фильма Валерия Тодоровского «Стиляги». Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Мылодрама», «Ростов», «Вирт: игра не по-детски», «Война», «Между нот, или Тантрическая симфония» и др.

//Общество

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В июле россияне стали тратить на 1,1% больше

В Федеральной налоговой службе России (ФНС) "Аргументам недели" сообщили, что в июле каждый россиянин в среднем за один поход в магазин потратил 424,54 руб. Это на 4,46 руб., или на 1,1% больше, чем в июне. Это подтверждают данные онлайн-касс магазинов.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Здоровье

Когда стресс может быть полезен?

Когда стресс может быть полезен?

Американские исследователи рассказали, что, вопреки распространенному мнению, стрессы могут быть полезными для людей. По мнению специалистов, тревога стимулирует людей к действиям.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Чем Александра Серова обидели на «Пусть говорят»?

Российский певец Александр Серов заявил о своём намерении в судебном порядке взыскать с «Первого канала» и шоу «Пусть говорят» один миллион рублей. С начала этого года на телепередаче было три выпуска о жизни музыканта.

//Общество

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

Омбудсмен решила не вмешиваться в ситуацию с крещением в Ленинградской области

В ленинградской области детский омбудсмен Тамара Литвинова заявила, что не станет вмешиваться в ситуацию с обрядом крещения, после которого мать годовалого ребёнка обвинила священника в грубом обращении с младенцем.

//Общество

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Почему в Подмосковье появляются сотни заброшенных коттеджных поселков?

Стоит немного углубиться в Подмосковье, как сразу же повышается вероятность набрести на заброшенный коттеджный посёлок, которых в Московской области около восьми сотен. Что не так с элитным жильём и почему готовые дома остаются без хозяев?

//В мире

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и ребенок исчезли в Швейцарии во время наводнения

Мужчина и шестилетняя девочка пропали без вести на западе Швейцарии из-за паводка. Наводнения в кантоне Вале были вызваны обрушившимся на регион в воскресенье вечером сильнейшим штормом.

//В мире

Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Порошенко пригрозил проверкой себя на детекторе лжи в прямом эфире

Экс-президент Украины заявил о готовности к детектору лжи в эфире телеканала «Прямой». Это стало ответом на предложение следователя пройти такую же проверку в рамках следственных действий в здании Государственного бюро расследований. Об этом сообщают украинские масс-медиа.

//Происшествия

В Вологодской области сгорел дом вместе с жильцами, но никто не заметил

В Вологодской области сгорел дом вместе с жильцами, но никто не заметил

В Усть-Кубинском районе Вологодской области сгорел единственный жилой дом в заброшенной деревне. более суток никто не знал о гибели шестерых человек, находящихся в доме.

//Новости партнеров

//В мире

Лукашенко объявил мобилизацию... на картошку

Лукашенко объявил мобилизацию... на картошку

Президент Белоруссии отреагировал на доклад главы белорусского Минсельхоза Анатолия Хотько. Тот пожаловался на сложные погодные условия и проволочки с уборкой урожая. Батька Лукашенко тут же дал поручение «мобилизовать все силы». Об этом сообщила пресс-служба главы Белоруссии.

//ВПК

Шойгу на Урале показали боевых роботов на базе танков Т-72

Шойгу на Урале показали боевых роботов на базе танков Т-72

Министр обороны прибыл в Центральный военный округ для проверки оборонного госзаказа. Оборонщики показали Сергею Шойгу новые разработки тяжелого класса.

//Армия

В США назвали 5 самых опасных самолетов русских

В США назвали 5 самых опасных самолетов русских

Журнал The National Interest опубликовал список самых мощных самолетов России. Читателей это привело в восхищение.

//Общество

В Москве сообщили о первом аресте после митинга 10 августа

В Москве сообщили о первом аресте после митинга 10 августа

В Москве Тверской районный суд приговорил к 30 суткам административного ареста одного из участников санкционированного митинга 10 августа на проспекте Сахарова. Это первый арест после прошедшего митинга.

//Происшествия

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил трёх врачей

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина избил трёх врачей

В Санкт-Петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил фельдшера и двух врачей, которые прибыли к нему на вызов для оказания медицинской помощи.

//В мире

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

Предприимчивые литовцы сдают квартиру в «советском» стиле

На сайте фирмы Airbnb, которая рекламирует съемные квартиры, жители Вильнюса увидели следующее объявление: «Сдается квартира в «советском» стиле. Стоимость в сутки 67 евро». И что тут необычного?

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Алла Вербер: смерть от морепродуктов и состояние, сколоченное на антиквариате, скупленном в блокадном Ленинграде за еду
2

«Не дай-то бог, если начнутся проблемы у бойцов и их семей!»
3

"Так выглядят мои пропитые одноклассницы", медиа-персоны "загнобили" финалисток шоу "Миссис Россия -2019"
4

"12 ракетчиков в тяжелейшем состоянии. Пятеро из них не пережили эту ночь". Продолжение трагедии под Северодвинском
5

Подруга Аллы Вербер рассказала, как прошли последние сутки жизни фешн-иконы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры