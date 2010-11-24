Изнанка операции «Энвери»

Старший лейтенант Вахтанг Данелия в зугдидской бригаде спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) считался лучшим альпинистом. Мы не раз бывали с ним на сборах в высокогорных учебных центрах Закавказского военного округа. Но сейчас встретились не в «Приюте одиннадцати» у вершины Эльбруса, а в трехкомнатной квартире недалеко от знаменитого в шпионских кругах «Аквариума» – резиденции ГРУ на улице Рихарда Зорге.

Теперь у Вахтанга русская фамилия. Да и три маленькие звезды на погонах он сменил на большие – полковничьи. Но себя по-прежнему в шутку называет «грузином московского розлива». По старой дружбе он согласился стать переводчиком и комментатором недавно показанного в Грузии скандального фильма «Энвери».

Новый Берия вышел из доверия

И вот на экране телевизора замелькали первые кадры документально-игрового шпионского боевика. Режиссер сразу берет быка за рога. Глава российского правительства Владимир Путин о чем-то таинственно беседует на встречах в Москве с представителями грузинской оппозиции – бывшим председателем парламента Нино Бурджанадзе и экс-премьером Зурабом Ногаидели. После показанных анонсов «о полном фиаско российских спецслужб» даже любой торговке с тбилисского рынка на Дезертирке понятно: «инструктирует агентов влияния».

На фоне советской символики в загадочной темноте на экране проступает силуэт самого «Энвери» – агента, якобы внедренного грузинскими спецслужбами в ГРУ. По версии телевизионщиков из компании «Рустави-2», живущий в Поти бывший военнослужащий Советской армии связался с представителями российского военного командования на Северном Кавказе и попросил их помочь с назначением пенсии. Те согласились, но потребовали ответных услуг.

Когда бывший офицер понял, что от него хотят получить не коробку с мандаринами, а все тайны тбилисского двора, то испугался. И побежал в ведомство Вано Мерабишвили. Этот новый Берия возглавляет не только МВД, но и курирует все спецслужбы Грузии.

– Дешевый спектакль поставил Иване Сергеевич Мерабишвили, – не сдержался Вахтанг, глядя, как в телевизоре «Энвери» признается, что на предложение грузинской контрразведки стать двойным агентом он согласился, так как «всегда родине служил, вначале – СССР, потом – Грузии».

– Это ж надо, столько пафоса! – полковник брезгливо отвернулся от экрана. – Как был Вано лаборантом в аграрном университете, так им в душе и остался. Не зря же его жена Сакко Талакая вертит им как хочет. И за что только Саакашвили называет Мерабишвили своим Берия?!

Фильм продолжался. В Краснодаре «Энвери» якобы получил список всех российских агентов, работающих в Грузии, а также спецтехнику. В доказательство показали с виду обычную компьютерную флешку. Но было сказано, что она «со страшным секретом». Мол, активируется только, если по ней постучать определенным образом. В таком случае показанное в фильме некое устройство для чтения писем в инфракрасном свете надо было попробовать на зуб?

Был у агента и радиопередатчик, вмонтированный в фонарь. Ну, куда ж без него. Наверное, советскому отставнику азбукой Морзе передавать сообщения о замыслах грузинского генштаба удобнее, чем электронной почтой по Интернету. Тогда зачем ГРУ тратилось для него на компьютер?

Или другая нелепость. На хрена, имея такие средства связи, «Энвери» каждую среду выходил на площадку перед армянской церковью в Батуми? По версии следствия, лишь затем, чтобы другой российский агент бизнесмен Петр Девришадзе мог сообщить в Москву, что с резидентом все в порядке.

Кстати, в Девришадзе Вахтанг сразу узнал Петю Кобулетского. Он числился охранником у бывшего президента Аджарии Аслана Абашидзе. Но в основном выполнял мелкие хозяйственные поручения своего патрона. В частности, обеспечивал гостей из Москвы превосходным сыром сулугуни, соусом ткемали, мандаринами и различной зеленью. Понятное дело, приближенный бывшего аджарского лидера всегда был под колпаком у грузинской контрразведки. Какие тайны высшего военного руководства Грузии он знает сейчас? Разве что цену отборных мандаринов на рынке.

Вахтанг переводил закадровый текст фильма, изредка вставляя свои ремарки:

– Мы – грузины, порой бываем как дети. Одновременно доверчивы и подозрительны. Люди нашей профессии этим пользуются. Вспомним, как Лаврентий Павлович Берия пугал Сталина заговорами. А как Шеварднадзе мастерски устраивал сам на себя покушения! Вот и Вано Мерабишвили, чтобы не потерять влияние на Саакашвили, использует этот опыт. Он так застращал Мишико российскими спецслужбами, что у грузинского президента появилась ярко выраженная мания преследования. Поэтому тот на нервной почве то галстуки жует, то при виде самолета в панике бросается на землю…

Крылатые заговорщики, или «попугайчики вылетели из клетки»

Саакашвили больше всего на свете боится своих военных. Осенью 2006 г. после первого грузино-российского шпионского скандала он снял со своего поста министра обороны Ираклия Окруашвили. Годом позже его даже посадили в тюрьму. Правда, не по обвинению в сотрудничестве с ГРУ. Официально дали срок за взятки. Но…

Верхушку армии Саакашвили не раз обвинял в продажности и заговорах против президента Грузии. Вспомним только недавний бунт танкистов. Но больше всего Мишико, оказывается, опасается покушения с воздуха. Причем боится он не ракеты, пущенной с российского самолета. Грузинский лидер дрожит от страха при виде в небе своих штурмовиков. Неслучайно в Гори он падал в грязь, только заслышав звук пролетавшего мимо Су-25.

Уже несколько лет новый Берия твердит президенту о заговоре летчиков. И вот недавно представил шесть крылатых заговорщиков.

По грузинским законам, за измену родине и связь с иностранной спецслужбой предусмотрено пожизненное заключение или лишение свободы сроком на 20 лет. Жалко этих молодых грузинских ребят, ставших жертвами политических интриг в Тбилиси. Поэтому Вахтанг не может сдержать эмоций:

– Ваймэ! Ну какие у грузинской авиации секреты? Все и так знают, что вертолетная эскадрилья базируется на аэродроме в Алексеевке. Семь штурмовиков в Марнеули. Из них только один, оснащенный израильской электроникой, может летать ночью. После августовской войны взлет и посадка каждого борта отслеживаются не только нашими спутниками, но и радарами в Абхазии.

В фильме «Энвери» показан летчик Габриэл Усталишвили. У него действительно усталый вид. Видно, что костоломы Мерабишвили постарались и сломали невинного парня. Как робот, он заученно бубнит, что должен был докладывать о потенциале военно-воздушных сил Грузии, полигонах, ресурсах и при этом кодированно называть вертолеты «попугайчиками».

Как в плохом шпионском детективе, вылет на задание шифровался словами «попугайчики вылетели из клетки». Летом этого года в Батуми гостил известный исполнитель Крис де Бург. В фильме «Энвери» сказано, что некие секретные сведения Усталишвили передал ГРУ, скрыв их в видеофайле под видом отснятого на мобильный телефон концерта знаменитого певца.

Вахтанг щелкает пультом, останавливая запись с фильмом, и ругается по-грузински:

– Даже своих летчиков не пожалели. А ведь на подготовку каждого потратили не меньше двух миллионов долларов.

На прощанье полковник посетовал:

– После такой телефигни стыдно признаться, что я – грузин. Мы же – умная нация! А теперь меня коллеги подкалывают: «Вербуй не советника министра обороны, не секретаршу начальника генштаба, а санитаров в тбилисском дурдоме». А что? Наверное, скоро только они будут знать, какие планы в головах у этих чокнутых властителей.