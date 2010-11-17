Сколько «кротов в лесу»?

На одной из встреч с журналистами тогдашний директор Службы внешней разведки (СВР) Вячеслав Трубников сказал почти афоризм: о победах разведки не знает никто, о промахах – все. Вот и сейчас шпионский скандал с нашими разведчиками в Америке не сходит с телеэкранов и полос газет.

Не было бы счастья, да несчастье помогло. О разведкоманде наших нелегалов в Америке широкой публике стало известно лишь после предательства. О нем еще летом говорил Владимир Путин, совсем недавно факт измены в СВР подтвердил Дмитрий Медведев. Значит, дело не в бестолковости высланных из США агентов. Не из-за их ошибок случился провал.

Предательство – это всегда удар под дых. В нашей разведке управление «С», в котором окопался «крот», считалось самым засекреченным и почетным. Словом, сердцем разведки. Показательно, что бывшие председатели КГБ Юрий Андропов и Виктор Чебриков состояли на партийном учете именно в том отделе, где работал перебежчик. И сейчас здесь такой скандал!

Подвиг и предательство

Но провал – это и редкий повод хотя бы чуть-чуть рассказать о героях-разведчиках. Так, много небылиц написали о Хуане Лазаро – Герое Советского Союза Михаиле Васенкове. Он якобы графики визитов американских президентов узнавал аж на несколько лет. А зачем? Он ведь не на бен Ладена работал, а на Россию. Но никто почему-то не задумывается, как за 40 лет его работы в Латинской Америке, а потом в США, изменилась политическая обстановка в этом регионе. Южноамериканцы не желают быть послушными марионетками Вашингтона. В последнее время все больше хотят дружить с Россией. А в этом им в меру сил помогал давний друг и знакомый многих влиятельных политиков Хуан Лазаро.

И не только он. Например, другой наш разведчик-нелегал Андрей Безруков, в США он известен как Дональд Хитфилд, имел такие связи в высших политических кругах стран Южной Америки, какие не снились ни одному российскому дипломату. Он учился в престижном Гарвардском университете на одном курсе с будущим президентом Мексики Фелипе Кардероном, с молодости дружил и с другими видными бизнесменами и политиками.

Журналист немецкого издания «Шпигель» пытался выставить «дурочкой» и «убожеством» Анну Чапман. Но между тем ее уровень интеллекта IQ почти в два раза выше, чем у экс-президента США Джорджа Буша. Так значит, не только за внешние данные держали в Америке дочку всего лишь полковника российских спецслужб.

В США предпочитают не говорить о внешне куда менее яркой нашей разведчице – Синтии Мерфи. Ее настоящая фамилия – Гуриева. Через своего знакомого финансиста Алэна Пэтрикофа – спонсора избирательной кампании госсекретаря США Хиллари Клинтон – она получила весомый финансовый компромат на нынешнюю политическую элиту США.

Кто же сдал наших разведчиков? Предателем, по вине которого этим летом были арестованы российские нелегалы в США, оказался полковник Александр Николаевич Потеев. Он был заместителем начальника американского отдела Управления «С» (нелегальная разведка) СВР России. В США (в Нью-Йорке) он работал в начале 1990-х годов. Причем продолжительное время: пять или шесть лет. А ведь сначала в провале наших нелегалов газеты обвиняли полковника Щербакова.

Загадки русской фамилии

Генерал Олег Калугин в интервью газете Washington Post заявил: «Я помню молодого парня по фамилии Щербаков. Он работал на меня в отделе контрразведки, а позже с нашими нелегалами. Я помню его имя – Александр Васильевич, однако вряд ли узнал бы его на улице.

Потеев? Для меня эта фамилия абсолютно незнакомая. Никогда ее не слышал, и человека с такой фамилией не встречал. Если Щербакова я знал, то Потеева нет. Это для меня полная загадка. Щербаков когда-то давно работал одним из моих сотрудников, потом перешел в это спецуправление (Управление «С» по работе с нелегалами), там вырос до начальника отдела. Но вот теперь появляются какие-то противоречивые сообщения, что он давно уже ушел и что речь не о нем вовсе. Странно все это».

Похоже, память подводит бывшего советского генерала КГБ. Или по привычке Калугин лукавит, помогая своим новым хозяевам запутать следы.

Одна из интернет-газет выдвинула иную версию: «Полковник СВР Щербаков, продавший российских разведчиков в США, еще семь лет назад провалился в Эстонии». Газета предполагает, что «героем» разоблачения мог быть Николай Щербаков, работавший нашим дипломатом в Эстонии и замешанный в 2003 году в скандале, когда устроил в Таллине ДТП. Издание утверждает, что у эстонских полицейских уже тогда появились подозрения, что Щербаков на самом деле шпион. Из Эстонии он перебрался в Хельсинки. Не исключено, что после Финляндии Щербаков получил приглашение занять кабинет в Ясеневе, штаб-квартире СВР.

Друзья нашей газеты в СВР про эту версию сказали коротко: «Чушь собачья…»

Имя еще одного Щербакова упоминается в вышедшей осенью этого года в Англии книге бывшего офицера советской внешней разведки, сотрудника Управления «С» Александра Кузьминова «Биологический шпионаж. Спецоперации советской и российской внешней разведки на Западе». В своем опусе он много говорит о профессионализме и интеллектуальном уровне сотрудников 12-го Управления «С» и особенно восхищается периодом «...когда нашим руководителем был полковник Юрий Щербаков. Он умел работать и как-то объединить людей на выполнение задачи...»

Обозреватель «АН» выяснил, что да, в Управлении «С» был сотрудник с такой фамилией, курировавший работу нелегалов в США. Но он работал еще в советской разведке, давным-давно вышел на пенсию, никуда не убегал. Сейчас ему 80 лет. И он собирается подать в суд на некоторые СМИ за клевету. Зачем опорочили заслуженного ветерана-разведчика?

Правда, в газетах нигде не упоминалось его имя. Везде писали только фамилию – Щербаков. И сейчас говорят, что упоминавшийся в прессе полковник Щербаков – действительно предатель, но он сбежал два года назад и вряд ли имел непосредственное отношение к июньскому задержанию в США российских разведчиков. К тому же он не работал в Управлении «С», а был заместителем начальника Управления «К», которое ответственно за контрразведывательное обеспечение разведки в целом. Поэтому к провалу нелегалов и этот Щербаков не имеет никакого отношения.

Русская фамилия Щербаков так же загадочна для иностранцев, как русская душа.

Агенты особой важности

«Кроты» – так с легкой руки писателя Ле Карре повелось именовать оборотней в спецслужбах – сидят в своих норах не только в «лесу» – штаб-квартире СВР в Ясеневе. Наша разведка тоже запускала «мохнатых» в самое логово вероятного противника. Один из самых известных – Олдрич Эймс. Работал в ЦРУ с 1961 года, занимал важные посты в советско-восточноевропейском отделе и контрразведывательном центре. Завербован советской разведкой в 1985 году. Сообщил в Москву не менее чем о 25 агентах ЦРУ, лишив американские спецслужбы многих ценных источников информации в СССР и получив за это 4,6 млн. долларов.

Кто предал Олдрича Эймса? Сами американцы утверждают, что он попал под подозрение, ибо любил жить на широкую ногу, а расходы его явно перекрывали доходы: Эймс купил новенькую яхту, «Ягуар» последней модели, шикарный особняк... Но известно, что ФБР пошло на арест Эймса, не имея против него никаких серьезных улик. Очевидно, сдал его «крот» – предатель из «леса».

Роберт Хансен. Трудился в ФБР с 1972 года, занимался борьбой с иностранными разведчиками, работавшими в США. Сам предложил свои услуги советским спецслужбам в 1985 году. Выдал ряд агентов и массу иной секретной информации (в том числе о тоннеле, прорытом ФБР под посольством СССР для сбора данных), получив 1,4 млн. долларов. Арестован в феврале 2001 года. За улики против него «крот» в Ясеневе получил от американцев почти 7 млн. долларов. И заочный смертный приговор от своих.