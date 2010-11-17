Сколько «кротов в лесу»?
№ 45(235) от 18.11.2010 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]
На одной из встреч с журналистами тогдашний директор Службы внешней разведки (СВР) Вячеслав Трубников сказал почти афоризм: о победах разведки не знает никто, о промахах – все. Вот и сейчас шпионский скандал с нашими разведчиками в Америке не сходит с телеэкранов и полос газет.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. О разведкоманде наших нелегалов в Америке широкой публике стало известно лишь после предательства. О нем еще летом говорил Владимир Путин, совсем недавно факт измены в СВР подтвердил Дмитрий Медведев. Значит, дело не в бестолковости высланных из США агентов. Не из-за их ошибок случился провал.
Предательство – это всегда удар под дых. В нашей разведке управление «С», в котором окопался «крот», считалось самым засекреченным и почетным. Словом, сердцем разведки. Показательно, что бывшие председатели КГБ Юрий Андропов и Виктор Чебриков состояли на партийном учете именно в том отделе, где работал перебежчик. И сейчас здесь такой скандал!
Подвиг и предательство
Но провал – это и редкий повод хотя бы чуть-чуть рассказать о героях-разведчиках. Так, много небылиц написали о Хуане Лазаро – Герое Советского Союза Михаиле Васенкове. Он якобы графики визитов американских президентов узнавал аж на несколько лет. А зачем? Он ведь не на бен Ладена работал, а на Россию. Но никто почему-то не задумывается, как за 40 лет его работы в Латинской Америке, а потом в США, изменилась политическая обстановка в этом регионе. Южноамериканцы не желают быть послушными марионетками Вашингтона. В последнее время все больше хотят дружить с Россией. А в этом им в меру сил помогал давний друг и знакомый многих влиятельных политиков Хуан Лазаро.
И не только он. Например, другой наш разведчик-нелегал Андрей Безруков, в США он известен как Дональд Хитфилд, имел такие связи в высших политических кругах стран Южной Америки, какие не снились ни одному российскому дипломату. Он учился в престижном Гарвардском университете на одном курсе с будущим президентом Мексики Фелипе Кардероном, с молодости дружил и с другими видными бизнесменами и политиками.
Журналист немецкого издания «Шпигель» пытался выставить «дурочкой» и «убожеством» Анну Чапман. Но между тем ее уровень интеллекта IQ почти в два раза выше, чем у экс-президента США Джорджа Буша. Так значит, не только за внешние данные держали в Америке дочку всего лишь полковника российских спецслужб.
В США предпочитают не говорить о внешне куда менее яркой нашей разведчице – Синтии Мерфи. Ее настоящая фамилия – Гуриева. Через своего знакомого финансиста Алэна Пэтрикофа – спонсора избирательной кампании госсекретаря США Хиллари Клинтон – она получила весомый финансовый компромат на нынешнюю политическую элиту США.
Кто же сдал наших разведчиков? Предателем, по вине которого этим летом были арестованы российские нелегалы в США, оказался полковник Александр Николаевич Потеев. Он был заместителем начальника американского отдела Управления «С» (нелегальная разведка) СВР России. В США (в Нью-Йорке) он работал в начале 1990-х годов. Причем продолжительное время: пять или шесть лет. А ведь сначала в провале наших нелегалов газеты обвиняли полковника Щербакова.
Загадки русской фамилии
Генерал Олег Калугин в интервью газете Washington Post заявил: «Я помню молодого парня по фамилии Щербаков. Он работал на меня в отделе контрразведки, а позже с нашими нелегалами. Я помню его имя – Александр Васильевич, однако вряд ли узнал бы его на улице.
Потеев? Для меня эта фамилия абсолютно незнакомая. Никогда ее не слышал, и человека с такой фамилией не встречал. Если Щербакова я знал, то Потеева нет. Это для меня полная загадка. Щербаков когда-то давно работал одним из моих сотрудников, потом перешел в это спецуправление (Управление «С» по работе с нелегалами), там вырос до начальника отдела. Но вот теперь появляются какие-то противоречивые сообщения, что он давно уже ушел и что речь не о нем вовсе. Странно все это».
Похоже, память подводит бывшего советского генерала КГБ. Или по привычке Калугин лукавит, помогая своим новым хозяевам запутать следы.
Одна из интернет-газет выдвинула иную версию: «Полковник СВР Щербаков, продавший российских разведчиков в США, еще семь лет назад провалился в Эстонии». Газета предполагает, что «героем» разоблачения мог быть Николай Щербаков, работавший нашим дипломатом в Эстонии и замешанный в 2003 году в скандале, когда устроил в Таллине ДТП. Издание утверждает, что у эстонских полицейских уже тогда появились подозрения, что Щербаков на самом деле шпион. Из Эстонии он перебрался в Хельсинки. Не исключено, что после Финляндии Щербаков получил приглашение занять кабинет в Ясеневе, штаб-квартире СВР.
Друзья нашей газеты в СВР про эту версию сказали коротко: «Чушь собачья…»
Имя еще одного Щербакова упоминается в вышедшей осенью этого года в Англии книге бывшего офицера советской внешней разведки, сотрудника Управления «С» Александра Кузьминова «Биологический шпионаж. Спецоперации советской и российской внешней разведки на Западе». В своем опусе он много говорит о профессионализме и интеллектуальном уровне сотрудников 12-го Управления «С» и особенно восхищается периодом «...когда нашим руководителем был полковник Юрий Щербаков. Он умел работать и как-то объединить людей на выполнение задачи...»
Обозреватель «АН» выяснил, что да, в Управлении «С» был сотрудник с такой фамилией, курировавший работу нелегалов в США. Но он работал еще в советской разведке, давным-давно вышел на пенсию, никуда не убегал. Сейчас ему 80 лет. И он собирается подать в суд на некоторые СМИ за клевету. Зачем опорочили заслуженного ветерана-разведчика?
Правда, в газетах нигде не упоминалось его имя. Везде писали только фамилию – Щербаков. И сейчас говорят, что упоминавшийся в прессе полковник Щербаков – действительно предатель, но он сбежал два года назад и вряд ли имел непосредственное отношение к июньскому задержанию в США российских разведчиков. К тому же он не работал в Управлении «С», а был заместителем начальника Управления «К», которое ответственно за контрразведывательное обеспечение разведки в целом. Поэтому к провалу нелегалов и этот Щербаков не имеет никакого отношения.
Русская фамилия Щербаков так же загадочна для иностранцев, как русская душа.
Агенты особой важности
«Кроты» – так с легкой руки писателя Ле Карре повелось именовать оборотней в спецслужбах – сидят в своих норах не только в «лесу» – штаб-квартире СВР в Ясеневе. Наша разведка тоже запускала «мохнатых» в самое логово вероятного противника. Один из самых известных – Олдрич Эймс. Работал в ЦРУ с 1961 года, занимал важные посты в советско-восточноевропейском отделе и контрразведывательном центре. Завербован советской разведкой в 1985 году. Сообщил в Москву не менее чем о 25 агентах ЦРУ, лишив американские спецслужбы многих ценных источников информации в СССР и получив за это 4,6 млн. долларов.
Кто предал Олдрича Эймса? Сами американцы утверждают, что он попал под подозрение, ибо любил жить на широкую ногу, а расходы его явно перекрывали доходы: Эймс купил новенькую яхту, «Ягуар» последней модели, шикарный особняк... Но известно, что ФБР пошло на арест Эймса, не имея против него никаких серьезных улик. Очевидно, сдал его «крот» – предатель из «леса».
Роберт Хансен. Трудился в ФБР с 1972 года, занимался борьбой с иностранными разведчиками, работавшими в США. Сам предложил свои услуги советским спецслужбам в 1985 году. Выдал ряд агентов и массу иной секретной информации (в том числе о тоннеле, прорытом ФБР под посольством СССР для сбора данных), получив 1,4 млн. долларов. Арестован в феврале 2001 года. За улики против него «крот» в Ясеневе получил от американцев почти 7 млн. долларов. И заочный смертный приговор от своих.
СМЕРШ в отставку не ушел
Американская газета Christian Science Monitor сообщила в номере от 12 ноября 2010 года в статье «Смерть шпионам!» (СМЕРШ – название советской контрразведки во время Второй мировой войны), что «русские чекисты помимо Литвиненко убили по крайней мере 5 перебежчиков. Это:
– Сергей Третьяков, бывший сотрудник Службы внешней разведки («случайно» подавился куском мяса в июне 2010 года);
– Евгений Торопов, бывший офицер Управления внешней контрразведки СВР. В апреле этого года он, купаясь в ванной, зачем-то схватился рукой за включенный электроприбор и умер от удара током);
– Аркадий Шевченко, бывший первый заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам («скоропостижно» скончался);
– Юрий Носенко, бывший заместитель начальника 7-го отдела Второго главного управления КГБ (смерть была насильственной, погиб в 2008 году при «загадочных обстоятельствах»);
– Василий Митрохин, архивист КГБ (ликвидирован, «умер от воспаления легких»).
В частности, согласно газете, по планам русских намечено убийство Гордиевского и Калугина».
Но некоторым укрывшимся на Западе перебежчикам пока удается уходить от той судьбы, которую им обещали за предательство: самой известной персоной, конечно, является Владимир Резун, он же Виктор Суворов. Кроме того, развединформацией делились сотрудник резидентуры ГРУ Станислав Лунев, полковник резидентуры СВР Виктор Ощенко, полковник ГРУ Физрет Джабезов, сотрудник военной разведки полковник Сергей Бохан, сотрудник резидентуры внешней разведки по научно-технической линии Сергей Илларионов.
Сколько «кротов в лесу»? В Службе внешней разведки оказалось более двадцати перебежчиков – наследников предателя Калугина. Пик побегов российских разведчиков на Запад случился в начале 90-х. В 91-м в страну не вернулись сразу шесть шпионов (цифра рекордная). В 92-м – еще пятеро. Потом наступило относительное затишье. Но в последнее время провал следует за провалом. Кто ответит за это? Точка в этой мутной истории еще не поставлена.
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