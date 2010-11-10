Джеймс Бонд остался без машины

В конце октября этого года на аукционе в Лондоне был продан знаменитый «Астон Мартин ДБ5». Этим автомобилем управлял знаменитый шотландский актер Шон Коннери, исполняя роль суперагента 007 Джеймса Бонда.

Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 2,9 млн. фунтов стерлингов, что составляет 4,6 млн. долларов. Организаторы аукциона рассчитывали на большее. Планировалось, что знаменитый авто будет продан за 3,5 млн. фунтов стерлингов. Однако этого сделать не удалось.

Ведь машина была изготовлена еще в 1964 г. и блистала в фильмах «Голдфингер» и «Шаровая молния». Сейчас владельцем шпионского автомобиля стал бизнесмен Гарри Ягги. Он заявил, что всегда мечтал получить этот Aston Martion в свою коллекцию. Новый владелец автомобиля намерен выставить его в личном музее машин в штате Огайо.

На мечту шпиона, думается, захотят посмотреть многие. В отличие от книги Яна Флеминга, где автомобиль был оснащен весьма скудным набором «дополнительных опций», авторы фильма напичкали DB5 до предела. Здесь и вращающийся барабан с номерными знаками всех стран. И бронированные стекла по кругу. И монитор слежения на приборной панели с дальностью действия 150 миль. И специальная выдвижная фреза для разрезания колес автомобилей противника. Плюс кресло с катапультой для избавления от непрошеных гостей, пулеметы в крыльях, дымовая завеса, кормовой пуленепробиваемый щиток и, наконец, разбрызгиватель масла. Скорость «старичка» – 230 км/час.

Продавцом уникального раритета из мира кино выступил американский диджей Джерри Ли, заплативший за эту машину немногим более 8 тыс. фунтов (12 тыс. долларов) в 1969 году. Более 40 лет он оставался ее бессменным владельцем. Все деньги от реализации этого шпионского автомобиля, по его словам, будут переведены в созданный им около 10 лет назад благотворительный фонд, который занимается поддержкой образования и проектов профилактики преступности по всему миру.