Сколько дают за охотничьи байки?

В обстановке строгой секретности в специально оборудованном зале Верховного суда Польши идет процесс по делу российского гражданина Тадеуша Я. Он обвиняется в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных сил России.

Обозреватель «АН» позвонил в Варшаву. Как рассказал представитель пресс-службы суда Мачей Герос, согласно польскому законодательству, персональные данные обвиняемого в шпионаже хранятся в тайне. Известно, что имя задержанного – Тадеуш и первая буква его фамилии – Я. Он жил в Польше около десяти лет. Имея вид на жительство, легально владел небольшой компанией по продаже оптических прицелов для охотничьих ружей.

Россиянин был задержан польскими спецслужбами в феврале 2009 года. Говорят, при аресте он, как котят, раскидал пять польских контрразведчиков. Они сразу не представились и не предъявили соответствующий ордер, а, как бандиты, стали крутить руки. Вот и заработали синяки и шишки.

В тюрьме нашему соотечественнику пришлось несладко. Его жестко прессовала польская контрразведка. Более полутора лет тянулось следствие. Но сотрудникам Агентства внутренней безопасности (АВБ) не удалось сломить гражданина России. Гора родила мышь, шпионской контригры не получилось. И вот 22 октября 2010 г. дело наконец-то передано в суд.

Уже на первом заседании россиянин категорически отверг все обвинения. «Мой клиент не признает себя виновным», – подтвердил нашей газете его адвокат Стефан Яворский. У польской прокуратуры нет доказательств того, что на протяжении пяти лет Тадеуш передавал ГРУ Генштаба РФ информацию, касающуюся модернизации вооруженных сил Польши.

Отставные генералы и модернизация

Обвинение утверждает, что Тадеуш, словно уж, прополз в закрытый охотничий клуб, где познакомился с тремя отставными польскими генералами. Какую же информацию о модернизации Войска Польского могли сливать россиянину старенькие дедушки?

Наверное, о паненках в военной форме. О чем же мужчины обычно говорят на охоте за стаканом водки? Конечно, о женщинах.

Говорят, старички-генералы в этом отношении очень завидовали маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Сам Сталин разрешил ему держать у себя при штабе не только жену, но и любовницу – всенародно любимую актрису С.

А может быть, отставные генералы раскрывали секреты старинной водки? Поляки до сих пор уверены, что именно они изобрели этот «огненный напиток». Не зря они держат в тайне более 160 рецептов истинно панской водки. А уж сколько ее было выпито на охоте с Тадеушем!

В лучшем случае отставные военные могут вспомнить совместные учения войск стран Варшавского договора. И хотя с тех пор прошло более двадцати лет, польские генералы наверняка рассказывали российскому другу, как на разборе стратегических маневров в Легнице маршал Иван Якубовский учил пить молодых польских офицеров. Мол, выпил бутылку коньяка на один глаз, потом другую на второй и пошел трезвый в казарму. А то молодые совсем пить не умеют: со ста граммов нажираются как свиньи…

В обвинительном заключении таких баек и охотничьих рассказов – навалом. А вот конкретных фактов шпионской деятельности российского агента-нелегала – кот наплакал. По данным польской прессы, при обыске у Тадеуша якобы нашли записывающую аппаратуру. Но кого сейчас удивишь диктофоном? В XXI веке такая «шпионская аппаратура» у каждого второго есть в мобильном телефоне.

Не выдерживают критики и «сказки», распространяемые польскими газетами, о найденной у русского шпиона «шифровальной машине».

Чем меньше таланта и знания, тем больше шпиономания

Леонид Шебаршин, последний председатель КГБ СССР и многолетний шеф советской разведки, с иронией относится к польской шпиономании. Зато он не раз вспоминал старые времена, когда информация, сообщаемая КГБ польским офицерам в рамках сотрудничества спецслужб Варшавского договора, на следующий день оказывалась в Вашингтоне.

Вот и сейчас Польша пытается не отстать от Америки. Там недавно разоблачили российских нелегалов, и здесь судят якобы разведчика ГРУ Генштаба ВС России. Варшава расценила задержание шпиона как значительный успех своих спецслужб. Незадолго до своей гибели в авиакатастрофе под Смоленском президент Польши Лех Качиньский даже наградил пятерых агентов АВБ, участвовавших в разоблачении Тадеуша Я., государственными наградами.

Но вот зачем польские СМИ приплели к этому шпионскому скандалу кадровые перестановки в российских спецслужбах, совсем непонятно. Мол, руководство Кремля, как пишет газета Gazeta Prawna, так серьезно отнеслось к этому инциденту, что немедленно отправило в отставку начальника ГРУ Валентина Корабельникова, до этого руководившего военной разведкой 12 лет.

В «аквариуме» – штаб-квартире ГРУ – над этим смеются. Если бы после каждого провала рядового агента менялись руководители спецслужб, то на их кабинетах не успевали бы менять вывески с фамилиями. Напомним, в качестве официальной причины ухода Героя России, генерала армии Валентина Корабельникова называлось достижение им предельного возраста пребывания на военной службе. Неофициально сами военные разведчики говорят, что их шеф ушел из-за несогласия с проводимой Анатолием Сердюковым реформой.

Шпионский скандал в Польше с каждым днем набирает силу. Причина – чисто политическая. Русофобские круги Варшавы хотят до предела испортить отношения между нашими странами перед визитом в Польшу Президента России Дмитрия Медведева. Поэтому наш соотечественник и попал в политические жернова. По сути дела, россиянина судят лишь за то, что он гражданин России. В случае признания судом вины Тадеуша Я. он может сесть в тюрьму на срок до десяти лет.

А пока закрытый процесс над российским охотником идет с большими перерывами. Очередное судебное заседание состоится 25 ноября.