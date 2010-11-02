А это был не мой чемоданчик…

Громкий скандал, с которым сейчас разбирается сам президент Барак Обама, разразился на авиабазе имени Фрэнсиса Уоррена в штате Вайоминг. Почти час бесконтрольными оставались почти 50 межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками «Минитмен-3». Виной всему – сбой в компьютерной системе управления.

Командир базы утверждает, что вероятность диверсии исключена. По мнению ракетчиков, произошло внезапное нарушение электроснабжения командного пункта. Подземные кабели прогрызли крысы.

Тревожные сообщения о подобных ЧП с ядерным оружием из-за океана в последние годы приходят нередко. Система управления теми же «Минитменами» на базе в штате Северная Дакота уже выходила из строя в 1998 году. А совсем недавно стало известно, что в свое время президент Билл Клинтон вообще потерял электронные коды от «ядерного чемоданчика», с которого первое лицо Соединенных Штатов может отдать приказ о нанесении ракетного удара по противнику.

Впрочем, и за нашим министром обороны Анатолием Сердюковым уже давно не носят положенный ему по должности «ядерный чемоданчик». Видимо, он считает, что вероятность возникновения ядерной войны маловероятна. Но компьютерный сбой на американской авиационной базе заставляет куда строже относиться к вопросам национальной безо­пасности.

Мнение ведущего научного сотрудника Центра международной безопасности Института экономики и международных отношений генерал-майора в отставке Владимира Белоуса:

– Хотя детали ЧП по понятным причинам американские военные общественности не докладывают, специалистам в области ядерного оружия абсолютно ясно: в Соединенных Штатах случилась весьма опасная вещь. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что об инциденте пришлось немедленно докладывать президенту Обаме.