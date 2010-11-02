Подарки от директора ФСБ
Генералам – папахи, сотрудницам – колготки
№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]
Еще не грянули морозы, а Федеральная служба безопасности утвердила для своих сотрудников новые правила ношения военной формы этой зимой. Такой приказ, подписанный директором ФСБ России Александром Бортниковым, прошел недавно регистрацию в Минюсте.
Впервые высшим офицерам ФСБ разрешено в зимнее время носить папаху: генералам – василькового цвета, полковникам – иссиня-черного. До сих пор единственным зимним головным убором чекистов была шапка-ушанка.
В парадную форму для офицеров и прапорщиков вводятся белые перчатки. Их же по праздничным дням должны будут надевать старшины, сержанты и солдаты пограничного контроля. Сейчас пограничники входят в структуру ФСБ.
Но особую заботу директор ФСБ проявил о подчиненных женского пола – впервые им будут в числе прочего обмундирования выдавать колготы. В приказе Александра Бортникова указано, что они могут быть черного или телесного цвета, прописаны также фасон и иные требования. Исключение составляет лишь полевая форма одежды, когда представительниц слабой половины сильного ведомства вместо юбки обязали надевать брюки. Понятное дело, в них зимой теплее.
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