Подарки от директора ФСБ

Еще не грянули морозы, а Федеральная служба безопасности утвердила для своих сотрудников новые правила ношения военной формы этой зимой. Такой приказ, подписанный директором ФСБ России Александром Бортниковым, прошел недавно регистрацию в Минюсте.

Впервые высшим офицерам ФСБ разрешено в зимнее время носить папаху: генералам – василькового цвета, полковникам – иссиня-черного. До сих пор единственным зимним головным убором чекистов была шапка-ушанка.

В парадную форму для офицеров и прапорщиков вводятся белые перчатки. Их же по праздничным дням должны будут надевать старшины, сержанты и солдаты пограничного контроля. Сейчас пограничники входят в структуру ФСБ.

Но особую заботу директор ФСБ проявил о подчиненных женского пола – впервые им будут в числе прочего обмундирования выдавать колготы. В приказе Александра Бортникова указано, что они могут быть черного или телесного цвета, прописаны также фасон и иные требования. Исключение составляет лишь полевая форма одежды, когда представительниц слабой половины сильного ведомства вместо юбки обязали надевать брюки. Понятное дело, в них зимой теплее.