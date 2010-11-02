//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Как одна секретарша трех генералов уволила

№ 43(233) от 03.11.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Как одна секретарша трех генералов уволила

Шпионский скандал в Чехии набирает обороты. Как утверждает газета «Пражский телеграф», агент российской разведки Роберт Рахаджо, за которым местная контрразведка следила пять лет, в сентябре 2010 года бежал в Россию. Его информатор – майор Н. уволена из армии. Еще ранее со своих постов «ушли по собственному желанию» три видных генерала – глава Военной канцелярии президента Франтишек Грабал, военный представитель Чехии при Высшем командовании НАТО в Европе Йозеф Седлак и первый замначальника Генштаба Йозеф Прокш.

Во всем виновата поздняя любовь. Семь лет назад уже не совсем юная майорша, как девочка, влюбилась в тюремного психолога Роберта Рахаджо. Познакомились они не в пражских застенках, а на учебе. Стройный красавец сразу покорил сердце «серой армейской мышки».

Неканцелярские секреты

Впрочем, майорша только с виду была ничем не примечательной женщиной. В разное время она возглавляла канцелярии трех влиятельных генералов чешской армии и была в курсе информации под грифом «Совершенно секретно» и «Особой важности». Секретаршу с погонами майора особо ценил военный представитель Чехии при верховном командовании НАТО в Европе Йозеф Седлак. Он доверял ей даже такие планы НАТО, как секретные подробности размещения в Чехии американского радара противоракетной обороны. Говорят, опираясь на точные данные разведки, Москва сумела убедить Вашингтон в бесполезности этой затеи.

Глава Военной канцелярии президента Чехии генерал Франтишек Грабал курировал не только «потешную» армию республики, но и серьезные атомные проекты. «Москва делает все возможное для того, чтобы российские фирмы были задействованы в запланированных работах на АЭС «Темелин». Об этом своему коллеге Вацлаву Клаусу не раз говорил российский президент Дмитрий Медведев. Благодаря влюбленной секретарше чешского генерала в Кремле были хорошо информированы о всех деталях многомиллиардного контракта.

Сейчас из Роберта Рахаджо и его возлюбленной чешские СМИ пытаются сделать супершпионов: этаких русских Джеймса Бонда и Мату Хари в одном флаконе. Мол, сам первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил республики «сливал» им сверхсекретную информацию о вооружении чешской армии. Но ведь для российской военной разведки – это давно секрет полишинеля. Вот шутливая справка на вооруженные силы Чехии:

«В сухопутной армии имеется лишь одно войсковое соединение – Пражская дивизия конных парламентеров. Военно-воздушные силы Чехии представляют собой наполненную теплым воздухом сферу с подвешенной к ней корзиной, в которой могут разместиться один наблюдатель или два дезертира. Военно-речной флот страны кроме трех больших надувных утят имеет в своем составе единственный в мире эмалированный корабль с ручками. Форма одежды военнослужащих всех рангов и званий предназначена в отличие от других армий прежде всего для размещения на ней логотипов чешских пивных заводов. Поэтому массовый переход чешских солдат на сторону противника поощряется как военным руководством, так и большинством трудоспособного населения. Главнокомандующим всеми вооруженными силами Чешской республики является, согласно традиции, самая престарелая женщина в окружении президента, а из боевых наград для военнослужащих всех родов войск приняты только две: шоколадная медаль «За мечту о побеге из плена» и нагрудное печенье «За недоедание во вражеских лагерях».

Влюбленной парочке ставят в вину даже вербовку чешского президента Вацлава Клауса. Впрочем, это уже не шпионские страсти, а чистая политика. Ведь Клаус является одним из немногих чешских руководителей, кто выступает против «демонизации» России. Поэтому вполне вероятно, пишет немецкое издание «Ди вельт», что еще одной «пражской сенсацией» станет материал о том, что президент находится под влиянием российских спецслужб.

Вербовка или провокация?

Cкандал вокруг будто бы активизирующейся в Чехии российской разведки вспыхивает не в первый раз. Несколько лет назад чешская контрразведка обвинила военного атташе российского посольства в Праге полковника Александра Скетина в нападении на полицейский патруль.

Он был задержан после встречи с директором Института противоядерной, противохимической и противобиологической защиты Станиславом Брадкой в чешском городе Пршибрам. Полковник Александр Скетин пригласил ученого на обед, во время которого якобы принимал крупные дозы спиртного.

Станислав Брадка в свое время участвовал в устранении последствий чернобыльской катастрофы. Российский полковник интересовался подробностями не только прошлой, но и настоящей деятельности руководителя научного учреждения, причем делал это очень напористо, открыто выражая недовольство ответами приглашенного на обед гостя.

А когда Станислав Брадка отказался отвечать на вопросы Александра Скетина, последний, как утверждают чешские журналисты, начал выкрикивать ругательства в адрес чехов. После чего, видимо, потеряв контроль над собой, напал на полицейский патруль, за что и был задержан.

Начальник управления внешних сношений МО РФ генерал-лейтенант Владимир Федоров тогда заявил, что «инцидент является не чем иным, как провокацией и военно-политическими интригами с чешской стороны».

И вот новый виток шпионских страстей. В российской военной разведке его связывают с недавним приходом к власти в Чехии правоцентристского правительства, русофобски настроенного по отношению к нашей стране. Нынешняя шпионская афера, «несомненно, будет иметь продолжение», уверен замдиректора пражского Института международных отношений Петр Кратохвил. «Она дает в руки новому правительству весомые аргументы в поддержку его курса. Присутствие агента и его последующее бегство свидетельствуют о том, что Россия активно проникает в высшие сферы чешской политики», – считает Кратохвил.

Вот так скромная, но влюбленная секретарша не только уволила со своих постов трех генералов, но и продолжает осложнять российско-чешские отношения.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Политика

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Пушков объяснил, почему посол США в России захотел уйти в отставку

Российский сенатор Алексей Пушков попытался объяснить то, о чём не стали рассказывать власти США. Он предположил, почему посол Соединённых Штатов в России Джон Хантсман решил покинуть должность.

//В мире

Украина приготовилась к наступлению на Донбасс

Украина приготовилась к наступлению на Донбасс

Украинская армия стянула крупные силы к югу Донецкой народной республики. Экстренное заявление распространили армейцы ДНР. Украинские войска неожиданно получили приказ о приведении сил в высшую степень боевой готовности. По тревоге подняты резервы ВСУ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники рекордного заплыва «За чистый Байкал» впервые в жизни надели гидрокостюмы

Участники заплыва на пресс-конференции в Иркутске рассказали журналистам, как и зачем переплывали Байкал. Они не профессиональные пловцы. Но стали первыми, кто сумел преодолеть 45-километровую дистанцию в холодной воде Байкала.

//В мире

В Киргизии спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Атамбаева

В Киргизии спецназ штурмовал резиденцию экс-президента Атамбаева

Сотрудники правоохранительных органов заблокировали все дороги к дому экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаев, который находится в селе Беш-Кунгей под Бишкеком. Резиденцию взяли штурмом.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: Приземлились в аэропорту Алеппо только с третьей попытки

Политик Андрей Мамыкин: Приземлились в аэропорту Алеппо только с третьей попытки

Алеппо – древнейший город мира, и самый крупный по численности населения город в Сирии. Его исторические достопримечательности были занесены в списки ЮНЕСКО. Это все было. Сегодня красивейшего города больше нет...

//Авто

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

В Москве начали проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер

Центр организации дорожного движения Москвы и Российский союз автостраховщиков начали в тестовом режиме автоматически проверять наличие полиса ОСАГО с помощью дорожных камер в столице.

//Непознанное

Уфологи: к Земле направляется флот НЛО

Уфологи: к Земле направляется флот НЛО

Уфологи, изучившие опубликованные NASA фотографии, сделанные Солнечной и Гелиосферной обсерваторией, пришли к выводу, что по направлению к Земле движется инопланетный флот пришельцев.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Уфологи: к Земле направляется флот НЛО
2

Оглашен прогноз о присоединении к ДНР других регионов Украины и их вхождении в РФ
3

Хабаровскую сою травят китайскими пестицидами
4

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде
5

Два села в Хабаровском крае отрезаны от цивилизации паводком

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры