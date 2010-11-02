Как одна секретарша трех генералов уволила

Шпионский скандал в Чехии набирает обороты. Как утверждает газета «Пражский телеграф», агент российской разведки Роберт Рахаджо, за которым местная контрразведка следила пять лет, в сентябре 2010 года бежал в Россию. Его информатор – майор Н. уволена из армии. Еще ранее со своих постов «ушли по собственному желанию» три видных генерала – глава Военной канцелярии президента Франтишек Грабал, военный представитель Чехии при Высшем командовании НАТО в Европе Йозеф Седлак и первый замначальника Генштаба Йозеф Прокш.

Во всем виновата поздняя любовь. Семь лет назад уже не совсем юная майорша, как девочка, влюбилась в тюремного психолога Роберта Рахаджо. Познакомились они не в пражских застенках, а на учебе. Стройный красавец сразу покорил сердце «серой армейской мышки».

Неканцелярские секреты

Впрочем, майорша только с виду была ничем не примечательной женщиной. В разное время она возглавляла канцелярии трех влиятельных генералов чешской армии и была в курсе информации под грифом «Совершенно секретно» и «Особой важности». Секретаршу с погонами майора особо ценил военный представитель Чехии при верховном командовании НАТО в Европе Йозеф Седлак. Он доверял ей даже такие планы НАТО, как секретные подробности размещения в Чехии американского радара противоракетной обороны. Говорят, опираясь на точные данные разведки, Москва сумела убедить Вашингтон в бесполезности этой затеи.

Глава Военной канцелярии президента Чехии генерал Франтишек Грабал курировал не только «потешную» армию республики, но и серьезные атомные проекты. «Москва делает все возможное для того, чтобы российские фирмы были задействованы в запланированных работах на АЭС «Темелин». Об этом своему коллеге Вацлаву Клаусу не раз говорил российский президент Дмитрий Медведев. Благодаря влюбленной секретарше чешского генерала в Кремле были хорошо информированы о всех деталях многомиллиардного контракта.

Сейчас из Роберта Рахаджо и его возлюбленной чешские СМИ пытаются сделать супершпионов: этаких русских Джеймса Бонда и Мату Хари в одном флаконе. Мол, сам первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил республики «сливал» им сверхсекретную информацию о вооружении чешской армии. Но ведь для российской военной разведки – это давно секрет полишинеля. Вот шутливая справка на вооруженные силы Чехии:

«В сухопутной армии имеется лишь одно войсковое соединение – Пражская дивизия конных парламентеров. Военно-воздушные силы Чехии представляют собой наполненную теплым воздухом сферу с подвешенной к ней корзиной, в которой могут разместиться один наблюдатель или два дезертира. Военно-речной флот страны кроме трех больших надувных утят имеет в своем составе единственный в мире эмалированный корабль с ручками. Форма одежды военнослужащих всех рангов и званий предназначена в отличие от других армий прежде всего для размещения на ней логотипов чешских пивных заводов. Поэтому массовый переход чешских солдат на сторону противника поощряется как военным руководством, так и большинством трудоспособного населения. Главнокомандующим всеми вооруженными силами Чешской республики является, согласно традиции, самая престарелая женщина в окружении президента, а из боевых наград для военнослужащих всех родов войск приняты только две: шоколадная медаль «За мечту о побеге из плена» и нагрудное печенье «За недоедание во вражеских лагерях».

Влюбленной парочке ставят в вину даже вербовку чешского президента Вацлава Клауса. Впрочем, это уже не шпионские страсти, а чистая политика. Ведь Клаус является одним из немногих чешских руководителей, кто выступает против «демонизации» России. Поэтому вполне вероятно, пишет немецкое издание «Ди вельт», что еще одной «пражской сенсацией» станет материал о том, что президент находится под влиянием российских спецслужб.

Вербовка или провокация?

Cкандал вокруг будто бы активизирующейся в Чехии российской разведки вспыхивает не в первый раз. Несколько лет назад чешская контрразведка обвинила военного атташе российского посольства в Праге полковника Александра Скетина в нападении на полицейский патруль.

Он был задержан после встречи с директором Института противоядерной, противохимической и противобиологической защиты Станиславом Брадкой в чешском городе Пршибрам. Полковник Александр Скетин пригласил ученого на обед, во время которого якобы принимал крупные дозы спиртного.

Станислав Брадка в свое время участвовал в устранении последствий чернобыльской катастрофы. Российский полковник интересовался подробностями не только прошлой, но и настоящей деятельности руководителя научного учреждения, причем делал это очень напористо, открыто выражая недовольство ответами приглашенного на обед гостя.

А когда Станислав Брадка отказался отвечать на вопросы Александра Скетина, последний, как утверждают чешские журналисты, начал выкрикивать ругательства в адрес чехов. После чего, видимо, потеряв контроль над собой, напал на полицейский патруль, за что и был задержан.

Начальник управления внешних сношений МО РФ генерал-лейтенант Владимир Федоров тогда заявил, что «инцидент является не чем иным, как провокацией и военно-политическими интригами с чешской стороны».

И вот новый виток шпионских страстей. В российской военной разведке его связывают с недавним приходом к власти в Чехии правоцентристского правительства, русофобски настроенного по отношению к нашей стране. Нынешняя шпионская афера, «несомненно, будет иметь продолжение», уверен замдиректора пражского Института международных отношений Петр Кратохвил. «Она дает в руки новому правительству весомые аргументы в поддержку его курса. Присутствие агента и его последующее бегство свидетельствуют о том, что Россия активно проникает в высшие сферы чешской политики», – считает Кратохвил.

Вот так скромная, но влюбленная секретарша не только уволила со своих постов трех генералов, но и продолжает осложнять российско-чешские отношения.