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Кто прячется за спиной раздетой Анны?

№ 42(232) от 28.10.2010 [«Аргументы Недели », Александр КОНДРАШОВ ]

Кто прячется за спиной раздетой Анны?

Очередной скандал снова привлек внимание к так называемой разведчице Анне Чапман. В октябре 2010 г. президент Дмитрий Медведев наградил высшими государственными наградами сотрудников Службы внешней разведки, в том числе российских агентов, высланных летом из США. Говорят, что среди них была и г-жа Чапман, имеющая весьма специфическую для разведчицы репутацию. В подтверждение этого она сфотографировалась раздетой для мужского журнала.

При Сталине за провал отправляли в Гулаг

В разговорах с обозревателем «АН» о недавнем награждении в Кремле ветераны-разведчики плевались. Красавицу Чапман крыли матом: мол, в войну за п… давали «Красную Звезду». А тут на грудь сразу нацепили Звезду Героя.

Старики приводили примеры, когда за малейший провал разведчика при Сталине ставили к стенке или отправляли на долгие годы в Гулаг. При Брежневе ссылали на бумажную работу в какой-нибудь научно-исследовательский институт КГБ, где нелегалы потихоньку спивались. Сейчас и премьер Путин с ними песни распевает, и президент Медведев вручает высшие награды Родины. А тут еще эта Чапман голую попу выставляет на всеобщее обозрение.

 «Сейчас Кремль хочет позиционировать гигантский провал в наших тайных заграничных операциях как гигантский успех... поет хвалу шпионам, раздает им награды, пытается убедить общественность, что это было великое достижение», – считает отставной генерал КГБ Алексей Кондауров. – Не знаю, какой славный или смелый подвиг совершила Чапман на задании за границей, чтобы это заслуживало высокой государственной награды, но сниматься полуголой для обложки глянцевого журнала — это нечто воистину уникальное в истории нашей разведки. Но очень в духе нового Кремля, который все превращает в цирк. Мне очень стыдно и больно от того, что они сделали с имиджем профессии, которой я посвятил большую часть своей жизни».

Впрочем, старикам-отставникам по возрасту положено брюзжать. Да и генерал Кондауров – не разведчик, а «контрик» (так называют сотрудников контрразведки).

А вот что думают об этом действующие разведчики. Как оценивает Анну Чапман и ее коллег руководство разведки?

«Нас в Кремль не приглашали»

Поначалу мы в редакции решили пойти официальным путем и позвонили в пресс-бюро Службы внешней разведки. Но там отказались от конкретных комментариев: мол, «нас в Кремль не приглашали, и кого там и чем награждали, не знаем». Но посоветовали обратить внимание на слова Владимира Владимировича, которые он сказал на эту тему в Крыму.

Путин тогда рассказал, что разоблачение группы наших нелегалов стало результатом предательства и что «предатели всегда плохо кончают». Знающие люди сразу поняли намек на внезапную смерть Сергея Третьякова. Этот бывший полковник Службы внешней разведки умер на 53-м году жизни во Флориде то ли от сердечного приступа, то ли подавившись куском мяса.

Премьер дипломатично ушел от оценки наших разведчиков в Америке: «Не моя задача оценивать их работу, это должны делать специалисты, их руководители и конечные потребители информации подобного рода, Верховный главнокомандующий – Президент Российской Федерации».

Как видим, Медведев очень высоко оценил игру нашей разведывательной команды в США. По оценке специалистов, одиннадцать нелегалов заслужили высокие награды. Поэтому руководитель СВР Михаил Фрадков и написал на них представление на награждение.

Говорят, что руководство СВР сначала желало, чтобы эта церемония прошла позже, в декабре, когда российской разведке исполнится 90 лет. Но поторопил Путин. Он не хотел, чтобы вручение наград нелегалам выглядело как чисто юбилейное мероприятие, когда награждают всех скопом.

Лапша на ушах вице-президента США

В неофициальной беседе за рюмкой чая генерал Службы внешней разведки иронизировал над собеседником-журналистом:

– Вот вы, акулы пера, все знаете. А я не уверен, была ли в Кремле эта красивая девочка Аня? И всем ли дали Героев? Ведь пресс-секретарь президента об этом не говорила. А вы этого своими глазами не видели. Но пишете…

– Так подтвердите или опровергните нашу писанину.

– Зачем? Пусть ребята в Лэнгли помучаются, загрузят вашими текстами компьютеры. Свои головы поломают…

В Службе внешней разведки умеют хранить секреты. Пришлось прибегнуть к другим источникам информации. За что же наградили разведчиков, недавно высланных из США? Еще 11 июля этого года вице-президент США Джозеф Байден назвал справедливым обмен четырех человек, обвиняемых в России в шпионаже в пользу других государств, на 10 российских агентов. «Эти четверо действительно нам нужны. Что касается 10 русских, то они находились в США долгое время, но не смогли сделать многого», – сказал Байден.

Похоже, вице-президенту ФБР повесило лапшу на уши. Ведь суда над нашими разведчиками не было. Под арестом они находились всего ничего. Так что «выпотрошить» их времени не было. Точно оценить урон, который они могли нанести, американцы не сумели.

The Times пишет, что десять русских шпионов, депортированных из США, все-таки «сделали что-то правильное, чтобы вызвать восхищение самого знаменитого экс-шпиона России – премьер-министра Владимира Путина».

Сейчас на Западе проходит эйфория, которую в духе холодной войны раздували американские СМИ после ареста российских разведчиков. Все чаще задается вопрос: не одурачили ли они ФБР, если их роль состояла в отвлечении внимания от действительно важных агентов?

«Болванка» или «медовая ловушка»?

Один из знакомых разведчиков рассказывал о таких операциях прикрытия. Когда особо ценного агента, скажем, такого как Эймс, спасают от провала. Контрразведке противника подставляют «болвана» или «болванку». Конечно, не дурака, но совсем иного калибра агента. Таким образом, ищеек направляют по ложному следу. Это как прорыв противоракетной обороны, когда рядом с настоящими боеголовками ракеты «Сатана» летят ничем не отличимые от них болванки. Видимо, такую роль агента прикрытия и выполняла в Америке Анна Чапман.

Впрочем, некоторые считают ее «медовой ловушкой». Ведь секс в разведке используется еще с библейских времен. Для ревнителей коммунистической морали напомню, что даже такой уважаемый наш разведчик, как Герой Советского Союза Николай Кузнецов, начинал свою карьеру в разведке с роли соблазнителя секретарш немецкого посольства в Москве. А вспомнить скандал 1963 года, когда министр обороны Великобритании Джон Профьюмо был уличен в связи с молодой красоткой Кристиной Киллер? Одновременно она поддерживала близкие отношения и с советским военно-морским атташе, сотрудником ГРУ Евгением Ивановым.

Что плохого, если разведенная Анна Чапман использовала свои женские чары на пользу Родине? Это только Матиас Шепп назвал в своей статье в журнале «Шпигель» российскую шпионку «воплощением убожества». Как говорится, на вкус и цвет – товарищей нет.

Американские СМИ, вице-президент Джо Байден и миллионер Мичел Биттен из штата Нью-Джерси придерживаются другого мнения. Кстати, Биттен познакомился с рыжеволосой красавицей более года назад в одном из ночных клубов Манхэттена в Нью-Йорке. Однако, как выяснила пресса, роман разведенного бизнесмена с Чапман начался за пару месяцев до высылки россиянки.

Агенты влияния

Кто прятался за спиной Анны Чапман? Даже среди разоблаченных российских нелегалов американская пресса насчитала трех любопытных персонажей. Первый, конечно, казначей группы и, как считает ФБР, ее руководитель 55‑летний Кристофер Метсос. Его, кстати, так и не смогли арестовать.

Второй – это Дональд Хитфилд, он же Андрей Безруков. Примечательно, что наш разведчик учился в Гарварде на одном курсе с будущим президентом Мексики Фелипе Кальдероном. И такой однокашник, подавшийся затем в политику, у Безрукова не один. Все они потенциальные агенты влияния. Ценность их куда выше тех шпионов, что воруют секреты из сейфов.

По словам бывшего разведчика-нелегала Михаила Крыжановского, в 2007–2010 гг. стал известен некий Алэн Пэтрикоф, финансист, близкий друг семьи Клинтон, спонсор избирательных кампаний Хиллари Клинтон. Оказалось, что он имел контакты с вице-президентом бухгалтерской компании Morea Financial Services нашим нелегалом Синтией Мерфи-Гуриевой. Эта ситуация, а также поступающие Гуриевой инструкции из Центра о необходимости постепенного развития отношений с Пэтрикоф, убедили ФБР в том, что Мерфи является тем самым особо ценным агентом русских. Мол, ее и прикрывает Анна Чапман.

На этот скандал мгновенно, можно сказать, панически мгновенно, отреагировал Госдеп в лице пресс-секретаря Госдепа Фила Кроули. И это красноречивая деталь: «Нет оснований утверждать, что эта шпионская группа избрала Госсекретаря США в качестве своего главного объекта».

Так что не исключено, что вся эта история затрагивает высшие государственные интересы США и лично президента Обаму. Вот теперь пусть ФБР и попробует найти агента влияния СВР среди политической элиты. А то и вовсе – русского «крота» внутри самого Бюро. Да за такое никаких наград не жалко.

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