Американская контрразведка лютует

У Федерального бюро расследований (ФБР) США в мире спецслужб недобрая репутация. Его агенты не только не соблюдают джентльменских договоренностей между разведками, но порой действуют хамски, нарушая даже американские законы. Особенно лютует американская контрразведка в отношении российских граждан.

Чего только стоит случай, когда у подножия нью-йоркской многоэтажки был найден мертвым сотрудник Комиссии ООН по поиску химоружия в Ираке – 57-летний россиянин Вадим Зубрилин. ФБР утверждало, что он сам выбросился из окна своей квартиры. Но, по отзывам родных и друзей Зубрилина, никаких причин для самоубийства у него не было.

Правда, в последнее время россиянин выглядел подавленным. О причинах этого он рассказал представителям дипмиссии РФ при ООН. Оказывается, к нему давно «прилип» некий американец, назвавшийся Александром. Он раз за разом все более жестко прессовал Зубрилина, добиваясь, чтобы тот за деньги готовил экспертные оценки по российским оборонным проблемам для «фирмы, работающей на правительство США».

Наши дипломаты попросили американцев умерить прыть и оставить российского чиновника ООН в покое. А через некоторое время Зубрилин погиб.

Вскоре американская контрразведка принялась травить Алексея Швейковского и его супругу Елену. Они – российские ученые, работающие по контракту в американском Национальном центре по передаче технологий.

Однажды на работу к Алексею и Елене нагрянули агенты ФБР и принялись с пристрастием допрашивать супругов. Сначала бездоказательно обвиняли в шпионаже, а потом прямо предложили работать на ФБР: передавать сведения о тех российских гражданах, которые интересовали американцев. Допросы длились несколько часов. «Даже в туалет меня сопровождал вооруженный агент», – написал Алексей Швейковский в своей жалобе в российское посольство.

Изменить Родине он отказался. А через два дня его без объяснения причин уволили. «Я обратился к юристам, но все они отказывались браться за мое дело, едва услышав про ФБР», – сетует российский ученый.

Что ж, в мировой семье спецслужб не без урода.