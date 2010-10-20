Чисто английские убийства

Скандал, разразившийся после отравления в Лондоне полонием-210 бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко, по-прежнему отравляет отношения между Великобританией и Россией. Об этом недавно заявил английский министр иностранных дел Уильям Хейг. 13 октября 2010 г. на пресс-конференции в Москве он сказал, что его страна пока не намерена возобновлять сотрудничество с российскими спецслужбами.

Отношения между Лондоном и Москвой обострились в 2007 г., после того как Россия отказалась выдавать Великобритании бывшего охранника Бориса Березовского Андрея Лугового, подозреваемого в убийстве скандально известного перебежчика. В ответ на это англичане выслали из страны четверых сотрудников российского посольства и приостановили сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом. В свою очередь российские власти потребовали извинений и объявили «персонами нон грата» четырех английских дипломатов.

Алиби Андрея Лугового

Война спецслужб по поводу «дела Литвиненко» совершенно бесплодно идет уже несколько лет. За это время Андрей Луговой был избран депутатом Государственной думы от фракции ЛДПР и получил депутатскую неприкосновенность.

– Хватит попусту болтать. Если у британцев есть какие-то материалы, которые доказывают мою вину, пусть они представят их на суд общественности, – сказал по телефону Андрей Луговой.

Он категорически отказался поехать в Англию и добровольно отдаться в руки британского правосудия. Мол, английская пресса уже вымазала его черной краской. Поэтому он не верит в беспристрастное расследование Скотленд-Ярда.

Луговой отвергает обвинения в свой адрес. В телефонном разговоре с обозревателем «АН» он строил свое алиби на записях камер видеонаблюдения в баре «Миллениум». Комментируя смерть Литвиненко, депутат подчеркнул, что его встреча с «шестеркой Березовского» происходила на глазах многочисленных свидетелей. «Как я мог подсыпать ему полоний? Забросить в его стакан, как баскетбольный мяч, или вколоть при помощи шприца?» – недоумевает российский парламентарий. По его мнению, отравление Литвиненко – это чисто английское убийство. И не только потому, что произошло в центре Лондона. Еще с шекспировских времен отравление – «коронный» британский прием. И только, когда он не срабатывает, в ход идут пули. Так было и в покушении на Григория Распутина.

Британцы обвиняют

Этой осенью в Лондоне вышли две книги, в которых подробно описывается, как в декабре 1916 г. агенты британской разведки организовали заговор с целью убийства фаворита царского двора Григория Распутина. Например, историк британской разведки Майкл Смит в первой части своего трехтомника утверждает, что во главе его стоял английский резидент в Петрограде майор Торнхилл.

В 1916 г. он отправил в Лондон своему начальнику Каммингу шифротелеграмму о том, что 70 немецких дивизий могут быть переброшены с русского фронта в Западную Европу. Причина – супруга царя, немка по происхождению, уговаривает Николая I заключить сепаратный мир с Германией. Заодно с ней действует и сибирский старец Григорий Распутин. Мол, он имеет огромное влияние на царя после чудесного спасения наследника престола Алексея, страдающего гемофилией.

Из Лондона поступил приказ: Распутина уничтожить.

Непосредственное выполнение задания майор Торнхилл поручил своему подчиненному Освальду Райнеру. Вот что сообщает о нем автор другой книги об убийстве Распутина, английский сыщик Ричард Каллен.

Райнер был однокашником и многолетним другом князя Феликса Юсупова, который, по официальной версии, считается организатором и непосредственным исполнителем убийства Распутина. Молодые люди вместе учились в Оксфорде. Говорят, между ними были слишком нежные отношения. Ведь до двадцати лет Феликс Юсупов часто переодевался в женское платье и даже по настоянию родителей лечился от гомосексуализма. Причем делал он это на квартире у Григория Распутина. Тот вводил Феликса в гипнотический транс, раскладывал на полу комнаты и нещадно порол. Понятно, такая «терапия» любви к лекарю не добавляла.

Как следует из недавно рассекреченных документов МИ-6, Освальд Райнер за убийство Распутина получил звание капитана и награжден орденом Британской империи. Всю жизнь он поддерживал дружбу с князем Юсуповым.

Яд, пытки, пули…

Вначале участники заговора против Распутина хотели просто отравить «старца». Поэтому доктор Лазоверт добавил цианистый калий в сладкие пирожные, которые так любил Григорий. Но яд таинственным образом не подействовал. И дело было не только в могучем организме сибиряка, но и в том, что доктор Лазоверт был плохим химиком. Он не учел, что глюкоза, которой в избытке было в пирожных, ослабляет действие цианида. К тому же Распутин принимал специальное противоядие от цианистого калия.

В гостях у Феликса Юсупова сибирский мужик выпил то ли 6, то ли 8 бутылок своей любимой мадеры. Эта лошадиная доза спиртного, однако, не свалила его с ног, как на то рассчитывали заговорщики. И тогда английский шпион Освальд Райнер

вышел из соседней комнаты и сзади нанес Распутину удар гантелей по затылку.

Лежащего в беспомощном состоянии Григория связали и подвергли чудовищным пыткам. Больше всех старался выудить сведения о сепаратных переговорах с немцами британский агент Райнер. В отчете патологоанатома ясно сказано, что на теле Распутина были видны многочисленные следы щипцов.

Но умер Распутин не от пыток. Его железный организм выдержал даже выстрелы из пистолетов Юсупова и Пуришкевича. Смертельный выстрел в голову Григория сделал британский агент Освальд Райнер. Только у него был револьвер системы Уэбли, находившейся в те годы на вооружении английской армии. Ричард Каллен утверждает это по анализу лобного отверстия из отчета судмедэксперта Паундэра.

«Результаты судмедэкспертизы потрясают, но стоит лишь принять, что Распутин был застрелен в лоб в упор из крупнокалиберного оружия, и становится очевидно, что ранее общепринятая версия – это всего лишь паутина лжи», – утверждает в своей книге Ричард Каллен.

Такой же паутиной лжи опутывают британские спецслужбы и «дело Литвиненко». Но истина, как и в покушении на Распутина, рано или поздно все равно станет достоянием гласности.