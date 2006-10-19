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Дисколеты землян. Разведка добывает «тарелки»

Часть I. Девять проектов Третьего рейха

№ 24(24) от 19.10.2006 [«Аргументы Недели », Валерий ДАНЧЕНКО ]

Дисколеты землян. Разведка добывает «тарелки»
Коллаж В. КРЕСТЬЯНИНОВА

 

 

Конструкторы Треть­его рейха черпали информацию о летательных аппаратах пришельцев из оккультных источников. В 1934 году в Гималаи была направлена разведывательная экс­педиция Вильгельма Байера, которая агентурным путем добыла древнюю рукопись, содержащую чертежи и описания летающих дисков. В этот же период, по слухам, нацисты вступили в контакт с внеземными цивилизациями.

По данным советской разведки, в 1936 году в районе Фрейбурга потерпел катастрофу НЛО. Под бдительным и мудрым руководством IV опытно-конструкторского центра СС (куратор Гиммлер) немецкие ученые отремонтировали энергетическую систему и двигательную установку «объекта». А затем, используя идеи и технологии древних индусов, обратный инжениринг и чертежи, полученные «контактерами», сконструировали собст­венный дисколет. По данным американ­ской разведки, к концу войны у немцев имелось девять ­секретных предприятий, ведущих испытания летающих дисков.

№1

Зимой 1940 года при испытаниях в Норвегии одна такая «тарелка» потерпела катастрофу. От этого проекта осталось несколько фотографий зависшего над землей аппарата, имевшего точную форму диска радиусом 21 метр. На борту «Фау-7» - свастика. Скорость его подъема превышала 800 метров в секунду, а горизонтальная скорость составляла около 2200 километров в час.

№2

В феврале 1941 года близ Праги прошли испытания диска «Шривера - Хабермоля». Это был первый в мире летательный аппарат вертикального взлета. Он имел форму «велосипедного колеса с крылом» и жидкостный ракетный двигатель. Пилот располагался почти в лежачем положении. Главный недостаток аппарата - вибрация в полете, что и привело к отказу в пользу «Фау-7».

№3, 4

С 1942-го Германией разрабатывался дисколет конструктора Джузеппе Беллонце и «летающий блин» Циммермана. Испытания проводились в 1943 году на полигоне Пенемюнде. Имевшие газотурбинные двигатели аппараты развивали горизонтальную скорость около 700 км/ч и имели посадочную скорость 60 км/ч.

№5, 6

Британская разведка была весьма обеспокоена работами в Пенемюнде и провела ряд операций по вскрытию этой военной тайны. В результате базировавшейся в Лондоне польской разведке в июле 1943 года с помощью своих диверсантов удалось достать и переправить в Англию чертежи «Фау» и план ракетной базы. Через неделю Пенемюнде было сметено с лица земли. Тогда производство ракет немцы перенесли в горы Гарца, где в подземном лагере Дора неподалеку от Нордхаузена на 70-метровой глубине был создан подземный завод. Туда согнали 30 тыс. смертников из концентрационных лагерей. Там работы над «оружием возмездия» и были продолжены.

Ракета весила 100 т при длине 29 м, максимальном диаметре 3,5 м и оперении общей площадью 12 м. За 35 минут полета она должна была донести до Нью-Йорка 350 кг взрывчатки. В ночь на 30 ноября 1944 года немецкая подлодка высадила вблизи американского берега десантную группу боевиков Скорцени. Ей предстояло установить на один из нью-йоркских небоскребов радиомаяк, по которому ориентировался бы пилот, управляющий ракетой. Однако береговая охрана обезвредила диверсантов. Лишь спустя 57 лет боевики «Аль-Каиды» успешно воспользовались тем же приемом.

№7

В начале 1945 года немецкий конструктор Курт Танк создал последний дискоообразный вертолет рейха - «Шаровую молнию», многоцелевой разведчик и перехватчик, истребитель танков, взлетавший с лесного космодрома на шоссе Берлин - Гамбург. Под высокой бронированной кабиной пилота размещались вращающиеся лопасти большого турбовинтового двигателя. Дисколет мог летать подобно обычному самолету или, как вертолет, двигаться в любых направлениях и зависать в воздухе. Он так и не прошел всего комплекса испытаний. Работы планировалось завершить лишь в 1946 году.

№8

Еще один «диск» был построен на заводе «Ческо Морава» в Бреслау. Аппарат имел диаметр 68 м, скороподъемность 302 ­км/ ч; горизонтальную скорость 2200 км/ч. 19 февраля 1945 года совершил свой един­ст­венный экспериментальный полет. За 3 минуты летчики-испытатели достигли высоты 15 000 м и скорости 2200 км/ч при горизонтальном движении. Он мог зависать в воздухе и летать назад-вперед почти без разворотов, для приземления же должны были использоваться складывающиеся стойки.

№9

Наиболее значительным достижением немецких конст­рукторов явилась «тарелка» «Хойнебурус-1», диаметр которой составлял 76 метров. В движение ее приводил двигатель на свободной энергии, который использовал практически неисчерпаемую энергию гравитации. На ней были установлены четыре орудийные башни с броненосца «Лютцов». В каждой из них было смонтировано по три орудия калибра 203 мм. В марте 1945 года эта «тарелка» совершила один оборот вокруг Земли на высоте более 40 километров и приземлилась в Японии - на военно-морской базе японского флота в Куре. Там бортовые пушки заменили на 9 япон­ских орудий калибра 460 мм с линкора «Ямато». Времени на доводку тарелки не оставалось, война заканчивалась, и аппарат по приказу В. Кейтеля был уничтожен. После поражения Германии чертежи и копии, которые должны были находиться в сейфах Кейтеля, так и не были найдены.

Далее - везде

Восемь из «космических» предприятий Третьего рейха вместе с учеными и ключевыми фигурами в 1945 году были успешно эвакуированы из Германии. Девятое сооружение взорвано. Имелись данные, что некоторые из этих исследовательских цент­ров были перевезены в место под названием «Новая Швабия». В ЦРУ считали, что в Антарктику было перевезено как минимум одно предприятие по разработке «дисков».

В секретных архивах СС обнаружены документы, указывающие на то, что эскадра подводных лодок во время экспедиции в Антарктиду к Земле Королевы Мод нашла целую систему соединенных между собой пещер с теплым воздухом. «Мои подводники обнаружили настоящий земной рай», - обронил тогда Дениц. А в 1943 году из его уст прозвучала и другая загадочная фраза: «Германский подводный флот гордится тем, что на другом конце света создал для фюрера неприступную крепость». Интерес, который проявили руководители Германии еще накануне Второй мировой войны к этому далекому и безжизненному району земного шара, разумного объяснения тогда не находил. Но многое прояснилось после открытия в Антарктиде в 1961 году богатейших залежей урана.

4 апреля 1945 года, когда советские войска подступили к Нордхаузену, охранники покинули Дору, расстреляв перед этим около 30 тысяч узников. Генеральный конструктор проекта «ракетный барон» Вернер фон Браун укрылся на альпийском лыжном курорте. 10 мая там появились американцы, которые переправили его за океан как особо ценный груз. Послевоенная судьба других конструкторов точно неизвестна. Отто Хабермоль попал в СССР. Шриверу удалось избежать советского плена, его видели в США. Он погиб в автокатастрофе в 1953 году.

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