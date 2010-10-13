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Измена в интересах безопасности

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Измена в интересах безопасности

Недавно в Израиле раввины разрешили иудейкам вступать во внебрачную сексуальную связь в интересах безопасности государства.

Такие предписания опубликованы в исследовании еврейского религиозного авторитета Ари Шабата под названием «Половая связь в интересах госбезопасности». Более того, сексуальные связи с «террористами» и «иностранцами» являются религиозной обязанностью, если служат реализации поставленных целей.

Религиозное предписание Ари Шабата устанавливает четкие правила использования израильскими разведчицами собственного тела. В частности, утверждается, что замужней женщине следует дать развод перед выполнением такого рода задания, а по его окончании она может спокойно вернуться к своему супругу. В своем исследовании автор обращается к истории, подчеркивая, что такая «практика» существовала у евреев испокон веков и всегда служила интересам израильского народа. Он напомнил, что царица Эсфирь имела сексуальные отношения с царем Ахашверошом, а Яэль спала с царем филистимлян Сисарой, чтобы затем обезглавить его.

Известно, что со времен своего создания «Моссад» набирал женщин приятной внешности для выполнения спецзаданий, в том числе и политических убийств. Большая часть их имен держится в секрете, однако имеются редкие исключения. В 1986 году еврейская красавица из США Шерил Бен-Тов выманила ядерщика Мордехая Вануну, раскрывшего государственные секреты Израиля, в Рим, где он был похищен «Моссадом».

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