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Станет ли Анна Чапман второй Чиччолиной?

№ 40(230) от 14.10.2010 [«Аргументы Недели », подготовил Александр КОНДРАШОВ ]

Станет ли Анна Чапман второй Чиччолиной?

Анна Кущенко – героиня недавнего шпионского скандала все чаще показывается на людях. Только что провожала в космос экипаж очередной экспедиции на МКС. Явно начинается ее раскрутка как публичного персонажа. История уже знает такие примеры. Это и Мата Хари – агент нескольких разведок, и знаменитая порнозвезда, экс-депутат итальянского парламента Илона Сталлер.

Женские чары всегда высоко ценились в разведке. Еще в войне северян и южан в Америке 18-летняя Белл Бойд благодаря своей красоте добывала важную информацию. Принцесса Йошико Кавашима с помощью секса втерлась в доверие к императору Пу Йи и стала шпионкой.

Но самой выдающейся шпионкой XX века признана обворожительная танцовщица Мата Хари. Похоже, именно ее лавры не дают покоя современным разведчицам. Об одной из них – волгоградке Анне Кущенко, больше известной по фамилии мужа как Чапман, и шумит пресса.

Агент 90-60-90

Кое-кто из американских руководителей называл ее почти проституткой, пытавшейся затащить в постель английских принцев. Другие – типичной «генеральской дочкой», по блату попавшей в разведку.

Свечку не держали. Не знаем. Но внешние данные у Анны в порядке: грудь – 90 см, талия – 60, а бедра – 90. Словом, если это не очередная «мисска» конкурса красоты, то уж точно рыжая секс-бестия, что нравится мужчинам. Недаром ей предложили главную роль в порнофильме.

«Без сомнения, Анна – самая знойная шпионка, которую мы видели за последние годы. К тому же она стала любимицей СМИ. Пусть ее шпионскую карьеру нельзя назвать слишком уж удачной, но мы уверены, она – прекрасная и талантливая актриса, которая могла бы сняться в одном из наших новых фильмов», – говорится в письме, подписанном главой кинокомпании Стивеном Хиршем.

Нашей Аннушке предлагают сниматься не только в порнушке, но и для весьма знаменитых мужских журналов. Например, недавно появилось сообщение, что Чапман уговаривают поучаствовать в фотосессии для обложки Playboy. Говорят, к Анне Чапман уже проявили интерес в Голливуде: актриса Анджелина Джоли выражала желание пригласить россиянку на премьеру шпионского триллера «Солт».

Большой мужской интерес к нашей разведчице проявил вице-президент США Джо Байден. Он игриво пошутил на тему шпионского скандала в эфире телепередачи The Tonight Show. Когда ведущий Джей Лено показал Байдену фотографию 28-летней Анны Чапман и поинтересовался, есть ли у США такие же «горячие шпионы», вице-президент плотоядно улыбнулся и сказал: «Позвольте мне внести ясность. Это была не моя идея отправлять ее назад (в Россию)».

Но в Америке карьера волгоградской красотки ограничена соглашением, которое она после ареста подписала с прокуратурой. В США все доходы русской разведчицы подлежат конфискации. Возможно, поэтому Анна Чапман и посетила космодром «Байконур» в качестве советницы президента «Фондсервисбанка». Красота требует денег.

Где пупок у порнодивы?

Конечно, дружить с банкирами и олигархами куда приятнее, чем сниматься в сомнительных фильмах. Надеемся, наша Аня не пойдет по пути Илоны Сталлер – скандально знаменитой Чиччолины. О ней в Голливуде ходят такие легенды.

Рассказывают, что в США решили поставить фильм о сотворении мира. В сценарии присутствовал эпизод о том, как Адам обрел спутницу жизни. Многие актрисы пробовались на роль Евы, но ни одна не проходила.

Почему? Да потому что у каждой из них был пупок! А, как известно из Библии, Ева была создана из ребра Адама, и поэтому никакого пупка у претендентки на роль быть не должно...

Съемки были на грани срыва, многомиллионный бюджет фильма летел ко всем чертям. Но тут выручила Илона Сталлер. Она задрала перед всей съемочной группой платье и продемонстрировала полное отсутствие пупка на теле. Увидев изумленное лицо режиссера, небрежно пояснила:

– Мой пупок стерся во время многочисленных контактов с моими... партнерами, разве вы не понимаете!

...Фильм «Создание Евы из ребра Адама» в Америке имел колоссальный кассовый сбор. Денег на пластическую операцию по удалению пупка Чиччолина затратила – по сравнению с ее гонораром – сущую ерунду.

Секреты, выуженные из постели

Впрочем, славы в Голливуде Чиччолина не снискала. А вот на шпионском поприще ей бы досталось много Оскаров, если бы такие статуэтки присуждались за роли успешных агентесс.

Мне пришлось встретиться с Чиччолиной в Венгрии. Она приехала в пригород Будапешта на вывод эшелона советских войск. Официально ее представили как видного европейского политика, депутата итальянского парламента. Свою пламенную речь с призывами к миру и дружбе между народами бывшая порнозвезда закончила оригинально. Она задрала белую мини-юбку и достала из трусов белого голубя. Символ мира взмыл в небо.

После отправки эшелона с танками состоялся банкет. Там после третьей рюмки палинки мы и познакомились. Чиччолина так лихо пила эту венгерскую чачу, что наши разведчики одобрительно говорили: «Наш человек!» А замначальника разведки советской Южной группы войск в шутку предложил заменить в прозвище Чиччолина буквы «и» и «о» на «а». Действительно, в тот момент любительнице венгерской чачи уместнее было бы называться Чаччалиной.

Как рассказывали мне в Будапеште венгерские коллеги, завербовали они восемнадцатилетнюю Илону Сталлер в будапештской гостинице «Интерконтиненталь». Клевета, кто утверждает, что она уже в юные годы занималась там проституцией. Венгрия хоть и была самым веселым бараком в соцлагере, но несовершеннолетних не допускала до иностранцев.

После школы Илона работала официанткой. По неопытности крупно обсчитала одного американца, которого «пасли» офицеры органов безопасности Венгрии. Тот поднял скандал. Девушке грозило увольнение. И тут на помощь пришел «добрый дядя» из спецслужб. Он не только замял неприятную историю, но и посулил хорошие деньги за сотрудничество. С помощью венгерской разведки Сталлер сменила профессию и стала гидом-переводчицей для гостей из капстран. Помогло то, что Илона выросла в интернациональной семье и свободно владела несколькими языками.

Позднее разведка переправила венгерскую красотку в Италию. Там благодаря постели она сделала головокружительную карьеру. И уже в 1987 году прошла в нижнюю палату итальянского парламента.

Говорят, Чиччолина переспала не только со всеми депутатами мужского пола, за исключением импотентов и геев, но и со многими сенаторами, министрами, руководителями силовых ведомств Италии. Впрочем, любвеобильная красотка не ограничивалась только Италией. Секс­шпионажем она занималась и в других европейских странах.

Успехи были поразительные. По словам сотрудников спецслужб, в венгерской службе безопасности под Чиччолину был создан аналитический отдел, в задачу которого входила обработка поступавшей только от нее информации.

После падения Берлинской стены Илона Сталлер прекратила контакты с венгерской и советской разведкой. Но, как утверждают ее бывшие кураторы, Чиччолина быстро переориентировалась на сторону победителей в холодной войне. Секреты, выуженные из постели, по-прежнему в цене.

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