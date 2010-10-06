Афганские жемчужины
№ 39(229) от 07.10.2010 [ «Аргументы Недели » ]
Иные «перлы» из докладов разведчиков достойны коллекции сатирического журнала «Крокодил». Вот несколько примеров из серии «Нарочно не придумаешь». В Кабуле резидент военной разведки называл их «Афганские жемчужины»:
«…Самолетами был нанесен прицельный удар по мятежникам, а вертолетами – по нашему полку. Жертв ни там ни тут нет...
…Сознательно участвовал в банде, но не понимал ее целей и задач…
…При проведении совещаний с руководящим составом дивизии афганский полковник разувался и вместо решения служебных вопросов чесал ноги…
…Проявляет юношескую дерзновенность – наставляет пистолет то на одного, то на другого…
…Вопрос кадровой работы афганский комбриг сочетает со взяточничеством, вымогательством и мужеложством…
… Захвачено около 43 человек…»
Конечно, юмор у разведчиков своеобразный. Но и работа у них специфическая. Такой другой нет.
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