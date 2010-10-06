В разведку идут одни старики

Недавно британская разведка объявила кампанию по набору персонала. Причем требования были весьма необычные. В первую очередь брали кандидатов из числа британцев в возрасте. Объявление об этом под заголовком «Старше, мудрее» появилось на сайте кадровой службы. Пожилым джеймсам бондам сулили неплохую зарплату, интересную работу, кадровые перспективы.

Правда, им вовсе не предлагалось брать себе кодовое имя «агент 007», стрелять направо и налево, попутно соблазнять красоток и жить двойной жизнью.

Английской разведке сегодня понадобились опытные, хорошо образованные люди для аналитической и административной работы в ее лондонской штаб-квартире. Нынче шпионская деятельность не сводится лишь к погоням и перестрелкам в духе лихих голливудских боевиков. В XXI веке главное оружие шпиона не пистолет, а мозги и компьютер.