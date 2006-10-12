Несгибаемый «Георгий Иванович»

Сопротивление

Джордж Блейк родился в Роттердаме 11.11.1922 г. в состоятельном еврейском семействе Бехаров. Его род может считаться аристократическим - насчитывает более 600 лет, один из предков Джорджа, Исаак Абарбанел, был министром финансов короля Арагона Фердинанда V.

После захвата Голландии нем­цами 18-летний Джордж прим­кнул к Сопротивлению. Увы, опыта конспирации не было, и Блейк вскоре оказался за колючей проволокой. И бежал - из концлагеря, охранявшегося эсэсовцами. Первый побег в его жизни.

У Джорджа была возможность укрыться и тихо ждать конца войны. Однако он снова включился в борьбу, стал командиром боевой группы. Поначалу, не имея оружия, парни резали телефонные провода, кололи шины автомобилей вермахта. Потом связались с группой посильнее. За голову Джорджа была объявлена награда. Кольцо сжималось, и ему пришлось переместиться в Лимбург, где мест­ная группа Сопротивления была связана с английской разведкой. Англичане обратили внимание на смелого голландца. Под именем Питера де Ври Джордж Бехар перебрался в Англию и стал Джорджем Блейком.

Виски на асфальте

В 1944 г. Блейк вступил в королевские ВВС, но вскоре был переведен в Управление специальных операций - готовить голландских агентов-парашютистов перед заброской в немецкий тыл. В 1944-м он - переводчик в Главном командовании союзнических сил вторжения. Потом - командир подразделения контрразведки ВВС.

Работать в английской разведке (СИС) Блейку предложили сразу же после войны. Действовать предстояло против СССР, и Блейка направили изучать язык и идеологию противника. Язык он освоил в совершенстве, а знакомство с идеологией дало неожиданный эффект. Блейк почувствовал симпатию к учению, с которым должен был бороться.

В 1947 г. началась карьера Блейка-разведчика под крышей Форин-офиса. В 1948-м его назначают вице-консулом в британское посольство в Южной Корее, а фактически - резидентом СИС в Сеуле. Задание - сбор сведений о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири... Уже через год Блейк сообщил о подготовке северокорейской армии к вторжению в Южную Корею. В 1950 г. началась корей­ская война. Резиденту рекомендовали продолжать работу, пока это будет возможным. Когда северокорейцы заняли Сеул, вместе с другими британскими дипломатами Блейка интернировали.

...На английских дипломатов у корейских коммунистов был особый зуб. Свое презрение к противнику гордые бритты выразили изощренно. Здание посольства располагалось на возвышенности, и захватить его должны были не войска, а «возмущенный народ». Посол, видя, что штурм неизбежен, приказал уничтожить хранившийся для приемов запас спиртного. Бутылки с шотландским виски били во дворе, и ручейки благоуханной «огненной воды» текли по асфальту прямо под ноги толпе. Как водится, в ней хватало обычной шпаны. И вот эта публика начала валиться на карачки и лакать дармовую выпивку. Такого унижения северокорейцы не простили - дипломатов приравняли к военнопленным и бросили в соответствующий лагерь. Что ж, с другой стороны, именно здесь наш герой познакомился с советской разведкой.

Вербовка

На Западе одно время ходили рассказы, что Блейк пытался бежать из лагеря военнопленных, был пойман, под угрозой смертной казни якобы признался, что является офицером МИ-6, и в результате шантажа стал агентом КГБ. Версия, выгодная британской разведке, ею и «слитая» журналистам. Все не так.

Весной 1951 г. в лагерь из советского посольства в Северной Корее пришла посылка с книгами - «Остров сокровищ» плюс два тома «Капитала» Маркса и работа Ленина «Государство и революция». КГБ проверял реакцию иностранцев, намеченных для вербовки, прикидывал возможность идеологической обработки. Но Блейка не надо было обрабатывать - он уже выбрал свой путь. Резидент СИС после долгих раздумий сам пришел к выводу о правоте коммунистических идей. Если бы Блейк не был разведчиком, то, наверное, вернувшись в Англию, занялся бы их пропагандой. Но профессия определила другое решение: остаться в МИ-6 и информировать Москву об операциях британской разведки против СССР.

Через одного из северокорейских солдат, охранявших пленных, Блейк передал записку в советское посольство с прось­бой организовать встречу с официальным представителем КГБ. Она состоялась через шесть недель - срок, необходимый для проверки Блейка (запрашивалась лондонская резидентура, где еще в полном составе работала «кембриджская пятерка»). На встрече Блейк инициативно предложил сотрудничество. Мотивом стали его опасения, что будет развязана Третья мировая война, и вера в победу коммунизма. Условие - информация будет поставляться о британских разведывательных операциях против коммунистических стран, но не против других государств. И еще - никакой оплаты!

Ему присвоили псевдоним «Деомид».

Берлинский тоннель

В июле 1953-го в Лондоне вернувшийся из корейского плена Джордж шампанским отметил свое назначение заместителем начальника «секции У» МИ-6. Секция занималась прослушиванием телефонов советских дипломатов и военнослужащих, работавших в региональном центре в Вене, а также в других странах Европы. В декабре 1953-го на секретном совещании СИС и ЦРУ было принято решение о прокладке туннеля к линиям связи советских войск в ГДР - операция «Золото». Агент «Деомид» сообщил о ней советской разведке. Центр решил использовать туннель для дезинформации противника.

Впрочем, вряд ли вся информация, шедшая по этому каналу, была ложной. Подготовка «дезы» требует времени и больших затрат, насытить линию только ей практически невозможно. Прекращение же любых переговоров с полезной для противника информацией неизбежно выз­вало бы подозрение. И потому в 1956 году наша разведка произвела эффектную операцию по «случайному» вскрытию туннеля.

Предают только свои

Главный враг разведчика - не контрразведка противника, а собственные предатели.

С 1956 по 1959 г. Блейк работал в Министерстве иностранных дел и поддерживал отношения с Хорстом Эйтнером, бывшим агентом «Организации Гелена», работавшим на британскую разведку. В итоге Блейк и Эйтнер узнали друг о друге, что оба являются агентами КГБ. В 1960-м Эйтнера арестовали, и он рассказал о Блейке. Не поверили. Но вскоре на Запад «ушли» два поляка - Михал Голениевский (резидент польской военной разведки в Восточном Берлине) и полковник Альстер, тоже связанный со спецслужбами. Они подтвердили информацию Эйтнера.

10 марта 1961 г. Блейк был арестован в Ливане, куда был командирован МИ-6 для изучения арабского языка. В ответ КГБ одним ударом уничтожил британскую агентурную сеть в странах Восточного блока. Только в ГДР это стоило свободы 42 агентам. 3 мая 1961 г. Блейка приговорили к 42 годам заключения - по году за каждого агента.

Побег из лондонской тюрьмы

Он сидел в знаменитой тюрьме Вормвуд Скрабс. Сокамерником оказался ирландец Шон Берк, отбывавший срок за терроризм. Берк выходил на свободу, но его ненависть к английским властям в тюрьме еще больше выросла - и помочь бежать «русскому шпиону» стало для него делом чести. Побег требовал денег. Берк вышел на мать Блейка. Она обратилась за помощью в советское посольство. Резидент помогать отказался - Москва опасалась провокации английских спецслужб и политических последствий в случае провала операции. Мать Блейка сама нашла средства. Ей помог и Берк, заработавший недостающую сумму.

...Госпожа Блейк - прекрасная женщина, образец материнской самоотверженной любви. Я знал ее. Несмотря на преклонный возраст, она, не задумываясь, пошла на риск, хотя и не разделяла взглядов сына. Позднее мать часто навещала Джорджа в Москве. Она появлялась здесь с неизменными сюрпризами-сувенирами. С особым чувством я ношу ее подарок - галстук, выдержанный в стиле английской моды тех лет.

Что дальше? Про это Блейк потом сам написал в мемуарах. Веревочная лестница... Спасительная лопоухость охраны... Нанятый цветочный фургон под стенами тюрьмы... Съемная квартира, ставшая конспиративной... Выход на КГБ... И долгая дорога в Москву. Здесь его ждала новая жизнь, здесь он встретил женщину, ставшую его судьбой. Здесь живет до сих пор. «Георгий Иванович» по-преж­нему верен своим коммунистическим убеждениям и убежден в правильности выбора, сделанного когда-то в Корее.

В августе 2003 года Общест­венная академия проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ «за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Государства Российского» наградила выдающегося советского разведчика Джорджа Блейка премией им. Ю.В. Андропова с вручением золотой медали. Награждение проводил автор этих строк, в конце 60-х - офицер связи разведки КГБ с Георгием Ивановичем Бехаром. Встреча через 30 лет была теплой.