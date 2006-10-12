//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Несгибаемый «Георгий Иванович»

На этой неделе исполняется 40 лет сенсационному побегу советского разведчика Джорджа Блейка из лондонской тюрьмы

№ 23(23) от 12.10.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Несгибаемый «Георгий Иванович»
В СССР Джордж Блейк стал «Георгием Ивановичем»

Сопротивление

Джордж Блейк родился в Роттердаме 11.11.1922 г. в состоятельном еврейском семействе Бехаров. Его род может считаться аристократическим - насчитывает более 600 лет, один из предков Джорджа, Исаак Абарбанел, был министром финансов короля Арагона Фердинанда V.

После захвата Голландии нем­цами 18-летний Джордж прим­кнул к Сопротивлению. Увы, опыта конспирации не было, и Блейк вскоре оказался за колючей проволокой. И бежал - из концлагеря, охранявшегося эсэсовцами. Первый побег в его жизни.

У Джорджа была возможность укрыться и тихо ждать конца войны. Однако он снова включился в борьбу, стал командиром боевой группы. Поначалу, не имея оружия, парни резали телефонные провода, кололи шины автомобилей вермахта. Потом связались с группой посильнее. За голову Джорджа была объявлена награда. Кольцо сжималось, и ему пришлось переместиться в Лимбург, где мест­ная группа Сопротивления была связана с английской разведкой. Англичане обратили внимание на смелого голландца. Под именем Питера де Ври Джордж Бехар перебрался в Англию и стал Джорджем Блейком.

Виски на асфальте

В 1944 г. Блейк вступил в королевские ВВС, но вскоре был переведен в Управление специальных операций - готовить голландских агентов-парашютистов перед заброской в немецкий тыл. В 1944-м он - переводчик в Главном командовании союзнических сил вторжения. Потом - командир подразделения контрразведки ВВС.

Работать в английской разведке (СИС) Блейку предложили сразу же после войны. Действовать предстояло против СССР, и Блейка направили изучать язык и идеологию противника. Язык он освоил в совершенстве, а знакомство с идеологией дало неожиданный эффект. Блейк почувствовал симпатию к учению, с которым должен был бороться.

В 1947 г. началась карьера Блейка-разведчика под крышей Форин-офиса. В 1948-м его назначают вице-консулом в британское посольство в Южной Корее, а фактически - резидентом СИС в Сеуле. Задание - сбор сведений о советском Дальнем Востоке, Приморье, Сибири... Уже через год Блейк сообщил о подготовке северокорейской армии к вторжению в Южную Корею. В 1950 г. началась корей­ская война. Резиденту рекомендовали продолжать работу, пока это будет возможным. Когда северокорейцы заняли Сеул, вместе с другими британскими дипломатами Блейка интернировали.

...На английских дипломатов у корейских коммунистов был особый зуб. Свое презрение к противнику гордые бритты выразили изощренно. Здание посольства располагалось на возвышенности, и захватить его должны были не войска, а «возмущенный народ». Посол, видя, что штурм неизбежен, приказал уничтожить хранившийся для приемов запас спиртного. Бутылки с шотландским виски били во дворе, и ручейки благоуханной «огненной воды» текли по асфальту прямо под ноги толпе. Как водится, в ней хватало обычной шпаны. И вот эта публика начала валиться на карачки и лакать дармовую выпивку. Такого унижения северокорейцы не простили - дипломатов приравняли к военнопленным и бросили в соответствующий лагерь. Что ж, с другой стороны, именно здесь наш герой познакомился с советской разведкой.

Вербовка

На Западе одно время ходили рассказы, что Блейк пытался бежать из лагеря военнопленных, был пойман, под угрозой смертной казни якобы признался, что является офицером МИ-6, и в результате шантажа стал агентом КГБ. Версия, выгодная британской разведке, ею и «слитая» журналистам. Все не так.

Весной 1951 г. в лагерь из советского посольства в Северной Корее пришла посылка с книгами - «Остров сокровищ» плюс два тома «Капитала» Маркса и работа Ленина «Государство и революция». КГБ проверял реакцию иностранцев, намеченных для вербовки, прикидывал возможность идеологической обработки. Но Блейка не надо было обрабатывать - он уже выбрал свой путь. Резидент СИС после долгих раздумий сам пришел к выводу о правоте коммунистических идей. Если бы Блейк не был разведчиком, то, наверное, вернувшись в Англию, занялся бы их пропагандой. Но профессия определила другое решение: остаться в МИ-6 и информировать Москву об операциях британской разведки против СССР.

Через одного из северокорейских солдат, охранявших пленных, Блейк передал записку в советское посольство с прось­бой организовать встречу с официальным представителем КГБ. Она состоялась через шесть недель - срок, необходимый для проверки Блейка (запрашивалась лондонская резидентура, где еще в полном составе работала «кембриджская пятерка»). На встрече Блейк инициативно предложил сотрудничество. Мотивом стали его опасения, что будет развязана Третья мировая война, и вера в победу коммунизма. Условие - информация будет поставляться о британских разведывательных операциях против коммунистических стран, но не против других государств. И еще - никакой оплаты!

Ему присвоили псевдоним «Деомид».

Берлинский тоннель

В июле 1953-го в Лондоне вернувшийся из корейского плена Джордж шампанским отметил свое назначение заместителем начальника «секции У» МИ-6. Секция занималась прослушиванием телефонов советских дипломатов и военнослужащих, работавших в региональном центре в Вене, а также в других странах Европы. В декабре 1953-го на секретном совещании СИС и ЦРУ было принято решение о прокладке туннеля к линиям связи советских войск в ГДР - операция «Золото». Агент «Деомид» сообщил о ней советской разведке. Центр решил использовать туннель для дезинформации противника.

Впрочем, вряд ли вся информация, шедшая по этому каналу, была ложной. Подготовка «дезы» требует времени и больших затрат, насытить линию только ей практически невозможно. Прекращение же любых переговоров с полезной для противника информацией неизбежно выз­вало бы подозрение. И потому в 1956 году наша разведка произвела эффектную операцию по «случайному» вскрытию туннеля.

Предают только свои

Главный враг разведчика - не контрразведка противника, а собственные предатели.

С 1956 по 1959 г. Блейк работал в Министерстве иностранных дел и поддерживал отношения с Хорстом Эйтнером, бывшим агентом «Организации Гелена», работавшим на британскую разведку. В итоге Блейк и Эйтнер узнали друг о друге, что оба являются агентами КГБ. В 1960-м Эйтнера арестовали, и он рассказал о Блейке. Не поверили. Но вскоре на Запад «ушли» два поляка - Михал Голениевский (резидент польской военной разведки в Восточном Берлине) и полковник Альстер, тоже связанный со спецслужбами. Они подтвердили информацию Эйтнера.

10 марта 1961 г. Блейк был арестован в Ливане, куда был командирован МИ-6 для изучения арабского языка. В ответ КГБ одним ударом уничтожил британскую агентурную сеть в странах Восточного блока. Только в ГДР это стоило свободы 42 агентам. 3 мая 1961 г. Блейка приговорили к 42 годам заключения - по году за каждого агента.

Побег из лондонской  тюрьмы

Он сидел в знаменитой тюрьме Вормвуд Скрабс. Сокамерником оказался ирландец Шон Берк, отбывавший срок за терроризм. Берк выходил на свободу, но его ненависть к английским властям в тюрьме еще больше выросла - и помочь бежать «русскому шпиону» стало для него делом чести. Побег требовал денег. Берк вышел на мать Блейка. Она обратилась за помощью в советское посольство. Резидент помогать отказался - Москва опасалась провокации английских спецслужб и политических последствий в случае провала операции. Мать Блейка сама нашла средства. Ей помог и Берк, заработавший недостающую сумму.

...Госпожа Блейк - прекрасная женщина, образец материнской самоотверженной любви. Я знал ее. Несмотря на преклонный возраст, она, не задумываясь, пошла на риск, хотя и не разделяла взглядов сына. Позднее мать часто навещала Джорджа в Москве. Она появлялась здесь с неизменными сюрпризами-сувенирами. С особым чувством я ношу ее подарок - галстук, выдержанный в стиле английской моды тех лет.

Что дальше? Про это Блейк потом сам написал в мемуарах. Веревочная лестница... Спасительная лопоухость охраны... Нанятый цветочный фургон под стенами тюрьмы... Съемная квартира, ставшая конспиративной... Выход на КГБ... И долгая дорога в Москву. Здесь его ждала новая жизнь, здесь он встретил женщину, ставшую его судьбой. Здесь живет до сих пор. «Георгий Иванович» по-преж­нему верен своим коммунистическим убеждениям и убежден в правильности выбора, сделанного когда-то в Корее.

В августе 2003 года Общест­венная академия проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ «за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Государства Российского» наградила выдающегося советского разведчика Джорджа Блейка премией им. Ю.В. Андропова с вручением золотой медали. Награждение проводил автор этих строк, в конце 60-х - офицер связи разведки КГБ с Георгием Ивановичем Бехаром. Встреча через 30 лет была теплой.

 

 

 

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//В мире

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Пушков оценил заявление Столтенберга о воссоединении Крыма с Россией

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков во вторник оценил заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о вхождении Крыма в состав России.

//В мире

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом

Глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой назвал украинские регионы, которые могут выйти из состава бывшей советской республики вслед за Крымом. По данному вопросу Липовой высказался в разговоре со СМИ.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Общество

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники и очевидцы рекордного заплыва «За чистый Байкал» рассказали о том, как это было

Участники преодолели эстафетой дистанцию в 45 километров и установили новый рекорд. Они стали первыми в истории спортсменами, сумевшими покорить такое расстояние на открытой воде Байкала.

//Политика

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Зеленский призвал скорее возобновить встречу в "нормандском формате"

Президент Украины Владимир Зеленский после гибели четырех украинских силовиков в Донбассе призвал лидеров стран-участниц "нормандского формата" как можно скорее возобновить переговоры.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Политика

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

После скандала посол США в России теперь точно уходит в отставку

Посол США в Российской Федерации Джон Хантсман подал в отставку. Его прошение об отставке на имя президента Соединенных штатов Дональда Трампа опубликовали американские СМИ.

//Здоровье

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Врачи нашли секрет долголетия в винограде

Медики перечислили полезные свойства винограда. Оказалось, употребление в пищу виноградных ягод способно продлить жизнь человека.

//Авиа, ж/д транспорт

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Завтра в России вырастут цены на авиабилеты заграницу

Авиабилеты из России за рубеж с завтрашнего дня вырастут в цене. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис путешествий по покупке и бронированию билетов Туту.ру.

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Что скрывает дым сибирских пожаров

Что скрывает дым сибирских пожаров

Как говорили в старину, всё у нас не понос, так золотуха. Вот и сегодня Приангарье и Дальний Восток тонут, а Иркутская область, Красноярский край и Якутия дымятся и горят. На Лене и её притоке Алдане – сильный запах задымления, капитаны судов стараются не идти по рекам ночью, если по воде стелется дым и ничего впереди не видно.

//Политика

20 лет Путина у власти

20 лет Путина у власти

5 августа случился мало кем замеченный юбилей – 20 лет нахождения Владимира Путина у власти. Именно 5 августа 1999 г. президент Борис Ельцин встретился с секретарём СБ и директором ФСБ Путиным и сообщил ему о том, что хочет назначить его премьер-министром, а затем и своим преемником.

//Новости СМИ2

//Политика

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Предоставит ли Эрдоган убежище Порошенко?

Над бывшим президентом Украины Петром Порошенко на родине сгущаются тучи. Он уже сбежал в Турцию, где встречался с Реджепом Тайипом Эрдоганом и просил его предоставить политическое убежище. Порошенко связывают с Турцией давние отношения 

//Политика

Трамп толкает Германию к России

Трамп толкает Германию к России

Несмотря на разногласия между Москвой и Берлином, последние события позволяют надеяться на потепление отношений между нашими странами. Дело в том, что США повторяют ту же ошибку, что и в случае с Китаем, – по-хамски пытаются ограничить приток немецких товаров на свой рынок.

//Общество

Памяти Вилли Токарева

Памяти Вилли Токарева

Ушёл из жизни прекрасный артист, весёлый и добрый человек Вилли Токарев. В разгар перестройки он приехал в СССР и отработал 80 концертов на самых больших концертных площадках страны. Организовал гастроли его первый продюсер Леонард ЛЕВ. В память о Токареве  "АН" связались Леонардом.

//Общество

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

О министре Орешкине и призраке моста через реку Лену

Недалеко от Якутска, на железнодорожной станции Нижний Бестях, на днях было открыто пассажирское железнодорожное сообщение до БАМа и далее по всей стране. В Якутии это стало национальным праздником. Этого события ждали.

//Экономика

Мэром будет китаец

Мэром будет китаец

Российские власти, похоже, сами не знают, что делать с пресловутой китайской угрозой. Похоже, как у многих, тут в головах глобальное раздвоение. Вроде хочется бурно дружить с набравшим впечатляющую мощь восточным соседом. С другой стороны, как бы эта дружба не обернулась тем ещё боком.

//Общество

Имя России

Имя России

Владимир Путин, назвав патриотизм единственно возможной национальной идеей, задал сложнейшие задачи бойцам идеологического фронта. Ведь чтобы гордиться целой страной, нужно постоянно держать в кадре плеяду выдающихся соотечественников, чьи достижения в мире общепризнанны.

//Новости партнеров

//Общество

Эпитафия договору РСМД

Эпитафия договору РСМД

2 августа 2019 года после тяжёлой болезни прекратил существование советско-американский Договор 1987 г. о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). На могилке покойного, который, несмотря на свой сложный характер, приносил в своё время немало пользы, стоит написать эпитафию.

//Культура

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Окно в Европу – 2019: Выборг выбирает

Привет, дорогие читатели газеты «АН»! Я, Сергей Шолохов, рад сообщить вам, что 27-й фестиваль российского кино «Окно в Европу» в разгаре, и необычная для начала августа холодная осенняя погода на границе с Финляндией стала прекрасным порталом для кинематографического камина.

//Город М

Кому нужны московские протесты?

Кому нужны московские протесты?

Случившаяся в столице серия массовых акций протеста, вызванная локальными проблемами избирательной кампании в Мосгордуму, внезапно получила федеральную «повестку» и всероссийское осмысление. Политики анализируют произошедшее, выдвигая версии

//Общество

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Кандидату в депутаты МГД Касамаре Валерии Александровне

Мы, жители отдельно стоящего здания, расположенного по адресу: Трубная площадь, дом 2, являющиеся собственниками отдельных нежилых помещений в указанном здании, просим Вас помочь нам провести мероприятия по определению вида фактического использования в отношении указанного здания в порядке

//Общество

Умом Байкала не понять

Умом Байкала не понять

40 шаманов собрались на Байкале, чтобы призвать дожди на лесные пожары, охватившие пол-Сибири и северо-восток великого озера. Но пока весь мир в шоке смотрел видео апокалипсиса на Байкале (средь бела дня – полная тьма, озаряемая жутким огненным заревом), к озеру подкралась вторая волна паводков. Из-за схода селей в Байкал могут попасть 6, 5 млн тонн токсичных отходов

//Общество

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

Спортсмены завершили рекордный заплыв «За чистый Байкал»: они преодолели дистанцию в 45 км

5 августа в 5:30 утра в посёлке Листвянка Иркутской области основатель керченского спортивно-патриотического клуба самбо «Слава» Вячеслав Тимошенко, спортсмен клуба Евгений Семеняка и руководитель Федерации современного мечевого боя Чеченской Республики Заур Закраилов начали марафонский заплыв «За чистый Байкал».

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Самую полезную кашу для здоровья сердца назвали медики
2

Росавиация просит отсрочить открытие аэропорта Хабаровска
3

Генерал из РФ назвал регионы, которые могут отделиться от Украины вслед за Крымом
4

Климатические изменения оказались полезны для горбуши
5

Что мы знаем о биографии Наили Аскер-заде

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры