В разведку идут пришельцы

Начиная с 50-х гг. радары фиксируют особый интерес НЛО к испытательным запускам ракет США и СССР. Специалисты Пентагона и ГРУ считают, что целью пришельцев является исследование уровня цивилизации и военных способностей землян. Именно с этим они связывают частые полеты НЛО над различными военными объектами, особенно участившимися после взрыва первой атомной бомбы и атомной бомбардировки двух японских городов.

После этого радары землян стали фиксировать особый интерес НЛО к испытательным запускам ракет США и СССР. «Тарелки» постоянно изучали районы ракетных полигонов и авиабаз, маневрировали вокруг летящих ракет, отслеживали траекторию и места их падения. Особым интересом НЛО были советские и американские бомбардировщики, оборудованные электронной аппаратурой разведки. В период холодной войны НЛО появлялись в районах проведения маневров сухопутных и военно-морских сил НАТО и стран Варшавского договора.

Так, в 1972 году следившие за военными учениями в Восточной Германии американские разведчики наблюдали большую сферу пурпурного цвета, которая опустилась на поле, где проходили учения сил стран Варшавского договора, и зависла в метре от земли, повергнув обе «противостоящие» армии в мертвое оцепенение. Провисев так несколько минут, «тарелка» мгновенно сжалась в светящуюся точку и исчезла. Отчет об этом наблюдении хранится в архиве Конгресса США и охраняется грифом «Совершенно секретно».

В разгар холодной войны НЛО, главным образом, вели слежку за ядерными объектами США и СССР, регулярно появляясь в районах испытательных полигонов, военных заводов, атомных реакторов, военно-морских баз, баз бомбардировочной авиации дальнего действия и секретных стартовых позиций ядерных ракет. Чаще всего такие визиты были приурочены к проведению испытаний оружия. В наши дни пришельцы тяготеют к испытаниям авиационной, ракетной и лазерной техники, местам пустынным и отдаленным. «Переключаясь» от одних «центров активности» к другим, они проносятся над густонаселенными районами не хуже межконтинентальных крылатых ракет. При попытках землян поднять в воздух истребители-перехватчики НЛО неизменно ускользают от преследователей.

Имеющиеся материалы свидетельствуют об оперативных возможностях НЛО, которые, используя космические базы-резидентуры и разведывательные аппараты ближнего радиуса действия, могут эффективно проводить следующие разведывательные операции:

- ведение оптической, радиоэлектронной, химической, биологической, радиационной, телеметрической, экологической и иных видов технологической разведки;

- осуществление вывода микроразведчиков, способных стремительно пересекать пространство над изучаемой территорией с последующим их «подхватыванием» после выполнения задания в том же или в другом месте;

- проведение операций по «умыканию» спутников-шпионов с нижних «слоев» орбиты и похищению самолетов, с предварительной парализацией пилотов;

- использование НЛО в качестве тайных, но исключительно надежных транспортных средств в самых разных операциях;

- проведение иных, более крупных и «широких» разведывательных и челночных, карательных и похищающих операций.

При этом НЛО при необходимости способен быть амфибией и отсиживаться на дне тропических заливов, в финских озерах, шведских болотах и устьях рек под носом мегаполисов, прямо в бухтах портов и в судоходных проливах. Когда их ищут самолетами, они ныряют. Когда возникает подводная опасность, они улетают. Рыба становится птицей, а птица - рыбой, и это - залог спасения и неуловимости. Отсюда и эмблематика в виде летуче-плавучих, крылато-хвостатых, птичье-рыбьих изображений, которые имелись на костюмах погибших пришельцев.

Основная тактика таких косморазведчиков: «откусывать с краю», действовать предельно осторожно, как неуловимые «ниндзя», незаметно, по окраинам и обочинам, ночью и в сумерки, «скрадывая» тела и души, усыпляя память наркозом, не всегда, правда, надежным. Все это - явно в расчете на какие-то будущие результаты.

Естественно, что разведки ведущих государств желают проникнуть в суть замыслов космических пришельцев. При этом для национальных спецслужб первостепенный интерес представляют следующие вопросы:

- являются ли НЛО угрозой безопасности землян?

- что собой представляют секреты космических технологий, которые могут быть применены в интересах оборонного, экономического и политического потенциалов государства?

- какова вероятность разработки противником новой системы вооружения, которая может выглядеть как НЛО?

В этих целях еще в 1947 году в США была организована система сбора данных об НЛО со всего мира с целью серьезного изучения этого феномена. Авиабазы ВВС получили приказ осуществлять перехват НЛО. Одновременно разведка США получила задание: выяснить уровень знаний в СССР в отношении феномена НЛО; установить возможные намерения и реальные возможности СССР в использовании этого феномена для нанесения ущерба США. То есть, другими словами, добыть сведения, не используют ли русские результаты своих исследований НЛО для улучшения своего оружия; выяснить причины замалчивания темы летающих тарелок в советской прессе. При этом в меморандуме Совета Безопасности указывалось на необходимость скрывать от общественности заинтересованность ЦРУ в проблеме НЛО, чтобы не делать эту проблему в глазах публики еще более серьезной.

В свою очередь Главное разведывательное управление ГШ ВС СССР в 1952 году издало секретную директиву, в третьем разделе которой агентуре предписывалось выяснить, что представляют собой НЛО, то и дело нарушающие воздушные границы СССР: а) секретные иностранные летательные аппараты; б) специальные акции империалистических секретных служб; в) пилотируемые или беспилотные внеземные средства, занятые исследованиями Земли; г) неизвестные природные явления.

О том, как противоборст­вующие разведки добывали секреты космических технологий, мы расскажем в следующем номере нашей газеты.

