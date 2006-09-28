Парапсихологическая разведка

Как объяснить необъяснимое...

Еще в 1895 году по заданию военного министра резидент военной разведки Российской империи во Франции граф Валериан Валерианович Муравьев-Амурский интересовался оккультизмом. Он даже добился того, что был принят в парижский «Орден мартинистов» самим главой ордена Папюсом.

В экстренных случаях разведка вынуждена обращаться к услугам медиумов. Этим пользуются мошенники и авантюристы из числа псевдоэкстрасенсов. Стремясь оградить себя от шарлатанов, секретные научные центры разведок сами пытались разобраться в сверхъестественных «резервных способностях человека». Сначала они изучали механизм спиритизма (способ общения с духами умерших с помощью медиумов), затем парапсихологии (наука, изучающая то, что не поддается объяснению известными законами естествознания), а сегодня психотроники (механизмы передачи информации через неосознанное восприятие).

...заглянуть в астрал...

В результате современные «ученые в штатском» пришли к выводу, что информация есть материальная величина, существующая по законам сохранения энергии и материи. Передается она волновым излучением сверхвысокой частоты. Колебательные волны в виде так называемых астральных лучей воспринимаются астральным органом зрения человека совершенно так же, как обыкновенные световые лучи воспринимаются глазами. Если какая-либо система разрушается, информация, которая в ней содержалась, не исчезает, а переходит в иное состояние, оставляя информационный след, который можно «считывать».

Опытному экстрасенсу от разведки достаточно подержать в руках гильзу с запаянной в ней схемой или запиской, чтобы затем безошибочно рассказать о содержании вложения. Самые «продвинутые» проделывают то же самое, подойдя к сейфу, и способны наблюдать за предметами, находящимися в соседней комнате.

Одним из средств для такого «чтения» является т.н. аст­ральная труба. Она образуется волей ясновидящего или его сильным желанием. Когда же воли и желания не хватает, экстрасенсу помогают стеклянные шары, кристаллы и даже стакан чистой воды, которые становятся как бы «окуляром» астральной трубы.

...забраться в голову президента...

Особой популярностью в свое время пользовались медиумы, которые могли общаться с духами давно умерших людей. Эти духи овладевали телом медиума, когда тот находился в трансе. После этого «спиритист» начинал говорить голосом покойного и рассказывал о вещах, только этому духу и известных.

Считается, что душа умершего, освободившись от телесности, остается окруженной некоей оболочкой. Она имеет внеш­ний вид тела умершего («астральное тело») и представляет собой нечто вроде электрического облака. При этом сама душа не способна воздействовать на предметы. Все происходит благодаря действию материи особого рода, которая проникает в тело медиума, сливаясь с его собственным, и заставляет его говорить не своим голосом или писать о неизвестных ему событиях. Очень часто ясновидение сопровождается так называемым яснослышанием. Вспомним голоса, являвшиеся Жанне д'Арк, дабы известить ее о будущем. Ясновидение может быть устремлено не только в будущее, но и в прошлое.

Советские ученые 80-х гг., используя гипноз, вызывали через молодого медиума дух его умершего прадеда, который воевал еще в Первую мировую войну на территории Австро-Венгрии. От имени своего прадеда медиум сообщил названия войсковых частей, находившихся справа и слева полка, где служил покойный. Номера названных частей и фамилии командиров были подтверждены государственным архивом. Когда в состоянии гипноза молодому человеку показали современную авторучку и спросили: что это? Он ответил буквально следующее: «Не могу знать, Вашескобродие, я не большевик». Не мудрено, что спецслужбы живо интересуются такими медиумами. Ведь вполне вероятно, что таким же образом можно «погрузиться» через родственника президента какой-либо страны в сознание самого главы государства, чтобы поговорить с ним о его истинных намерениях.

...передать мысль на расстояние...

В конце 50-х гг. на американской атомной подводной лодке «Наутилус» в Атлантическом океане проводились сверхсекретные экс­перименты по использованию телепатии в целях разведки. Велось исследование торсионных, или микролептонных полей, переносящих мысли на расстояние.

Позже, в 60-е годы, по заказу Пентагона и ЦРУ велись работы по созданию аппаратуры, которая могла бы читать мысли на расстоянии, расшифровывая магнитные волны, исходящие от человеческого мозга. Конечной целью этих работ было установление контроля над интеллектом.

В марте 1981 года президент США Рейган подписал директиву о создании в рамках Пентагона Командования разведки и безопасности (КРБ), которое возглавил генерал-майор Альберт Стабблбайн по прозвищу «Колдун». Генерала интересовали возможности оперативного использования экстрасенсов. С их помощью «Колдун» надеялся остановить советские ядерные ракеты на взлете.

Ахиллесовой пятой любой разведывательной службы являются каналы связи. Ценность информации убывает во времени, а степень риска и возможность провала соответственно увеличивается. У специально подготовленного разведчика вид атомной подлодки противника с новым поколением ракет на борту способен вызвать мощные эмоции. В этом случае разведчику достаточно просто захотеть, чтобы «телепатема» пошла по определенному адресу. И тогда его коллега, ожидающий на приеме, «увидит» и лодку, и ракеты, и обстановку порта, из которого выходит этот источник угрозы национальной безопасности; и кусок географической карты с районом, в который она направляется. В этом отношении телепатия представляется идеальным видом связи. Более или менее натренированный телепат без особого напряжения способен передать информацию гораздо более полную, образную, в несравненно более короткие сроки и в любых условиях.

...и обмануть общественность

В разведке существует одно непреложное правило. Пока исследования какой-то проблемы не дали положительного результата, внимание к ней всячески подо­гревается среди широкой общественности. Это помогает привлечь на начальном этапе специалистов-энтузиастов. А вот когда авторские коллективы уже созданы и добиваются конкретных результатов, тема исследования начинает публично высмеиваться, объявляется «тупиковой». Следуют заявления о бесперспективности темы и прекращении исследований. В действительности после этой уловки проблема накрывается контрразведывательным колпаком, а статьи по этой теме исчезают со страниц печати. Тема становится секретной.

О результатах советских исследований в области телепатии известно мало. Были отдель­ные публикации об успешном использовании ясновидящих нашей милицией. Об успехах военных и КГБ только оставалось только догадываться. Видимо, это привело к тому, что в сентябре 1990 года по инициативе американцев между ЦРУ США и КГБ СССР было заключено соглашение о совместном проведении исследований в области психотроники. Правда, следует признать, что, несмотря на громадные затраты, аналитические спецслужбы Востока и Запада так и не сумели предсказать стремительный коллапс СССР. Это можно рассматривать как гиперпровал всех разведок, вместе взятых.