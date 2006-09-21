Разведмагия

Ученые давно пытаются постигнуть феномен «выхода из тела», который наиболее часто фиксируется в состоянии клинической смерти. Профессор медицины Майкл Сабом из университета Эмори в США тщательно исследовал 116 подобных случаев, сопоставив описание переживших временную смерть с тем, что фактически происходило в то время, когда они находились «по ту сторону». Результаты исследования позволили сделать вывод: душа после смерти физического тела продолжает существовать, сохраняя способность видеть, слышать и чувствовать.



Российские ученые экспериментальным путем подтвердили, что люди в состоянии «выхода из тела» (ВИТ) «…совершают длительные путешествия, но отнести их переживания к галлюцинаторным не представляется возможным, так как информация, почерпнутая ими в своих странствиях, отмечается высокой достоверностью». Естественно, что немало ученых ведет исследование необычных состояний человеческого сознания, чтобы опровергнуть «бредовую» идею о выходе души из тела. А разведчики, как это им и положено, не дремлют. Пока в споре рождается истина, они стремятся самостоятельно войти в круг «посвященных», максимально засекречивая все попутно достигнутые результаты.



Астральные разведчики



В начале 70-х гг. прош­лого века к ужасу советского руководства наша разведка получила документальные данные о том, что американцы располагают точными сведениями о новейшей военной технике СССР. Сотрудники нью-йоркской резидентуры ГРУ добыли секретный доклад начальника Разведывательного управления министерства обороны США (РУМО) генерал-лейтенанта Дэниеля Грэхэма. В нем упоминались пси-операторы, которые, оставаясь под гипнозом, «выходят из тела» и «отправляются» по указанию разведки по конкретному удаленному адресу и, «вернувшись», подробно описывают увиденное.



Из доклада было ясно, что астральные разведчики способны проникать на тщательно охраняемые военные базы, как советские, так и американские, и с большой точностью описывать находящуюся там военную технику. Так, американские военные экстрасенсы Инго Свон и Пат Прайс в 1973 г. точно определили местонахождение новой базы советских подводных лодок на Камчатке, которую не могли засечь спутники-шпионы. Они же сообщили подробные сведения о радиолокационной системе, только что развернутой в советском центре ПВО за Уралом. В ходе другой астральной операции американские сенситивы правильно указали координаты 20 туннелей, прорытых северными корейцами вблизи демилитаризованной зоны. Первоначальное предположение, что американцы дезинформируют нас, стараясь прикрыть от разоблачения свою агентуру, было отвергнуто после проверки всех возможных каналов утечки.



Но самым впечатляющим для американцев оказался результат использования экстрасенсов для оценки системы шахтного базирования стратегических ракет «МХ». Военные считали ее очень надежной, поскольку она предусматривала перемещение каждой ракеты между многими шахтами. В результате противник не должен был знать, по какой шахте наносить удар. Однако выяснилось, что опытные сенситивы запросто указывают местонахождение ракет на тот или иной отрезок времени. В результате неуязвимость ракет оказалась под сомнением, и это заставило Пентагон отказаться от системы шахтного базирования. Сенситивы Свон и Прайс проецировали свое сознание на огромные расстояния, с большой степенью точности описывая секретные образцы вооружения и техники и даже... содержание секретных документов! Эти же два сенситива шпионили в Китае, и сотрудники ЦРУ в КНР якобы признали точность сообщенных ими сведений.



Позднее военные парапсихологи Гарольд Путхоф и Рассел Тарг из лаборатории биоэлектроники и биоинженерии Стэндфордского научно-исследовательского института, путешествуя по Восточной Европе, мысленно передали увиденную ими картинку экстрасенсу, находившемуся в северо-западной части штата Висконсин (США). Последний нарисовал контуры готического собора, не имея ни малейшего представления, как он выглядит. Опыты продолжили. Ежедневно в течение пяти дней в 15 часов по мест­ному времени Путхоф и Тарг осматривали различные объекты в очередном городе. Свои впечатления о них индукторы мысленно посылали сенситиву, который зарисовывал возникавшие у него образы. Когда по возвращении они сравнили результаты, совпадение оказалось поразительным.



Пси–агенты



Изучив секретные отчеты, в ЦРУ пришли к выводу, что этот механизм связи может найти применение в разведке. Парапсихологические исследования были засекречены и в дальнейшем финансировались ЦРУ. Летом 1977 г. мало кто обратил внимание на сообщение в американской печати о том, что 11 июня в Москве сотрудниками КГБ был арестован американский корреспондент Роберт Тот («Лос Анджелес таймс») в момент получения от советского ученого-парапсихолога Валерия Петухова секретных материалов о новейшей аппаратуре, фиксирующей потоки пси-частиц. Журналист Роберт Тот был позднее выдворен из СССР как сотрудник московской резидентуры РУМО, но уже по другому делу о шпионаже. Поскольку аппаратура по регистрации пси-частиц с тех пор так и не была объявлена существующей, похоже, что советская контрразведка таким образом получила подтверждение об интересе РУМО и ЦРУ к советским исследованиям в области психотроники и попутно выдворила из страны иностранного разведчика.



Военные экстрасенсы



Русский ответ на американский астральный шпионаж не заставил себя ждать. На подмосковной базе одной из военных академий вскоре после этого началась ускоренная подготовка военных экстрасенсов, или «космоэнергоспецоператоров». На первом этапе обучения слушателям в качестве обязательной спецлитературы был предложен учебник знаменитого Вольфа Мессинга. Курсантам предстояло научиться экстрасенсорной дистанционной биолокации, то есть определять, где именно находится заданный объект. К концу третьего года обучения курсанты должны были видеть, что происходит на объекте заинтересованности, удаленном от оператора на значительное расстояние.



Уже в конце 70-х гг. в Москве проводились выпускные экзамены первых отечественных военных экстрасенсов. Экзаменационная комиссия предлагала тестируемому, находившемуся в административном здании разведки, отправиться мысленно по конкретному московскому адресу. Находящиеся там контролеры должны были подтвердить правильность ответа спецоператора. Все сдали экзамен с поразительной точностью, кроме одного тестируемого, который подробно описал, как он, «направляясь» по заданному адресу, провалился под землю, насчитав при этом пять этажей в глубину. Все коридоры странного подземного здания были блокированы вооруженной охраной в форме и металлическими дверьми, реагирующими на электронные датчики. Устный отчет «обознавшегося» спец­оператора был немедленно прерван, а в зачетке появилась оценка «отлично». Контролера комиссии в этом здании не было, но высокопоставленные экзаменаторы знали, где расположен один из секретнейших объектов советской технической разведки, о котором никто не должен был знать.



О том, как современные разведчики пользуются инструментами ясновидения, мы расскажем читателю в следующем номере нашей газеты.

Наши авторы

ПО ПРОСЬБЕ наших читателей редакция представляет наиболее активных журналистов нашей газеты. Популярную рубрику «Мир шпионажа» с первых дней ведет эксперт по вопросам национальной безопасности Станислав Валерьевич Лекарев. За его плечами более 40 лет работы в органах разведки и контрразведки.



Родился Станислав Лекарев в феврале 1935 г. в старинной московской семье. В 1958 г. окончил 1-й Московский государственный педагогический институт иностранных языков, а в 1961 г. Высшую школу КГБ СССР, после чего работал в аппарате внешней контрразведки КГБ СССР. Дважды находился в длительных загранкомандировках в Лондоне. В 1967 г. получил диплом об окончании аспирантуры при Лидском университете (Великобритания). В 1976 г. перешел на работу в Главное управление контрразведки центрального аппарата КГБ, где занимал должность помощника начальника 2-го Главного управления КГБ СССР. С 1986 по 1994 г. являлся начальником аналитического отдела НИИ проблем безопасности КГБ, МБ и ФСК РФ. За время службы в органах контрразведки С.В. Лекарев отмечен ведомственным знаком «Почетный сотрудник госбезопасности» (1976 г.) и орденом «Знак почета» (1980 г.). Главным недостатком Лекарева является то, что он всегда искренне верил в идеальную спецслужбу, чего в жизни не бывает.



После ухода в отставку С. Лекарев становится историком спецслужб, занимается общественной работой и консалтингом в частном секторе обеспечения безопасности. Был главным экспертом РАО «Газпром», помощником председателя Комитета обороны Государственной думы РФ, советником министра Российской Федерации по делам содружества независимых государств. С 2002 г. - эксперт Международной Контртеррористической Тренинговой Ассоциации.



С. Лекарев - кандидат исторических наук (2003 г.). Член Союза журналистов России

(с 2003 г.). В открытых специализированных изданиях опубликовано более 100 научных, методических и аналитических авторских работ С. Лекарева по различным проблемам безопасности и истории спецслужб.