Растет число «штыков» спецназа

В сентябре 2006 года во внутренних войсках МВД РФ сформирован новый отряд специального назначения. Его назвали в честь героя Куликов­ской битвы богатыря Пересвета.

Как и в «Альфе», «Вымпеле», «Заслоне», в «Пересвете» нет необстрелянных солдат-срочников. Все бойцы – опытные профессионалы-контрактники, которые прошли не одну горячую точку. Поэтому отряд создали в рекордно короткие сроки – всего за два месяца. Никого из сотрудников учить азам военного дела не требовалось – провели только боевое слаживание в учебном центре в Смоленске. У многих бойцов «Пересвета» кроме государственных наград есть и краповый берет – высшее отличие спецназовцев внутренних войск МВД РФ.

Новый спецназ дислоцируется в Москве. По заявлению Главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ Николая Рогожкина:

– «Пересвет» должен стать главным оперативным резервом на случай чрезвычайных ситуаций. Растет количество всевозможных массовых мероприятий, на охрану которых бросаются все наличные силы милиции и внутренних войск.

Сейчас в МВД 17 тысяч спецназовцев внутренних войск, 5 тысяч бойцов отрядов милиции специального назначения, 22 тысячи омоновцев. А общая численно­сть спецвойск в Рос­сии приближается к 100 тысячам штыков. Ведь каждое силовое ведомство имеет свой спецназ. Причем не один.

«Пересвет» – это семнадцатое формирование спецназначения в МВД РФ. По численности он превосходит многие другие спецназы. Как нам пояснили в штабе внутренних войск МВД РФ, по сути дела это отдельный полк численностью в тысячу бойцов. На его вооружении есть и бронетехника, и артиллерия.