Растет число «штыков» спецназа
№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Иван ШАПОВАЛ ]
В сентябре 2006 года во внутренних войсках МВД РФ сформирован новый отряд специального назначения. Его назвали в честь героя Куликовской битвы богатыря Пересвета.
Как и в «Альфе», «Вымпеле», «Заслоне», в «Пересвете» нет необстрелянных солдат-срочников. Все бойцы – опытные профессионалы-контрактники, которые прошли не одну горячую точку. Поэтому отряд создали в рекордно короткие сроки – всего за два месяца. Никого из сотрудников учить азам военного дела не требовалось – провели только боевое слаживание в учебном центре в Смоленске. У многих бойцов «Пересвета» кроме государственных наград есть и краповый берет – высшее отличие спецназовцев внутренних войск МВД РФ.
Новый спецназ дислоцируется в Москве. По заявлению Главнокомандующего внутренними войсками МВД РФ Николая Рогожкина:
– «Пересвет» должен стать главным оперативным резервом на случай чрезвычайных ситуаций. Растет количество всевозможных массовых мероприятий, на охрану которых бросаются все наличные силы милиции и внутренних войск.
Сейчас в МВД 17 тысяч спецназовцев внутренних войск, 5 тысяч бойцов отрядов милиции специального назначения, 22 тысячи омоновцев. А общая численность спецвойск в России приближается к 100 тысячам штыков. Ведь каждое силовое ведомство имеет свой спецназ. Причем не один.
«Пересвет» – это семнадцатое формирование спецназначения в МВД РФ. По численности он превосходит многие другие спецназы. Как нам пояснили в штабе внутренних войск МВД РФ, по сути дела это отдельный полк численностью в тысячу бойцов. На его вооружении есть и бронетехника, и артиллерия.
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