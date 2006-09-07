Операции «Пентагон, близнецы» – 5 лет

Авиадиспетчеры Федерального управления граждан­ской авиации США в 8 часов 55 минут 11 сентября 2001 года услышали по транскодеру «боинга» рейса 77 «Америкен Эйрлайнз» из Вашингтона голос с сильным арабским акцентом, угрожавший пилоту. В соответствии с действующими инструкциями в штаб-квартиру было сообщено о факте захвата самолета, след которого сразу был потерян. Затем поступило сообщение об угоне еще двух. Радары зафиксировали отклонение самолетов террористов от маршрута, но сигналы первоначально были проигнорированы.



Только в 9 часов 24 минуты диспетчеры оповестили об угрозе военные власти, которые тут же с базы Лэнгли (Вирджиния) бросили в погоню два истребителя Ф-16. 29 драгоценных минут были потеряны. В результате захваченные террористами «боинги», длина которых превышает 47 метров, а размах крыльев 38 метров, несмотря на свой вес в 115 тонн, на крейсерской скорости в 900 км/час оторвались от преследователей и завершили свои полеты ударом в небоскребы-«близнецы» Всемирного торгового центра (ВТЦ). Последние сложились в гармошку, похоронив под обломками тысячи ни в чем не повинных граждан. Получил свое и Пентагон, который со времен Перл-Харбора ничего подобного не испытывал. Военная радарная система США оказалась неспособной локализовать самолеты в зоне радиусом всего в несколько десятков километров.



Загадка №1



Поразительная точность тарана.

Все видели, что самолеты нанесли удары по 110-этажным башням, имевшим в ширину 63,7 метра, с удивительной точностью. Для неповоротливых «боингов» при средней скорости в 700 км/час такая точность поражения – нелегкая задача. Первый «боинг» атаковал прямо в лоб, по ветру, что облегчило стабилизацию самолета, но второй совершал сложный маневр, развернувшись против ветра, и тем не менее поразил башню на нужной высоте между 80-м и 85-м этажами. Совершенное в небе США не может запросто проделать любой пилот, обучавшийся во Флориде. Немногие профессионалы способны осуществить такую операцию, не говоря о любителях, недавно получивших лицензию.

Правда, существует безотказный способ поразить цель – использование маяков, когда цель сама издает сигнал, к которому двигается самолет, управляемый автоматически. Установка таких маяков в башнях и включение автопилота могли быть осуществлены. Наземной команде оставалось лишь позаботиться о том, чтобы маяки не обнаружили и не уничтожили до операции, т.е. включить их в последний момент.



Загадка №2



Металлические конструкции зданий торгового центра расплавились. Башня, которая не была атакована, упала.

Американские пожарные утверждают, что сгорание горючего не могло поднять температуру, при которой центральные металлические конструкции башен расплавились бы. Свидетели говорят, что в момент теракта слышали взрывы у основания башен. Скорее всего, наземная команда боевиков обеспечила обрушение конструкций с помощью взрывчатки.

В тот день в 17 часов 20 минут башня №7 ВТЦ, которая не была атакована самолетами, вдруг, не наклоняясь, обрушилась в себя. Специалисты исключили возможность дестабилизации фундамента этого здания.

В этой башне на 9-м и 10-м уровнях под вывеской «New York Electronic Crime Task Force» с начала 1990-х гг. располагался секретный военный объект – нью-йоркская база экономической разведки ЦРУ, выполняющей приоритетные функции в деятельности спецслужб США.



Загадка №3



Теракты не ставили цель вызвать максимальные человеческие потери.

Всего в результате терактов в Нью-Йорке погибли 2843 человека, хотя жертв должно было быть не менее 5000 человек. За два часа до терактов фирма «Одиго», лидер в области электронных связей, получила анонимное сообщение об угрозе. Аналогичные предупреждения были направлены тем, кто находился в Северной башне.

По этой же схеме был осуществлен теракт в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года. В тот день большинство работавших в федеральном здании были отпущены на полдня – с тем, чтобы взрыв убил не более 160 человек. Тогда ФБР допустило совершение теракта, ограничив лишь его масштабы.



Загадка №4



Секретные службы снимали теракт, а взявшие на себя ответственность террористы, позвонившие по телефону в Секретную службу, знали шифры большинст­ва американских спецслужб.

Известно, что в день катаст­рофы материалы секретных съемок первого тарана еще до совершения второго удара были переданы в зал безопасности связи президента США. По словам пресс-секретаря Администрации президента Ари Флейшера, Секретная служба получила упреждающее сообщение о намерении нападавших уничтожить Белый дом и «Борт №1».

Самое удивительное, что нападавшие заверили свои звонки, используя секретные идентификационные коды и шифры связи президентской администрации. ФБР полагает, что боевики получили доступ к кодам и шифрам Администрации по контролю за распространением наркотиков, Национального управления военно-космической разведки, военно-воздушной разведки, армей­ской разведки и военно-морской разведки. Факт нахождения этих кодов и шифров у нападавших говорит о либо о существовании способа их расшифровки, либо о том, что тайные агенты уже внедрились в эти государственные ведомства.



Загадка №5



Пилот-любитель протаранил самолетом первый этаж Пентагона!

Третьему самолету воздушных пиратов легче и эффективнее было бы нанести удар по крыше Пентагона, а не по фасаду, высота которого не превышает 24 метров. Тем не менее «боинг», имеющий в высоту 13 метров, включая шасси, оставаясь в горизонтальном положении, пробил фасад здания только на уровне 1-го и 2-го этажей, не причинив вреда ни ограде, ни стоянке автомашин, ни вертолетной площадке. Пострадала та часть здания, которая находилась на ремонте. Чтобы осуществить прямую атаку на не очень высокое здание, нужны многочасовые тренировки в виде полетов над этой зоной. И тем не менее только нос «боинга» проник в здание. Фюзеляж и крылья остались вне его, не ударив по фасаду. Горючее самолета, находившееся в крыльях, воспламенилось, и пожар распространился по зданию. Погибли 125 человек плюс 64 человека на борту самолета.

При этом самолет странным образом исчез. От него не осталось ничего, кроме мелких кусков и крошечных фрагментов. Если нос самолета изготовлен из композитного сплава, который мог быстро расплавиться, а крылья, содержащие горючее, могли сгореть, то фюзеляж «боинга», сделанный из материала, подобного тому, из которого делают кузова легковых автомобилей и грузовиков, должен был по окончании пожара оставить обгоревшие обломки. Но исчезли даже шасси «боинга».

Но загадки так ими и остались. Результатом же атак странных террористов стали не только рухнувший ВТЦ и пожар в Пентагоне. Они удивительным образом способствовали росту геополитической мощи США, которые заново получили легитимность – как в международной политике, так и в сознании самих американцев. Буш в ультимативной форме заявил, что «все страны мира должны в этой критической ситуации определиться – с кем они в этот решительный час: с Вашингтоном или с международным терроризмом – или-или, и третьего не дано».

Так было легализовано право прямой интервенции США в любой точке мира. Точно так же дело обстоит и с финансовыми сетями, которые могут прямо или косвенно сопрягаться с сообществом «международных террористов». Поэтому США, как главная жертва и главный борец с «международным терроризмом», резервирует за собой право прямого вмешательства в финансово-экономические процессы. Причем экстерриториальность «преступника» подразумевает экстерриториальные полномочия того, кто его преследует.