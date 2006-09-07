//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шпионаж

Операции «Пентагон, близнецы» – 5 лет

№ 18(18) от 07.09.2006 [«Аргументы Недели », Станислав ЛЕКАРЕВ ]

Операции «Пентагон, близнецы» – 5 лет

Авиадиспетчеры Федерального управления граждан­ской авиации США в 8 часов 55 минут 11 сентября 2001 года услышали по транскодеру «боинга» рейса 77 «Америкен Эйрлайнз» из Вашингтона голос с сильным арабским акцентом, угрожавший пилоту. В соответствии с действующими инструкциями в штаб-квартиру было сообщено о факте захвата самолета, след которого сразу был потерян. Затем поступило сообщение об угоне еще двух. Радары зафиксировали отклонение самолетов террористов от маршрута, но сигналы первоначально были проигнорированы.

Только в 9 часов 24 минуты диспетчеры оповестили об угрозе военные власти, которые тут же с базы Лэнгли (Вирджиния) бросили в погоню два истребителя Ф-16. 29 драгоценных минут были потеряны. В результате захваченные террористами «боинги», длина которых превышает 47 метров, а размах крыльев 38 метров, несмотря на свой вес в 115 тонн, на крейсерской скорости в 900 км/час оторвались от преследователей и завершили свои полеты ударом в небоскребы-«близнецы» Всемирного торгового центра (ВТЦ). Последние сложились в гармошку, похоронив под обломками тысячи ни в чем не повинных граждан. Получил свое и Пентагон, который со времен Перл-Харбора ничего подобного не испытывал. Военная радарная система США оказалась неспособной локализовать самолеты в зоне радиусом всего в несколько десятков километров.

Загадка №1

Поразительная точность тарана.
  Все видели, что самолеты нанесли удары по 110-этажным башням, имевшим в ширину 63,7 метра, с удивительной точностью. Для неповоротливых «боингов» при средней скорости в 700 км/час такая точность поражения – нелегкая задача. Первый «боинг» атаковал прямо в лоб, по ветру, что облегчило стабилизацию самолета, но второй совершал сложный маневр, развернувшись против ветра, и тем не менее поразил башню на нужной высоте между 80-м и 85-м этажами. Совершенное в небе США не может запросто проделать любой пилот, обучавшийся во Флориде. Немногие профессионалы способны осуществить такую операцию, не говоря о любителях, недавно получивших лицензию.
  Правда, существует безотказный способ поразить цель – использование маяков, когда цель сама издает сигнал, к которому двигается самолет, управляемый автоматически. Установка таких маяков в башнях и включение автопилота могли быть осуществлены. Наземной команде оставалось лишь позаботиться о том, чтобы маяки не обнаружили и не уничтожили до операции, т.е. включить их в последний момент.

Загадка №2

Металлические конструкции зданий торгового центра расплавились. Башня, которая не была атакована, упала.
  Американские пожарные утверждают, что сгорание горючего не могло поднять температуру, при которой центральные металлические конструкции башен расплавились бы. Свидетели говорят, что в момент теракта слышали взрывы у основания башен. Скорее всего, наземная команда боевиков обеспечила обрушение конструкций с помощью взрывчатки.
  В тот день в 17 часов 20 минут башня №7 ВТЦ, которая не была атакована самолетами, вдруг, не наклоняясь, обрушилась в себя. Специалисты исключили возможность дестабилизации фундамента этого здания.
  В этой башне на 9-м и 10-м уровнях под вывеской «New York Electronic Crime Task Force» с начала 1990-х гг. располагался секретный военный объект – нью-йоркская база экономической разведки ЦРУ, выполняющей приоритетные функции в деятельности спецслужб США.

Загадка №3

Теракты не ставили цель вызвать максимальные человеческие потери.
  Всего в результате терактов в Нью-Йорке погибли 2843 человека, хотя жертв должно было быть не менее 5000 человек. За два часа до терактов фирма «Одиго», лидер в области электронных связей, получила анонимное сообщение об угрозе. Аналогичные предупреждения были направлены тем, кто находился в Северной башне.
  По этой же схеме был осуществлен теракт в Оклахома-Сити 19 апреля 1995 года. В тот день большинство работавших в федеральном здании были отпущены на полдня – с тем, чтобы взрыв убил не более 160 человек. Тогда ФБР допустило совершение теракта, ограничив лишь его масштабы.

Загадка №4

Секретные службы снимали теракт, а взявшие на себя ответственность террористы, позвонившие по телефону в Секретную службу, знали шифры большинст­ва американских спецслужб.
  Известно, что в день катаст­рофы материалы секретных съемок первого тарана еще до совершения второго удара были переданы в зал безопасности связи президента США. По словам пресс-секретаря Администрации президента Ари Флейшера, Секретная служба получила упреждающее сообщение о намерении нападавших уничтожить Белый дом и «Борт №1».
  Самое удивительное, что нападавшие заверили свои звонки, используя секретные идентификационные коды и шифры связи президентской администрации. ФБР полагает, что боевики получили доступ к кодам и шифрам Администрации по контролю за распространением наркотиков, Национального управления военно-космической разведки, военно-воздушной разведки, армей­ской разведки и военно-морской разведки. Факт нахождения этих кодов и шифров у нападавших говорит о либо о существовании способа их расшифровки, либо о том, что тайные агенты уже внедрились в эти государственные ведомства.

Загадка №5

Пилот-любитель протаранил самолетом первый этаж Пентагона!
  Третьему самолету воздушных пиратов легче и эффективнее было бы нанести удар по крыше Пентагона, а не по фасаду, высота которого не превышает 24 метров. Тем не менее «боинг», имеющий в высоту 13 метров, включая шасси, оставаясь в горизонтальном положении, пробил фасад здания только на уровне 1-го и 2-го этажей, не причинив вреда ни ограде, ни стоянке автомашин, ни вертолетной площадке. Пострадала та часть здания, которая находилась на ремонте. Чтобы осуществить прямую атаку на не очень высокое здание, нужны многочасовые тренировки в виде полетов над этой зоной. И тем не менее только нос «боинга» проник в здание. Фюзеляж и крылья остались вне его, не ударив по фасаду. Горючее самолета, находившееся в крыльях, воспламенилось, и пожар распространился по зданию. Погибли 125 человек плюс 64 человека на борту самолета.
  При этом самолет странным образом исчез. От него не осталось ничего, кроме мелких кусков и крошечных фрагментов. Если нос самолета изготовлен из композитного сплава, который мог быстро расплавиться, а крылья, содержащие горючее, могли сгореть, то фюзеляж «боинга», сделанный из материала, подобного тому, из которого делают кузова легковых автомобилей и грузовиков, должен был по окончании пожара оставить обгоревшие обломки. Но исчезли даже шасси «боинга».
  Но загадки так ими и остались. Результатом же атак странных террористов стали не только рухнувший ВТЦ и пожар в Пентагоне. Они удивительным образом способствовали росту геополитической мощи США, которые заново получили легитимность – как в международной политике, так и в сознании самих американцев. Буш в ультимативной форме заявил, что «все страны мира должны в этой критической ситуации определиться – с кем они в этот решительный час: с Вашингтоном или с международным терроризмом – или-или, и третьего не дано».
  Так было легализовано право прямой интервенции США в любой точке мира. Точно так же дело обстоит и с финансовыми сетями, которые могут прямо или косвенно сопрягаться с сообществом «международных террористов». Поэтому США, как главная жертва и главный борец с «международным терроризмом», резервирует за собой право прямого вмешательства в финансово-экономические процессы. Причем экстерриториальность «преступника» подразумевает экстерриториальные полномочия того, кто его преследует.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//В мире

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

В Швейцарии заявили, что Крым - российский

Воссоединение Крыма с Россией названо исторической справедливостью. Полуостров никогда не станет украинским. Об этом жителям Швейцарии рассказал журналист и писатель Кристиан Мюллер.

//Мнение

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Пушков оценил слова главы Пентагона о размещении ракет в Азии

Член Совета Федерации, российский сенатор Алексей Пушков оценил слова главы Пентагона Марка Эспера о скорейшем размещении ракет наземного базирования средней дальности в Азии.

//В мире

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

После конфликта с командой Зеленского Кличко улетел из Украины

Мэр Киева Виталий Кличко накануне был замечен в самолете, улетающем из Киева. Фото подтверждения опубликовали украинские журналисты, встретившие его на борту воздушного судна.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины раскрыл план по срыву возвращения России в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ. По его словам, Киев планировал оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы в надежде, что это компенсирует отсутствие РФ в организации.

//Экономика

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В Госдуме рассказали, что 15 млн россиян могут остаться без работы

В России к 2030 году могут остаться без работы 15 миллионов человек. Об этом заявил член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

В Москву "идёт" атлантическое тепло

В Москву "идёт" атлантическое тепло

Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве потеплеет. По его словам, температура воздуха в столице вернётся к климатической норме уже на текущей неделе - со среды, 7 августа.

//Интервью

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Актриса Анн Парийо, "Никита": играть женщину - киллера было невероятно тяжело

Российский зритель актрису Анн Парийо узнал по роли женщины-киллера в культовом фильме Люка Бессона «Никита». Как утверждает сама актриса, роль Никиты досталась ей очень сложно. Как живет сейчас «Никита»?

//Шоу-бизнес

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер легенда русского шансона Вилли Токарев

В Москве умер Вилли Токарев. Об этом сообщили его родные. Легенде русского шансона было 84 года и в последнее врем он находился в реанимационном отделении одной из столичных больниц

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

Чем русские отличаются от англосаксов?

Чем русские отличаются от англосаксов?

Кто мы и откуда пришли на эту землю? Сколько правды в утверждении, что, «поскребя» русского, обязательно увидишь татарина и что русские, как и англосаксы, произошли от одного южносибирского народа. Об этом главреду «АН» Андрею УГЛАНОВУ рассказывает автор научной теории миграции человеческих рас и ДНК-генеалогии российско-американский биохимик Анатолий КЛЁСОВ.

//Шоу-бизнес

"Вопрос к чиновникам, игнорирующим нарушение закона звездой". Прокуратура проверяет замок Аллы Пугачевой?

"Вопрос к чиновникам, игнорирующим нарушение закона звездой". Прокуратура проверяет замок Аллы Пугачевой?

Таблоиды написали, что замок четы Пугачевой в деревне Грязь проверяет подмосковная прокуратура. А виной всему обращение одного из юристов, который потребовал установить законность строения дома Примадонны.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Вилли Токарева нашей газете

"Полстраны сидело, полстраны ждало, ярость без предела, ненависть и зло", одно из последних интервью Вилли Токарева нашей газете

Одно из последних интервью музыкант Вилли Токаре дал газете «Аргументы недели». Почему основатель русского шансона покинул Родину на 15 лет? Зачем променял карьеру в оркестре на работу уборщика в Америке?

//Общество

На Украине придумали диету на сале

На Украине придумали диету на сале

Украинские диетологи порекомендовали не отказываться от сала во время похудения. Они привели веские доводы в пользу включения сала в рацион диеты для потери лишнего веса.

//Общество

Чеченский пловец участвует в рекордном заплыве через Байкал

Чеченский пловец участвует в рекордном заплыве через Байкал

3 августа группа спортсменов начала рекордный заплыв «За чистый Байкал», чтобы привлечь внимание к проблеме загрязнения уникального российского озера.

//Шоу-бизнес

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Эммануил Виторган ищет няню грудному ребенку через Instagram

Знаменитый актер Эммануил Виторган взволновал своих поклонников крайне неоднозначным сообщением. Актер невольно спровоцировал появление слухов о том, что в его семье родился ребенок.

//В мире

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

СМИ: в Иране сообщили о задержании иностранного танкера в Персидском заливе

Корпус стражей исламской революции (часть Вооруженных сил Ирана) 31 июля задержал иностранный танкер в Персидском заливе. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает агентство ISNA.

//Шоу-бизнес

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Филипп Киркоров отвел своих детей в ночной клуб

Известный певец, звезда и поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров проводит отпуск вместе со своими детьми. Накануне он взял наследников в ночной клуб, о чем рассказал фанатам в Instagram.

//Новости партнеров

//Шоу-бизнес

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

Известная российская актриса Екатерина Климова решила поддержать моду на естественную красоту и тоже поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Знаменитость сама говорила, что "всему наклеенному" предпочитает натуральность.

//В мире

Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Партия Зеленского хочет запустить в парламент искусственный разум

Пропрезидентская партия «Слуга народа» планирует запустить технологии искусственного интеллекта в новой Верховной Раде. Как он будет использоваться, рассказали украинские масс-медиа.

//В мире

Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвия отреагировала на массовые задержания людей в Москве

Латвийские политики незамедлительно отреагировали на массовые задержания людей в Москве во время новой несанкционированной акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич конкретно высказался по данному поводу.

//В мире

Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Порошенко ездил на Мальдивы с поддельным паспортом

Бывший замглавы администрации украинского лидера Андрей Портнов заявил, что экс-президент Петр Порошенко провёл отпуск на Мальдивах по липовым документам. По его словам, для перелёта политик использовал чужой паспорт.

//Кино

Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

Звезда "Матрицы" Киану Ривз удивил поклонников внешним видом

Голливудский актер Киану Ривз шокировал своих фанатов новым имиджем. Он опубликовал фото на своем Instagram-аккаунте.

//Происшествия

На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На десантника напали с ножом из-за даты празднования Дня ВДВ

На Украине в Днепре мужчина получил ранение ножом в ходе конфликта из-за дня ВДВ. Уточняется, что между мужчинам возник активный спор. Очевидцы вызвали полицию и машину скорой помощи.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Преданная и брошенная". Журналист Андрей Караулов рассказал, где сейчас находится Тереза Мэй
2

Елизавета Боярская показала фото с короткой стрижкой
3

В Москву "идёт" атлантическое тепло
4

"Я – Глюкоза и я ненавижу!" Звезда опубликовала манифест о ненависти в соцсетях
5

Поклонников покорили зелёные глаза Климовой без макияжа

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры